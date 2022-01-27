3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
273V7QJAB/01
Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji
Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.
Řada V
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Zažijte větší pohodlí a lepší čitelnost při čtení dlouhých dokumentů s velkým množstvím textu. Režim EasyRead vytváří zážitek z prohlížení podobný papíru, který je šetrnější k vašim očím díky úpravě barev a úrovně přiblížení displeje, které simulují pocit čtení na skutečném papíře – přímo na vašem digitálním displeji.
Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.
4.8
z 5
8
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
ArmandoCZ
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Má příjemný a tenký design.
Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.
Výhody
Vynikající čistý obraz
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
jogintiger
14/11/2020
Polska
Rewelacja!
Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.
Výhody
tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.
Nevýhody
głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Tygrys01
26/01/2020
Polska
Ověřený kupující
Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości
Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów
Výhody
znakomite kolory
Nevýhody
Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse