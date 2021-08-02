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Ukončeno

LCD monitor

221B8LJEB/00

4.3

| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Jasný obraz a efektivní výkon

Opřete se do práce s 22palcovým monitorem Philips Full HD. Ostrý a živý obraz rozlišení Full HD zajišťuje prostor a jasnost, takže na práci dobře uvidíte. Díky funkcím jako je úprava výšky, Flicker-free a režim LowBlue zároveň šetříte své oči.

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Jasný obraz a efektivní výkon

  • Řada B

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartErgoBase umožňuje ergonomická nastavení navržená pro uživatele

SmartErgoBase je základnou monitoru vyznačující se ergonomickým pohodlím při nastavení displeje a zapojování kabelů. Díky prakticky nastavitelné výšce, úhlu otočení, sklopení a rotace lze polohu monitoru nastavit tak, aby byla maximálně pohodlná a zmírňovala fyzickou námahu dlouhého pracovního dne. Zapojení kabelů redukuje nepřehlednou změť kabelů a udržuje pracovní prostředí upravené a profesionální.

Režim LowBlue na podporu produktivity při ochraně očí

Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.

Režim EasyRead pro čtení jako z papíru

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 271B8QJEB LCD monitor

Datum použití 2020-07-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 271B8QJEB LCD monitor

Datum použití 2020-07-02

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Výhody

Super

Nevýhody

Nie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum použití 2022-04-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum použití 2022-04-20

27/10/2019

Polska

Polska

Ověřený kupující

Doskonały kierunek - Fidelio

Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.

Výhody

Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.

Nevýhody

Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum použití 2018-10-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum použití 2018-10-27

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  3. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.