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  • Energy Label Europe F
    Skvělý LED obraz v živých barvách
  • Skvělý LED obraz v živých barvách
  • Energy Label Europe F
    Skvělý LED obraz v živých barvách
  • Skvělý LED obraz v živých barvách

Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

200V4QSBR/00

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Skvělý LED obraz v živých barvách
Vychutnejte si zářivý obraz MVA LED displeje v atraktivním lesklém provedení, který je vybaven technologií SmartControl lite. Skvělá volba!
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Skvělý LED obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 20 (19,53"/49,6 cm úhlopř.)

Displej MVA pro široké úhly zobrazení a hluboké úrovně kontrastu

Displej MVA pro široké úhly zobrazení a hluboké úrovně kontrastu

Displej Philips MVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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