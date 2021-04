Umístěte holicí strojek vzhůru nohama do stanice Philips Quick Clean Pod. Holicí strojek automaticky rozpozná, že je ve stanici Philips Quick Clean Pod. Zapněte holicí strojek a spusťte čisticí program. Každý čisticí program trvá přibližně jednu minutu. Během čisticího programu se nepřerušovaně rozsvítí symbol čištění a modrá ikona bliká. Čisticí program je v zájmu nejlepšího výkonu navržen s přestávkami. Po dokončení čisticího programu rukojeť holicího strojku dvakrát zavibruje. Než holicí strojek uložíte, nechte jej ve stanici Philips Quick Clean Pod zcela uschnout na vzduchu.

Pokud je váš holicí strojek vybaven stanicí Quick Clean Pod, zde se dozvíte, jak ji používat k čištění holicího strojku. Upozorňujeme, že s tímto systémem jsou kompatibilní pouze holicí strojky dodávané se stanicí Quick Clean Pod v jedné krabici.Chcete-li rychle ověřit, zda je holicí strojek kompatibilní se stanicí Quick Clean Pod, otočte jej vzhůru nohama. Pokud vidíte, že připomenutí čištění (3 tečky) zmodrá, znamená to, že stanici Quick Clean Pod můžete k čištění strojku použít.Připravte stanici Quick Clean Pod k použití a vložte do ní čisticí kazetu.Pokud používáte holicí strojek s pěnou na holení, holicím gelem nebo výrobky s aplikací před holením, před použitím strojku Philips důkladně opláchněte holicí hlavy. Před vložením holicího strojku do stanice Philips Quick Clean Pod z něj vždy setřeste přebytečnou vodu.