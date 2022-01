Parta lékařů pomáhá držet vážně nemocného přítele kardiologa nad vodou

Pomáhá vám, že jste lékaři? Rozumíte díky tomu třeba víc, co se s Jakubem děje?

Těžko říct, jestli to pomáhá, možná je to spíše naopak. Jedná se o zatím nevyléčitelné onemocnění, všichni víme, o co se jedná, takže na nějaké falešné naděje prostor není a všichni / i on/ se díváme realitě do očí hned od začátku. Na něco to dobré je, na něco ne.



Co nejvíce Jakubovi pomáhá, aby se mu zlepšila kvalita života?

Určitě fyzická aktivita (chodí plavat s asistentem, denně cvičí i doma) a dále mobilita. Hodně mu stoupla kvalita života po tom, co začal jezdit na elektrickém invalidním vozíku a jeho rodina získala automobil, který ho dokáže i s vozíkem přepravit, to přineslo výraznou změnu k lepšímu. Dále jednoznačně psychicky i fyzicky pomáhají rekondiční pobyty a setkání, které ALSA organizuje. Za sebe, jakožto neuroložku, musím říct, že je neuvěřitelné, jak obrovský kus dobré práce odvádí organizace ALSA. Myslím, že jejich činnost, poradenství a osvěta jednoznačně výrazně zlepšuje kvalitu života pacientů s ALS.



Co vám společné zážitky dávají?

Určitě radost ze společně stráveného času, naše děti se znají, hezky si spolu vyhrají. Jakub má úžasný smysl pro humor, je to snad nejvtipnější člověk, kterého znám.

Pokud chcete ALSu podpořit, můžete snadno tady. Anebo trochu natrénujte a přijďte na příští ročník Prague City Swim.