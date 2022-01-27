VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji
  • Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

Ukončeno

Full HD LCD monitor

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt

Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.

Zobrazit všechny výhody

Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

  • Řada V

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Režim EasyRead pro čtení jako z papíru

Zažijte větší pohodlí a lepší čitelnost při čtení dlouhých dokumentů s velkým množstvím textu. Režim EasyRead vytváří zážitek z prohlížení podobný papíru, který je šetrnější k vašim očím díky úpravě barev a úrovně přiblížení displeje, které simulují pocit čtení na skutečném papíře – přímo na vašem digitálním displeji.

Držák VESA nabízí flexibilitu

Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled

Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

8

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Má příjemný a tenký design.

Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.

Výhody

Vynikající čistý obraz

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

14/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.

Výhody

tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.

Nevýhody

głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

26/01/2020

Polska

Polska

Ověřený kupující

Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości

Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów

Výhody

znakomite kolory

Nevýhody

Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse