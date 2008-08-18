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      LCD monitor

      BDL4631V/00

      Celkové hodnocení / 5
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      Tento 46" LCD monitor zajistí odpovídající prezentaci. Tento model nabízí řadu funkcí pro nejnáročnější aplikace při použití v síti, čtvercovém rastru nebo jako veřejný displej

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      LCD monitor
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      • 46"117 cm
      • multimédia
      • Monitor HDTV
      Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu

      Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu

      Rozhraní HDMI poskytuje nekomprimované digitální připojení RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací konverze do analogového signálu dosahuje perfektního přenosu obrazu. Nezkreslený signál zajišťuje méně blikání a jasnější obraz. Rozhraní HDMI inteligentně zprostředkuje maximální rozlišení ze zdrojového zařízení. Zařízení HDMI je plně zpětně kompatibilní se zdroji DVI, avšak navíc obsahuje digitální audio a ochranu proti kopírování HDCP.

      Displej LCD Full HD 1920 x 1080p

      Tento displej má rozlišení, které se označuje jako Full HD. Nejmodernější technologie obrazovek LCD představuje plné velké širokoúhlé rozlišení 1080 progresivních řádků s 1920 pixely na každém řádku. Přináší tak nejlepší možnou kvalitu obrazu pro vstupní signál HD až s 1080 řádky. Poskytuje zářivý obraz Progressive Scan bez blikání s optimálním jasem a nádhernými barvami. Tento jasný a ostrý obraz vám poskytne ještě větší zážitek ze sledování.

      Provoz v režimu zobrazení na výšku

      Tuto obrazovku lze také bezpečně a spolehlivě umístit do svislé polohy.

      Skrytá a uzamykatelná ovládací tlačítka

      Tlačítka pro ovládání displeje jsou pro okamžitý přístup umístěna na méně viditelném místě. Senzor dálkového ovládání a tlačítka pro ovládání displeje můžete deaktivovat pomocí rozhraní RS232, abyste zabránili neoprávněnému použití displeje, nachází-li se na veřejném místě.

      Ovládání monitoru po síti umožňuje vzdálenou správu

      Prostřednictvím systému síťové ovladatelnosti může uživatel vzdáleně ovládat a nastavovat monitory pomocí protokolu RS232.

      Smyčkové propojení VGA umožňuje vytvoření uzavřeného cyklu s jinými monitory

      Vytvoření uzavřeného cyklu více obrazovek účinně rozděluje kontrolu a vizuální obsah z jednoho zdroje do řady monitorů na různých místech v daném prostoru.

      Funkce pokročilé ochrany proti přetrvání obrazu

      Statické obrazy ponechané na obrazovce po delší dobu mohou zanechat na displejích LCD „stínové obrazy“ neboli přetrvání obrazu. Toto přetrvání obrazu na displejích LCD není sice trvalé, je však vhodné mu předcházet, zejména na místech, kde je obsah zobrazován nepřetržitě.

      Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí

      Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.

      Zdokonalená funkce zoom podporuje použití čtvercových rastrů

      Interní funkce zvětšení umožňuje snadnou implementaci v rastru videostěny, bez nutnosti investic do nákladných externích zařízení. Možnost vytvoření videostěny skládající se z 25 displejů s rozdělením až 5 displejů vodorovně a svisle.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        116.8  cm
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        46  palců
        Poměr stran
        16:9
        Rozteč obrazových bodů
        0,53025 x 0,53025 mm
        Optimální rozlišení
        1920 x 1080 při 60 Hz
        Jas
        450  cd/m²
        Barevnost displeje
        16,7 milionů barev
        Kontrastní poměr (typický)
        1500:1
        Reakční doba (typická)
        6  ms
        Úhel sledování (horizontální)
        178  stupeň
        Úhel sledování (vertikální)
        178  stupeň
        Vylepšení obrazu
        • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
        • Hřebenový filtr 3D
        • Kompenzace pohybu deinteralcingem
        • Funkce obraz v obraze (PIP)
        • Progressive scan
        • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
        Horizontální snímková frekvence
        31,5 - 91,1 kHz
        Vertikální snímková frekvence
        58 - 85 Hz
        Typ obrazovky
        Aktivní displej LCD Full HD W-UXGA

