VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • První displej ErgoSensor na světě
  • První displej ErgoSensor na světě
  • První displej ErgoSensor na světě
  • První displej ErgoSensor na světě
  • První displej ErgoSensor na světě
  • První displej ErgoSensor na světě
  • První displej ErgoSensor na světě
  • První displej ErgoSensor na světě

Ukončeno

BrillianceIPS LCD monitor s podsvícením LED

231P4QRYEB/00

První displej ErgoSensor na světě
Inovativní monitor ErgoSensor od společnosti Philips je první inteligentní displej na světě, který vám dokáže sdělit, jak máte u počítače sedět v ergonomicky správné pozici
Zobrazit všechny výhody

pro zdravé a produktivní pracovní prostředí

První displej ErgoSensor na světě

  • Řada P

  • 58,4 cm (23")

  • Displej Full HD

Snímač ErgoSensor pro zdravější způsob práce

Společnost Philips je pevně přesvědčena, že práce by se měla přizpůsobovat lidem a nikoli naopak. Na podporu zdravějšího a produktivnějšího pracoviště vyvinula společnost Philips první inovativní technologii na světě zvanou „ErgoSensor“, která je vestavěná do monitoru a měří chování uživatele. ErgoSensor uživatelům doporučuje, jak správně ergonomicky sedět u počítače, a radí, jaká je správná vzdálenost pro sledování, jaký je ergonomický sklon krku a kdy si udělat přestávku. Šetří také až 80 % spotřeby energie, protože monitor vypne, když u něj uživatel nesedí.

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

DisplayPort nabízí zvuk i video prostřednictvím jednoho dlouhého kabelu

DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu