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Ukončeno
Profesionální ergonomický displej šetrný k životnímu prostředí
K životnímu prostředí šetrný displej Philips Professional 220P2 s certifikací EPEAT Gold a vypínačem ZeroWatt, měkkým vypnutím s příkonem 0,1 W, základnou Smart Ergo, stereofonním zvukem a 4portovým USB hubem zvýší vaši produktivitu.
22" (55,9cm), řada P
WSXGA+
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
V souladu se závazkem společnosti Philips „Sense and Simplicity“ vám umožňujeme učinit zodpovědné rozhodnutí VYPNOUT monitor v libovolnou nastavenou dobu. Po stisknutí jediného tlačítka ON/OFF, které je vhodně umístěno na zadní straně monitoru, je spotřeba monitoru snížena na nulu. V režimu OFF (vypnuto) je monitor zcela odpojen od napájení a vaše uhlíková stopa je tak ještě nižší.
Ovládací prvky SmartTouch jsou inteligentní ikony citlivé na dotek, nahrazující výčnělková tlačítka. Ovládací prvky SmartTouch reagují na nejjemnější dotek a zapínají například monitor nebo pomocí funkce SmartImage Lite zesvětlují a zaostřují displej. Po spuštění ikony SmartTouch září a naznačují, že vaše příkazy byly provedeny.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Antyay
19/11/2024
Polska
Dobre
Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor
Výhody
smartimage
Nevýhody
3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Datum použití 2022-11-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Datum použití 2022-11-19