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    • 4K ultra vysoké rozlišení 4K ultra vysoké rozlišení 4K ultra vysoké rozlišení
      Energy Label Europe B zde
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      Brilliance Displej LCD 4K Ultra HD

      BDM4350UC/00

      4K ultra vysoké rozlišení

      Rozšířený 43" profesionální displej Philips třídy Ultra HD vám poskytuje prostor, ve kterém se můžete rozvinout. Podívejte se na velký obraz se všemi detaily v ultra vysokém rozlišení 4K (čtyřikrát vyšší rozlišení než Full HD).

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      Brilliance

      Displej LCD 4K Ultra HD

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      4K ultra vysoké rozlišení

      Podívejte se na velký obraz se všemi detaily

      • 43 (úhlopř. 42,51" / 108 cm)
      • 3 840 x 2 160 (4K UHD)
      Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

      Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

      Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.

      Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

      Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

      Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

      Technologie MultiView 4K pro 4 systémy na jedné obrazovce

      Technologie MultiView 4K pro 4 systémy na jedné obrazovce

      Rozšířený displej Philips 4K UHD s funkcí MultiView umožňuje, aby se na jedné obrazovce objevily až čtyři jednotlivé systémy v rozlišení Full HD. Funkci Picture-by-Picture (PbP) pro zobrazení čtyř systémů na jedné obrazovce můžete použít v monitorovacích místnostech nebo pro bezpečnostní účely. Rovněž ji lze využít pro produktivnější spolupráci více zařízení, například dvou notebooků zapojených současně. A díky režimu Picture-in-Picture (PiP) budete moci pracovat na počítači a zároveň prostřednictvím připojení k set-top-boxu sledovat živý fotbalový zápas.

      Režim SmartUniformity pro konzistentní obraz

      Režim SmartUniformity pro konzistentní obraz

      Odchylky jasu a barvy jsou u obrazovek LCD běžným jevem. Režim Philips SmartUniformity přináší přesný z hlediska jasu přesný obraz, který je klíčový pro obor fotografie, designu a tisku. Díky metrice barev sloužící k hodnocení přesnosti barev je tento režim kalibrován tak, aby splňoval požadavek na uniformitu jasu vyšší než 95 %. Výběrem tohoto režimu získáte uniformní a přesný obraz.

      Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nastavení obrazu

      Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nastavení obrazu

      SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

      Technologie MHL umožňuje užívat si mobilní obsah na velké obrazovce

      Technologie MHL umožňuje užívat si mobilní obsah na velké obrazovce

      MHL (Mobile High Definition Link neboli mobilní propojení s vysokým rozlišením) je mobilní rozhraní pro audio/video, jež slouží k přímému připojení mobilních telefonů a dalších přenosných zařízení k displejům s vysokým rozlišením. Volitelný kabel MHL umožňuje snadné připojení mobilního zařízení podporujícího technologii MHL k tomuto velkému displeji Philips MHL: poté můžete sledovat, jak vaše videa ve vysokém rozlišení ožijí s plně digitálním zvukem. Nejen že si nyní můžete vychutnat své mobilní hry, fotografie, filmy nebo jiné aplikace na velké obrazovce – můžete zároveň i nabíjet své mobilní zařízení, takže se vám nikdy nevybije baterie během rozehrané hry.

      Design stylového rámečku pro stylový vzhled

      Design stylového rámečku přidává veřejnému displeji stylový vzhled, takže snadno zapadne prakticky do každého prostředí. Tento design je též ideální pro vytvoření rastrových videostěn.

      Výkonné 7W reproduktory osvobodí přehrávaný obsah

      Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

      Rozbočovač USB 3.0 pro pohodlný přístup a rychlé nabíjení

      Rozhraní USB 3.0 Super Speed zajišťuje přenosovou rychlost 5,0 Gb/s, jež je přibližně 10krát rychlejší než standard USB 2.0. Tím dochází k výraznému zkrácení doby přenosů dat, takže ušetříte čas i peníze. Vzhledem k větší šířce pásma, super rychlému přenosu, lepší správě napájení a vynikajícímu celkovému výkonu stanovuje rozhraní USB 3.0 nejnovější globální standard umožňující využívat velkokapacitní paměťová zařízení. Nyní již nemusíte tak dlouho čekat, než se zařízení nabijí. Nová funkce FastCharge umožňuje rychlé nabíjení. Rozhraní USB 3.0 je také zpětně kompatibilní se zařízeními s rozhraním USB 2.0.

      Funkce SmartConnect s konektory DisplayPort, HDMI a VGA

      Tyto displeje od společnosti Philips jsou vybaveny mnoha pokročilými konektory, jako například VGA, Display Port a univerzálním konektorem HDMI, jež vám umožní vychutnat si nekomprimovaný obrazový a zvukový obsah s vysokým rozlišením. Nové konektory Display Port a HDMI 2.0 nyní umožňují rozlišení Full 4K při 60 Hz pro plynulý obraz. Připojení USB vám zajistí dostupnost velice rychlých přenosů dat a současně globální možnosti připojení. Bez ohledu na používaný zdroj si můžete být jisti, že tento displej Philips představuje investici, která jen tak nezastará!

      Držák standardu VESA umožňuje dokonalé nastavení

      Vzor VESA zaručuje kompatibilitu se stovkami inovativních montážních řešení.

