VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,

Ukončeno

BrillianceIPS LCD monitor s podsvícením LED

231P4QPYKES/00

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Ekologické provedení displeje,
Displej Philips IPS LED s webkamerou napomáhá spolupráci, komunikaci a šetří čas i peníze.
Zobrazit všechny výhody

s webkamerou šetří čas i peníze

Ekologické provedení displeje,

  • Řada P

  • 58,4 cm (23")

  • Displej Full HD

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Webkamera pro spojení a spolupráci

Vestavěná webkamera a mikrofon umožňují sledovat kolegy a klienty a komunikovat s nimi. Toto snadné řešení vám umožňuje spolupracovat a sdílet a šetří čas a náklady spojené s cestováním.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

20/05/2019

Slovensko

Slovensko

Odporúčam tento monitor

Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

18/06/2020

България

България

Добър контраст, реалистични цветове, много функции

Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.

Výhody

Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана

Nevýhody

Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu