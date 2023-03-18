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Ukončeno
231P4QPYEB/00
Řada P
58,4 cm (23")
Zobrazení Full HD IPS
PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.
3.8
z 5
4
Recenze
Humpf2
18/03/2023
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Doskonały obraz i żywe kolory
Wygoda podczas pracy dzięki możliwości regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia monitora. Mniejsze koszty zużycia energii, choć czujnik obecności użytkownika włącza się za szybko i utrudnia np. oglądanie filmu z większej odległości.
Výhody
Komfort pracy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED
Mario74
17/10/2016
România
Ověřený kupující
Produse de calitate superioara!
Buna ziua, Am cumpărat trei tv. cu led dintre care cel cu diagonala de 32 inch din seria 5000 stiu sigur ca este full led, deoarece are o imagine mult apropiată de 4 K ,un monitor IPS 24 inch si un Blender. Sunt f. mulțumit de aparatura electrocasnica Philips. Sper ca pe viitor să rămână același brend cu pretenții superioare si sa nu ne dezamăgească. Nota mea, din suflet este 10/10.Va mulțumesc în numele tuturor care au achiziționat cel puțin un ap.Philips.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor
szabi78
12/02/2018
Magyarország
klassz
kissé nehézkes a gombok használata. nem is látszanak hogy hol vannak. kár hogy hdmi csatlakozó nincs rajta a dőlészszög és magasság beállítása jó! a fényerőt nem tudom hol kell állítani a szem számára kellemes, selymes képe van nem értem miért kell olyan masszív tápkábel hozzá.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás
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