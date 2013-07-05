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Signage Solutions
Vícedotykový displej
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Lepší kontakt s diváky
s 140cm (55") dotykovou LED obrazovkou
140 cm
Podsvícení Edge LED
Full HD
SmartPower pro úsporu energie
Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.
Displej LCD Full HD 1920 x 1080p
Tento displej má rozlišení, které se označuje jako Full HD. Nejmodernější technologie obrazovek LCD představuje plné velké širokoúhlé rozlišení 1080 progresivních řádků s 1920 pixely na každém řádku. Přináší tak nejlepší možnou kvalitu obrazu pro vstupní signál HD až s 1080 řádky. Poskytuje zářivý obraz Progressive Scan bez blikání s optimálním jasem a nádhernými barvami. Tento jasný a ostrý obraz vám poskytne ještě větší zážitek ze sledování.
Podsvícení Edge LED
S touto špičkovou LED technologií zažijete dokonalé rozložení světla. Bílé světlo emitující diody (LED) jsou rozmístěny podél okraje panelu, takže poskytují ještě rovnoměrnější rozložení světla. V důsledku toho má panel menší spotřebu energie, vyzařuje méně tepla a má i jednotnější a věrnější rozsah barev.
Design stylového rámečku pro stylový vzhled
Tenký rámeček propůjčuje dotykové obrazovce stylový vzhled a většinou dobře splývá s okolním prostředím. Tenký rámeček usnadňuje začlenění displeje do jakéhokoli interiéru nebo pro jakýkoli účel.
Optická dotyková technologie pro pokročilé uživatelské ovládání
Senzory na okraji obrazovky poskytují dokonalou ostrost a zároveň nabízejí i vícedotykové ovládání. Tím se otevírají dveře nejrůznějším možnostem nových interaktivních aplikací.
2 souběžné dotykové body
Vychutnejte si úžasnou funkčnost díky 2 souběžným dotykovým bodům na tomto dotykovém displeji. Větší flexibilita a optimální výkon jsou doplněny vynikajícími možnostmi ovladatelnosti a poskytnou vám to nejlepší v oblasti kontaktu s uživateli.
Kompatibilní s funkcí USB Plug-and-Play
Displej lze snadno připojit přes konektor USB k přehrávači médií a provést automatické dotykové rozpoznání. Konektor USB je kompatibilní s technologií HID, takže máte k dispozici opravdové plug-and-play.
Slot OPS (otevřený standard)
Slot OPS (otevřený standard) byl vyvinut speciálně pro trh digitálních zobrazovacích zařízení a je určen k tomu, aby se provádění změn a upgrade přehrávačů zjednodušilo na maximální možnou míru. Nyní stačí přehrávač zapojit do displeje a je hotovo. Bez ohledu na to, zda je váš přehrávač pouze základní verze nebo nejpokročilejší zařízení, slot OPS je s ním plně kompatibilní a v dlouhodobém horizontu představuje nižší náklady.
Prostor Smart insert v zadním krytu pro umístění malého počítače
Profesionální počítače jsou součástí většiny veřejných prezentací. Jejich použití často způsobí zvýšení celkové hloubky displeje a změť kabelů. Proto jsme navrhli tento displej, který obsahuje v zadním krytu prostor Smart insert, kam se vejde mnoho malých profesionálních počítačů. Systém uspořádání kabeláže navíc nabízí skvělé řešení, díky němuž budou kabely vypadat úhledně a profesionálně.
Kompatibilní se všemi předními operačními systémy
Naše dotykové displeje jsou nezávislé na softwaru a podporují operační systémy Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS a Linux.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
138.6
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
54.6
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
1920 x 1080p
Rozteč obrazových bodů
0,21 × 0,63 mm
Optimální rozlišení
1920 x 1080 při 60 Hz
Jas
450
cd/m²
Barevnost displeje
1,07 miliardy
Kontrastní poměr (typický)
4000:1
Reakční doba (typická)
6,5
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Hřebenový filtr 3D
Kompenzace pohybu deinteralcingem
Progressive scan
3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
Zdokonalená funkce Dynamic contrast
Možnosti připojení
PC
Vstupy VGA D-Sub 15HD
Konektory RS232 D-Sub9
Výstup RS232 D-sub9
3,5mm vstup audio do PC x 1
RJ45
Výstup VGA (přes DVI-I)
AV vstup
Kompozitní (BNC) x 1
Komponentní (BNC) x1
DVI-D x 1
Výstup AV
Audio (L/P) x 1
Další připojení
AC-out
Port displeje
DVI výstup
Konektor externího reproduktoru
Rozhraní HDMI
IR out
OPS
USB
Pohodlí
Umístění
Na šířku
Na výšku
Ovládání pomocí klávesnice
Skrytý
Uzamykatelný
Signál dálkového ovladače
Uzamykatelný
Smyčkové propojení signálu
RS232
VGA
DVI
Smyčkové propojení IR
Snadná instalace
AC Out
Smart insert
Funkce pro úsporu energie
Smart Power
Další výhody
Rukojeť pro přenášení
Bezpečnostní funkce
Kontrola teploty
Snímač teploty
Síťově ovládaný
RS232
HDMI (jeden kabel)
RJ45
Zvuk
Vestavěné reproduktory
2 × 12 W RMS
Napájení
Napájení ze sítě
90 ~ 264 V AC, 50 ~ 60 Hz
Spotřeba (typická)
110
W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Podporovaná rozlišení
Počítačové formáty
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Videoformáty
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Rozměry
Hloubka balení
280
mm
Výška balení
980
mm
Držák Smart insert
100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Šířka balení
1480
mm
Šířka přístroje
1 273
mm
Hmotnost výrobku
47
kg
Výška přístroje
745
mm
Hloubka přístroje
80 5
mm
Držák na zeď
400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
Šířka rámečku
29 mm
Hmotnost včetně balení
55,5
kg
Provozní podmínky
Rozsah teplot (provozní)
0 ~ 40
°C
Střední doba mezi poruchami (MTBF)
60 000
hodin
Relativní vlhkost
20 ~ 80
%
Rozsah teplot (skladovací)
-20 ~ 60
°C
Příslušenství
Dodávané příslušenství
Dálkový ovladač
Baterie pro dálkový ovladač
Napájecí kabel
Kabel VGA
Uživatelská příručka na disku CD-ROM
Stručný návod k rychlému použití
Volitelné příslušenství
Dotykový software pro více uživatelů
Stojan na nábytek
Různé
Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
Čeština
Francouzština
Němčina
Italština
Polština
Turečtina
Ruština
Zjednodušená čínština
Španělština
Záruka
Tříletá záruka
Interakce
Vícedotyková technologie
Optická technologie citlivosti
Dotykové body
2 souběžné dotykové body
Systém Plug and Play
Splňuje normu HID
Ochranné sklo
5mm temperované bezpečnostní sklo
Obsah balení
Jiné položky v balení
Dálkový ovladač
Baterie pro dálkový ovladač
Napájecí kabel
Kabel VGA
Uživatelská příručka na disku CD-ROM
Stručný návod k rychlému použití
Volitelné příslušenství: Dotykový software pro více uživatelů