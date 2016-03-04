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BDM4350UC/00
4K ultra vysoké rozlišení
Rozšířený 43" profesionální displej Philips třídy Ultra HD vám poskytuje prostor, ve kterém se můžete rozvinout. Podívejte se na velký obraz se všemi detaily v ultra vysokém rozlišení 4K (čtyřikrát vyšší rozlišení než Full HD).Zobrazit všechny výhody
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Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Displej LCD 4K Ultra HD
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Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
Rozšířený displej Philips 4K UHD s funkcí MultiView umožňuje, aby se na jedné obrazovce objevily až čtyři jednotlivé systémy v rozlišení Full HD. Funkci Picture-by-Picture (PbP) pro zobrazení čtyř systémů na jedné obrazovce můžete použít v monitorovacích místnostech nebo pro bezpečnostní účely. Rovněž ji lze využít pro produktivnější spolupráci více zařízení, například dvou notebooků zapojených současně. A díky režimu Picture-in-Picture (PiP) budete moci pracovat na počítači a zároveň prostřednictvím připojení k set-top-boxu sledovat živý fotbalový zápas.
Odchylky jasu a barvy jsou u obrazovek LCD běžným jevem. Režim Philips SmartUniformity přináší přesný z hlediska jasu přesný obraz, který je klíčový pro obor fotografie, designu a tisku. Díky metrice barev sloužící k hodnocení přesnosti barev je tento režim kalibrován tak, aby splňoval požadavek na uniformitu jasu vyšší než 95 %. Výběrem tohoto režimu získáte uniformní a přesný obraz.
SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!
MHL (Mobile High Definition Link neboli mobilní propojení s vysokým rozlišením) je mobilní rozhraní pro audio/video, jež slouží k přímému připojení mobilních telefonů a dalších přenosných zařízení k displejům s vysokým rozlišením. Volitelný kabel MHL umožňuje snadné připojení mobilního zařízení podporujícího technologii MHL k tomuto velkému displeji Philips MHL: poté můžete sledovat, jak vaše videa ve vysokém rozlišení ožijí s plně digitálním zvukem. Nejen že si nyní můžete vychutnat své mobilní hry, fotografie, filmy nebo jiné aplikace na velké obrazovce – můžete zároveň i nabíjet své mobilní zařízení, takže se vám nikdy nevybije baterie během rozehrané hry.
Design stylového rámečku přidává veřejnému displeji stylový vzhled, takže snadno zapadne prakticky do každého prostředí. Tento design je též ideální pro vytvoření rastrových videostěn.
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
Rozhraní USB 3.0 Super Speed zajišťuje přenosovou rychlost 5,0 Gb/s, jež je přibližně 10krát rychlejší než standard USB 2.0. Tím dochází k výraznému zkrácení doby přenosů dat, takže ušetříte čas i peníze. Vzhledem k větší šířce pásma, super rychlému přenosu, lepší správě napájení a vynikajícímu celkovému výkonu stanovuje rozhraní USB 3.0 nejnovější globální standard umožňující využívat velkokapacitní paměťová zařízení. Nyní již nemusíte tak dlouho čekat, než se zařízení nabijí. Nová funkce FastCharge umožňuje rychlé nabíjení. Rozhraní USB 3.0 je také zpětně kompatibilní se zařízeními s rozhraním USB 2.0.
Tyto displeje od společnosti Philips jsou vybaveny mnoha pokročilými konektory, jako například VGA, Display Port a univerzálním konektorem HDMI, jež vám umožní vychutnat si nekomprimovaný obrazový a zvukový obsah s vysokým rozlišením. Nové konektory Display Port a HDMI 2.0 nyní umožňují rozlišení Full 4K při 60 Hz pro plynulý obraz. Připojení USB vám zajistí dostupnost velice rychlých přenosů dat a současně globální možnosti připojení. Bez ohledu na používaný zdroj si můžete být jisti, že tento displej Philips představuje investici, která jen tak nezastará!
Vzor VESA zaručuje kompatibilitu se stovkami inovativních montážních řešení.
Použitím vypínače na 0 wattů, který je prakticky umístěn na zadní straně monitoru, můžete monitor zcela odpojit od napájení. To vede k nulové spotřebě energie a ještě více zmenšuje vaši uhlíkovou stopu.
Obraz/displej
Možnosti připojení
Pohodlí
Napájení
Rozměry
Hmotnost
Provozní podmínky
Udržitelnost
Shoda a standardy
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