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      Signage Solutions Vícedotykový displej

      BDT5551EH/02

      Celkové hodnocení / 5
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      Nabídněte svým divákům důležité informace nebo marketingová sdělení v ohromující kvalitě. Díky interaktivní dotykové obrazovce zaujmete zákazníky ještě více než dříve.

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      Signage Solutions

      Vícedotykový displej

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      s 140cm (55") dotykovou LED obrazovkou

      • 140 cm
      • Podsvícení Edge LED
      • Full HD
      SmartPower pro úsporu energie

      SmartPower pro úsporu energie

      Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

      Displej LCD Full HD 1920 x 1080p

      Tento displej má rozlišení, které se označuje jako Full HD. Nejmodernější technologie obrazovek LCD představuje plné velké širokoúhlé rozlišení 1080 progresivních řádků s 1920 pixely na každém řádku. Přináší tak nejlepší možnou kvalitu obrazu pro vstupní signál HD až s 1080 řádky. Poskytuje zářivý obraz Progressive Scan bez blikání s optimálním jasem a nádhernými barvami. Tento jasný a ostrý obraz vám poskytne ještě větší zážitek ze sledování.

      Podsvícení Edge LED

      S touto špičkovou LED technologií zažijete dokonalé rozložení světla. Bílé světlo emitující diody (LED) jsou rozmístěny podél okraje panelu, takže poskytují ještě rovnoměrnější rozložení světla. V důsledku toho má panel menší spotřebu energie, vyzařuje méně tepla a má i jednotnější a věrnější rozsah barev.

      Design stylového rámečku pro stylový vzhled

      Tenký rámeček propůjčuje dotykové obrazovce stylový vzhled a většinou dobře splývá s okolním prostředím. Tenký rámeček usnadňuje začlenění displeje do jakéhokoli interiéru nebo pro jakýkoli účel.

      Optická dotyková technologie pro pokročilé uživatelské ovládání

      Senzory na okraji obrazovky poskytují dokonalou ostrost a zároveň nabízejí i vícedotykové ovládání. Tím se otevírají dveře nejrůznějším možnostem nových interaktivních aplikací.

      2 souběžné dotykové body

      Vychutnejte si úžasnou funkčnost díky 2 souběžným dotykovým bodům na tomto dotykovém displeji. Větší flexibilita a optimální výkon jsou doplněny vynikajícími možnostmi ovladatelnosti a poskytnou vám to nejlepší v oblasti kontaktu s uživateli.

      Kompatibilní s funkcí USB Plug-and-Play

      Displej lze snadno připojit přes konektor USB k přehrávači médií a provést automatické dotykové rozpoznání. Konektor USB je kompatibilní s technologií HID, takže máte k dispozici opravdové plug-and-play.

      Slot OPS (otevřený standard)

      Slot OPS (otevřený standard) byl vyvinut speciálně pro trh digitálních zobrazovacích zařízení a je určen k tomu, aby se provádění změn a upgrade přehrávačů zjednodušilo na maximální možnou míru. Nyní stačí přehrávač zapojit do displeje a je hotovo. Bez ohledu na to, zda je váš přehrávač pouze základní verze nebo nejpokročilejší zařízení, slot OPS je s ním plně kompatibilní a v dlouhodobém horizontu představuje nižší náklady.

      Prostor Smart insert v zadním krytu pro umístění malého počítače

      Profesionální počítače jsou součástí většiny veřejných prezentací. Jejich použití často způsobí zvýšení celkové hloubky displeje a změť kabelů. Proto jsme navrhli tento displej, který obsahuje v zadním krytu prostor Smart insert, kam se vejde mnoho malých profesionálních počítačů. Systém uspořádání kabeláže navíc nabízí skvělé řešení, díky němuž budou kabely vypadat úhledně a profesionálně.

