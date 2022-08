Tenký televizor. Vybavený pro budoucnost.

Hledáte televizor, který se hodí do vašeho pokoje? Obrazovka tohoto chytrého televizoru 4K, která je prakticky bez rámečku, se hodí téměř do jakéhokoli interiéru. Tenké, matně černé nožky nožky působí, jako by se obrazovka vznášela. Veškeré balení a vložené obalové materiály jsou navíc vyrobeny z recyklovaného kartonu a papíru.