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Ukončeno

BrillianceLCD monitor

225B1CS/00

První displej PowerSensor na světě snižuje účty za energii

Zelený monitor Philips 225B s revoluční technologií PowerSensor zjišťuje přítomnost uživatele a upravuje podle ní spotřebu energie. Výsledkem je snížení spotřeby energie až o 70 %.

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První displej PowerSensor na světě snižuje účty za energii

  • 56cm (22") širokoúhlý řada B

  • Formát 16:10

PowerSensor ušetří až 70 % nákladů na energii

PowerSensor ušetří až 70 % nákladů na energii

PowerSensor je vestavěný ‚senzor osob‘, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele, a který automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 70 % a prodlužuje životnost monitoru.

SmartImage: zážitek z optimalizovaného a uživatelsky přívětivého zobrazení

SmartImage: zážitek z optimalizovaného a uživatelsky přívětivého zobrazení

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Obrázky, Zábava, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

TrueVision: laboratorní kvalita zobrazení

TrueVision: laboratorní kvalita zobrazení

TrueVision je špičková vlastní testovací a algoritmová technologie společnosti Philips pro nastavení monitoru a ladění. Je to obsáhlý proces, který zajišťuje u každého monitoru, který opustí továrnu (nikoli jen u několika kontrolních vzorků), dokonalé zobrazení v souladu se standardem čtyřikrát přísnějším, než jsou požadavky systému Microsoft Vista. Pouze společnost Philips jde tak daleko, že zaručí takovouto vysokou úroveň kvality barevné přesnosti a zobrazení u každého nového monitoru.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu