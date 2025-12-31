VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,

Ukončeno

BrillianceIPS LCD monitor s podsvícením LED

231P4QPYKEB/00

Ekologické provedení displeje,
Displej Philips IPS LED s webkamerou napomáhá spolupráci, komunikaci a šetří čas i peníze.
Zobrazit všechny výhody

s webkamerou šetří čas i peníze

Ekologické provedení displeje,

  • Řada P

  • 58,4 cm (23")

  • Displej Full HD

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Webkamera pro spojení a spolupráci

Vestavěná webkamera a mikrofon umožňují sledovat kolegy a klienty a komunikovat s nimi. Toto snadné řešení vám umožňuje spolupracovat a sdílet a šetří čas a náklady spojené s cestováním.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu