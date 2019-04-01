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Ukončeno
24PHS4032/12
Ultratenký LED televizor
Přenosný a krásný. S televizorem Philips 4000 můžete jít, kam chcete. Díky ultratenkému profilu a čistému bílému rámečku bude vypadat skvěle v každé místnosti.
60 cm (24")
Televizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Víme, že chcete televizor s malou obrazovkou, u kterého je vzhled stejně důležitý jako výkon. Náš designérský tým vytvořil rám z elegantní bílé s lesklým povrchem a odlehčený design, který lichotí každému současnému interiéru.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Díky podsvícení LED si budete moci užívat nízkou spotřebu energie a krásné linie v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a živoucími barvami.
4.3
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
NeighborD
01/04/2019
Україна
Великолепный телевизор
Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор
ColorMan44
26/03/2018
Eesti
TV on väga hea
Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler
TiberiuK
01/01/2018
România
Recomand cu incredere
Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.