      Kompatibilní se všemi předními operačními systémy

      Naše dotykové displeje jsou nezávislé na softwaru a podporují operační systémy Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS a Linux.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        138.6  cm
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        54.6  palců
        Poměr stran
        16:9
        Rozlišení panelu
        1920 x 1080p
        Rozteč obrazových bodů
        0,21 × 0,63 mm
        Optimální rozlišení
        1920 x 1080 při 60 Hz
        Jas
        450  cd/m²
        Barevnost displeje
        1,07 miliardy
        Kontrastní poměr (typický)
        4000:1
        Reakční doba (typická)
        6,5  ms
        Úhel sledování (horizontální)
        178  stupeň
        Úhel sledování (vertikální)
        178  stupeň
        Vylepšení obrazu
        • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
        • Hřebenový filtr 3D
        • Kompenzace pohybu deinteralcingem
        • Progressive scan
        • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
        • Zdokonalená funkce Dynamic contrast

      • Možnosti připojení

        PC
        • Vstupy VGA D-Sub 15HD
        • Konektory RS232 D-Sub9
        • Výstup RS232 D-sub9
        • 3,5mm vstup audio do PC x 1
        • RJ45
        • Výstup VGA (přes DVI-I)
        AV vstup
        • Kompozitní (BNC) x 1
        • Komponentní (BNC) x1
        • DVI-D x 1
        Výstup AV
        Audio (L/P) x 1
        Další připojení
        • AC-out
        • Port displeje
        • DVI výstup
        • Konektor externího reproduktoru
        • Rozhraní HDMI
        • IR out
        • OPS
        • USB

      • Pohodlí

        Umístění
        • Na šířku
        • Na výšku
        Ovládání pomocí klávesnice
        • Skrytý
        • Uzamykatelný
        Signál dálkového ovladače
        Uzamykatelný
        Smyčkové propojení signálu
        • RS232
        • VGA
        • DVI
        • Smyčkové propojení IR
        Snadná instalace
        • AC Out
        • Smart insert
        Funkce pro úsporu energie
        Smart Power
        Další výhody
        Rukojeť pro přenášení
        Bezpečnostní funkce
        • Kontrola teploty
        • Snímač teploty
        Síťově ovládaný
        • RS232
        • HDMI (jeden kabel)
        • RJ45

      • Zvuk

        Vestavěné reproduktory
        2 × 12 W RMS

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        90 ~ 264 V AC, 50 ~ 60 Hz
        Spotřeba (typická)
        110  W
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        <0,5 W

      • Podporovaná rozlišení

        Počítačové formáty
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Videoformáty
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Rozměry

        Hloubka balení
        280  mm
        Výška balení
        980  mm
        Držák Smart insert
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Šířka balení
        1480  mm
        Šířka přístroje
        1 273  mm
        Hmotnost výrobku
        47  kg
        Výška přístroje
        745  mm
        Hloubka přístroje
        80 5  mm
        Držák na zeď
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Šířka rámečku
        29 mm
        Hmotnost včetně balení
        55,5  kg

      • Provozní podmínky

        Rozsah teplot (provozní)
        0 ~ 40  °C
        Střední doba mezi poruchami (MTBF)
        60 000  hodin
        Relativní vlhkost
        20 ~ 80  %
        Rozsah teplot (skladovací)
        -20 ~ 60  °C

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Dálkový ovladač
        • Baterie pro dálkový ovladač
        • Napájecí kabel
        • Kabel VGA
        • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
        • Stručný návod k rychlému použití
        Volitelné příslušenství
        • Dotykový software pro více uživatelů
        • Stojan na nábytek

      • Různé

        Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
        • Čeština
        • Francouzština
        • Němčina
        • Italština
        • Polština
        • Turečtina
        • Ruština
        • Zjednodušená čínština
        • Španělština
        Záruka
        Tříletá záruka

      • Interakce

        Vícedotyková technologie
        Optická technologie citlivosti
        Dotykové body
        2 souběžné dotykové body
        Systém Plug and Play
        Splňuje normu HID
        Ochranné sklo
        5mm temperované bezpečnostní sklo

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Dálkový ovladač
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Napájecí kabel
      • Kabel VGA
      • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Volitelné příslušenství: Dotykový software pro více uživatelů
      • Volitelné příslušenství: Stojan na nábytek
      Badge-D2C

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