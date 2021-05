U většiny nejnovějších modelů holicích strojků uvidíte jako připomínku čištění také symbol 3 kapek pod modrou ikonou ve tvaru banánu.

Po vypnutí holicího strojku začnou tři kapky blikat, což vám připomene, že je třeba holicí strojek vyčistit ve stanici Quick Clean Pod.

Když tyto kontrolky svítí nepřetržitě, znamená to, že probíhá čisticí program.

Pokud během čisticího programu holicí strojek vyjmete ze stanice Philips Quick Clean Pod nebo stisknete tlačítko vypínače a 3 kapky začnou rychle blikat, znamená to, že proces čištění byl před dokončením přerušen.

Chcete-li pokračovat v programu čištění, vložte holicí strojek do čisticí stanice do 4 sekund zpět. Pokud tento časový rámec uplynul, je třeba čisticí program znovu spustit opětovným stisknutím tlačítka vypínače holicího strojku.