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Ukončeno
200V4QSBR/00
Řada V
20 (19,53"/49,6 cm úhlopř.)
Displej Philips MVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Doba chytré odezvy je optimální hodnota testu GtG nebo GtG (BW).