      Nulová spotřeba energie díky vypínači na 0 wattů

      Použitím vypínače na 0 wattů, který je prakticky umístěn na zadní straně monitoru, můžete monitor zcela odpojit od napájení. To vede k nulové spotřebě energie a ještě více zmenšuje vaši uhlíkovou stopu.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Velikost panelu
        42,51" (108 cm)
        Poměr stran
        16:9
        typ LCD panelu
        IPS LCD
        Typ podsvícení
        Systém W-LED
        Rozteč obrazových bodů
        0,2451 × 0,2451 mm
        Optimální rozlišení
        3840 × 2160 při 60 Hz
        Jas
        300  cd/m²
        Jednotnost jasu
        96~105 %
        Barevnost displeje
        Podpora 1,07 miliardy barev (10 bitů)
        Kontrastní poměr (typický)
        1200:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Reakční doba (typická)
        5 ms (šedá–šedá)*
        Úhel sledování
        • 178º (H) / 178º (V)
        • při C/R > 20
        Vylepšení obrazu
        SmartImage
        Oblast sledování
        941,2 (V) x 529,4 (Š)
        Snímková frekvence
        VGA/HDMI: 30–99 kHz ; DP: 30–160 kHz (H) / VGA: 56–80 Hz ; HDMI/DP: 23–80 Hz (V)
        Technologie sRGB
        Ano
        MHL
        1080P při 60 Hz
        Delta E
        < 3
        Bez blikání
        Ano
        Povrch obrazovky
        Antireflexní, 3H, Zmatnění 1 %

      • Možnosti připojení

        Vstup signálu
        • VGA (analogový)
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0) – MHL x 2
        USB
        USB 3.0 x 4 (1 w / rychlé nabíjení)*
        Vstup synchronizace
        • Samostatná synchronizace
        • Funkce Sync on Green
        Vstup/výstup audia
        • Vstup pro audio z PC
        • Výstup pro sluchátka

      • Pohodlí

        Vestavěné reproduktory
        7 W x 2
        Kompatibilita se stand. Plug & Play
        • DDC/CI
        • Operační systém Mac OS X
        • Technologie sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
        Pohodlí uživatele
        • SmartImage
        • MultiView
        • Uživatel
        • Nabídka
        • Zapnuto/Vypnuto
        Jazyky zobrazení na obrazovce OSD
        • Brazilská portugalština
        • Čeština
        • Nizozemština
        • Čeština
        • Finština
        • Francouzština
        • Němčina
        • Řecká
        • Maďarština
        • Italština
        • Japonská
        • Korejská
        • Polština
        • Portugalská
        • Ruština
        • Zjednodušená čínština
        • Španělština
        • Švédština
        • Tradiční čínština
        • Turečtina
        • Ukrajinština
        Další výhody
        • Zámek Kensington
        • Držák standardu VESA (200 x 200 mm)
        Ovládací software
        funkce SmartControl
        MultiView
        • PIP (2x zařízení)
        • PBP (4x zařízení)

      • Napájení

        režim ECO
        46,5 W (typ.)
        Napájení
        • Vestavěné
        • Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
        Režim vypnuto
        Nula wattů s vypínačem střídavého napájení
        Zapnuto
        63,1 W (typ.) (metoda testování EnergyStar 6.0)
        Pohotovostní režim
        <0,5 W (typ.)
        Indikátor napájení LED
        • Provoz – bílá
        • Pohotovostní režim – bílá (blikající)

      • Rozměry

        Balení v mm (Š x V x H)
        1 070 × 680 × 160  mm
        Výrobek bez stojanu (mm)
        968 × 562 × 82  mm
        Výrobek se stojanem (max. výška)
        968 x 630 x 259  mm

      • Hmotnost

        Výrobek s obalem (kg)
        14,29  kg
        Výrobek se stojanem (kg)
        9,72  kg
        Výrobek bez stojanu (kg)
        9,40  kg

      • Provozní podmínky

        Nadmořská výška
        Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop)
        Rozsah teplot (provozní)
        0 °C až 40°C  °C
        Střední doba mezi poruchami (MTBF)
        70 000 hodin (bez podsvícení)  hodin
        Relativní vlhkost
        20 %–80  %
        Rozsah teplot (skladovací)
        -20 °C až 60 °C  °C

      • Udržitelnost

        Životní prostředí a energie
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Recyklovatelnost obalového materiálu
        100  %
        Konkrétní látky
        • Kryt bez PVC / BFR
        • Bez rtuti

      • Shoda a standardy

        Regulační opatření
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • Značka CE
        • FCC Třída B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • Směrnice RoHS Čína
        • UKRAJINŠTINA
        • Kuvajt
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Skříňka

        Dokončení
        Lesklé (přední rámeček) / textura (stojan / zadní kryt)
        Stojan
        Stříbrná
        Přední rámeček
        Černá
        Zadní kryt
        Černá

      • Obsah balení

        Kabely
        VGA, HDMI, DP, audio, napájení
        Monitor se stojanem
        Ano
        Uživatelská dokumentace
        Ano

      Badge-D2C

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      • Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.
      • Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.
      • Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL
      • Úplný seznam výrobků podporujících technologii MHL naleznete na webové stránce www.mhlconsortiun.org
      • Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2
      • Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
      • 4 systémy na jedné obrazovce vyžadují čtyři vstupy.
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