      • Možnosti připojení

        PC
        • Vstupy VGA D-Sub 15HD
        • Výstupy VGA D-Sub 15HD
        • Konektory RS232 D-Sub9
        • Výstup RS232 D-sub9
        • 3,5mm vstup audio do PC x 1
        AV vstup
        • HDMI x2
        • Komponentní (YPbPr) x 1
        • Audio (L/P) pro YPbPr x 1
        • Kompozitní (CVBS) x 2
        • S-video x 1
        • Audio (L/R)x2 pro CVBS a S-Video
        Výstup AV
        • Kompozitní (CVBS) x 1
        • Audio (L/P) x 1
        Vylepšené možnosti připojení
        Konektor externího reproduktoru

      • Pohodlí

        Umístění
        • Na výšku
        • Na šířku
        Regulační opatření
        • Značka CE
        • RoHS
        • FCC třída A
        • UL
        Jazyky zobrazení na obrazovce OSD
        • Čeština
        • Francouzština
        • Němčina
        • Italština
        • Španělština
        • Polština
        • Turečtina
        • Ruština
        Síťově ovládaný
        RS232
        Držák (standard VESA)
        400 x 200 mm
        Odnímatelné audio
        2 x 7 W (volitelné) reproduktory

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        Střídavé napětí 90-264 V, 50/60 Hz
        Spotřeba (v režimu zapnuto)
        165 W (typická)
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        < 5 W

      • Podporovaná rozlišení

        Počítačové formáty
        • 640 x 480, 60, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 50, 60 Hz
        Videoformáty
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Rozměry

        Výška přístroje (s podstavcem)
        705  mm
        Výška přístroje (s podstavcem) (palce)
        27.8  palců
        Šířka přístroje
        1122  mm
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        406  mm
        Výška přístroje
        663  mm
        Hloubka přístroje
        138  mm
        Hloubka přístr.(s podstavcem) (palce)
        16.0  palců
        Šířka přístroje (palce)
        44,2  palců
        Výška přístroje (palce)
        26.1  palců
        Hloubka přístr. (palce)
        5,4  palců
        Střední doba mezi poruchami (MTBF)
        50 000 hodin (s výj. CCFL 60 000)

      • Technické údaje

        Rozsah provozní teploty
        0 – 40  °C
        Rozsah relativní vlhkosti
        5 % - 90 %

      • Tuner/příjem/vysílání

        Přehrávání videa
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • HDMI-DVI redukce
        • Kabel VGA
        • Dálkový ovladač
        • Baterie pro dálkový ovladač
        • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
        • Napájecí kabel
        • Stručný návod k rychlému použití
        Volitelné příslušenství
        • Stojan na stolek BM05211
        • Reproduktory BAL4631S1
        • Držák na strop BM04111 a BM01111
        • Stabilní držák na zeď BM02111
        • Přemístitelný držák na zeď BM04111 a BM02212

      • Různé

        Bezel
        antracitová metalická
        Záruka
        Evropa/Severní Amerika: 3 roky

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • HDMI-DVI redukce
      • Kabel VGA
      • Dálkový ovladač
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
      • Napájecí kabel
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Volitelné příslušenství: Stojan na stolek BM05211
      • Volitelné příslušenství: Reproduktory BAL4631S1
      • Volitelné příslušenství: Držák na strop BM04111 a BM01111
      • Volitelné příslušenství: Stabilní držák na zeď BM02111
      • Volitelné příslušenství: Přemístitelný držák na zeď BM04111 a BM02212
      Badge-D2C

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