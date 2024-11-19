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Ukončeno

BrillianceLCD monitor s Pivot base, USB a zvukem

220P2ES/00

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Profesionální ergonomický displej šetrný k životnímu prostředí

K životnímu prostředí šetrný displej Philips Professional 220P2 s certifikací EPEAT Gold a vypínačem ZeroWatt, měkkým vypnutím s příkonem 0,1 W, základnou Smart Ergo, stereofonním zvukem a 4portovým USB hubem zvýší vaši produktivitu.

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Profesionální ergonomický displej šetrný k životnímu prostředí

  • 22" (55,9cm), řada P

  • WSXGA+

Vestavěný stereofonní zvuk pro multimediální zážitek

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Vypínač ZeroWatt znamená 100% úsporu energie

V souladu se závazkem společnosti Philips „Sense and Simplicity“ vám umožňujeme učinit zodpovědné rozhodnutí VYPNOUT monitor v libovolnou nastavenou dobu. Po stisknutí jediného tlačítka ON/OFF, které je vhodně umístěno na zadní straně monitoru, je spotřeba monitoru snížena na nulu. V režimu OFF (vypnuto) je monitor zcela odpojen od napájení a vaše uhlíková stopa je tak ještě nižší.

Stylové ovládací prvky SmartTouch

Ovládací prvky SmartTouch jsou inteligentní ikony citlivé na dotek, nahrazující výčnělková tlačítka. Ovládací prvky SmartTouch reagují na nejjemnější dotek a zapínají například monitor nebo pomocí funkce SmartImage Lite zesvětlují a zaostřují displej. Po spuštění ikony SmartTouch září a naznačují, že vaše příkazy byly provedeny.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

19/11/2024

Polska

Polska

Dobre

Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor

Výhody

smartimage

Nevýhody

3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Datum použití 2022-11-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Datum použití 2022-11-19

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu