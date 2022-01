Pohled na to, jak moc se kdo angažuje při úklidu domácnosti, se mezi českými ženami a muži poměrně výrazně liší. Zatímco 83 % žen má pocit, že doma uklízí častěji než jejich partner, 3 z 5 mužů si myslí, že jsou to naopak oni, kdo je v této neoblíbené činnosti aktivnější. 7 z 10 českých žen také přiznalo, že se s partnerem kvůli úklidu klidně pohádá (každá třetí hádka vzniká kvůli nádobí), ovšem čeští muži mají pocit, že se kvůli úklidu s partnerkou nehádají vůbec. Pozitivní je, že 79 % Čechů a 83 % Češek dokáže vyjmenovat své oblíbené a neoblíbené domácí práce. Zjistil to aktuální facebookový průzkum společnosti Philips, který realizovala agentura Bubble.