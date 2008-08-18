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LCD monitor
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46"117 cm
multimédia
Monitor HDTV
Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu
Rozhraní HDMI poskytuje nekomprimované digitální připojení RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací konverze do analogového signálu dosahuje perfektního přenosu obrazu. Nezkreslený signál zajišťuje méně blikání a jasnější obraz. Rozhraní HDMI inteligentně zprostředkuje maximální rozlišení ze zdrojového zařízení. Zařízení HDMI je plně zpětně kompatibilní se zdroji DVI, avšak navíc obsahuje digitální audio a ochranu proti kopírování HDCP.
Displej LCD Full HD 1920 x 1080p
Tento displej má rozlišení, které se označuje jako Full HD. Nejmodernější technologie obrazovek LCD představuje plné velké širokoúhlé rozlišení 1080 progresivních řádků s 1920 pixely na každém řádku. Přináší tak nejlepší možnou kvalitu obrazu pro vstupní signál HD až s 1080 řádky. Poskytuje zářivý obraz Progressive Scan bez blikání s optimálním jasem a nádhernými barvami. Tento jasný a ostrý obraz vám poskytne ještě větší zážitek ze sledování.
Provoz v režimu zobrazení na výšku
Tuto obrazovku lze také bezpečně a spolehlivě umístit do svislé polohy.
Skrytá a uzamykatelná ovládací tlačítka
Tlačítka pro ovládání displeje jsou pro okamžitý přístup umístěna na méně viditelném místě. Senzor dálkového ovládání a tlačítka pro ovládání displeje můžete deaktivovat pomocí rozhraní RS232, abyste zabránili neoprávněnému použití displeje, nachází-li se na veřejném místě.
Ovládání monitoru po síti umožňuje vzdálenou správu
Prostřednictvím systému síťové ovladatelnosti může uživatel vzdáleně ovládat a nastavovat monitory pomocí protokolu RS232.
Smyčkové propojení VGA umožňuje vytvoření uzavřeného cyklu s jinými monitory
Vytvoření uzavřeného cyklu více obrazovek účinně rozděluje kontrolu a vizuální obsah z jednoho zdroje do řady monitorů na různých místech v daném prostoru.
Funkce pokročilé ochrany proti přetrvání obrazu
Statické obrazy ponechané na obrazovce po delší dobu mohou zanechat na displejích LCD „stínové obrazy“ neboli přetrvání obrazu. Toto přetrvání obrazu na displejích LCD není sice trvalé, je však vhodné mu předcházet, zejména na místech, kde je obsah zobrazován nepřetržitě.
Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí
Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.
Zdokonalená funkce zoom podporuje použití čtvercových rastrů
Interní funkce zvětšení umožňuje snadnou implementaci v rastru videostěny, bez nutnosti investic do nákladných externích zařízení. Možnost vytvoření videostěny skládající se z 25 displejů s rozdělením až 5 displejů vodorovně a svisle.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
116.8
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
46
palců
Poměr stran
16:9
Rozteč obrazových bodů
0,53025 x 0,53025 mm
Optimální rozlišení
1920 x 1080 při 60 Hz
Jas
450
cd/m²
Barevnost displeje
16,7 milionů barev
Kontrastní poměr (typický)
1500:1
Reakční doba (typická)
6
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Hřebenový filtr 3D
Kompenzace pohybu deinteralcingem
Funkce obraz v obraze (PIP)
Progressive scan
3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
Horizontální snímková frekvence
31,5 - 91,1 kHz
Vertikální snímková frekvence
58 - 85 Hz
Typ obrazovky
Aktivní displej LCD Full HD W-UXGA
Možnosti připojení
PC
Vstupy VGA D-Sub 15HD
Výstupy VGA D-Sub 15HD
Konektory RS232 D-Sub9
Výstup RS232 D-sub9
3,5mm vstup audio do PC x 1
AV vstup
HDMI x2
Komponentní (YPbPr) x 1
Audio (L/P) pro YPbPr x 1
Kompozitní (CVBS) x 2
S-video x 1
Audio (L/R)x2 pro CVBS a S-Video
Výstup AV
Kompozitní (CVBS) x 1
Audio (L/P) x 1
Vylepšené možnosti připojení
Konektor externího reproduktoru
Pohodlí
Umístění
Na výšku
Na šířku
Regulační opatření
Značka CE
RoHS
FCC třída A
UL
Jazyky zobrazení na obrazovce OSD
Čeština
Francouzština
Němčina
Italština
Španělština
Polština
Turečtina
Ruština
Síťově ovládaný
RS232
Držák (standard VESA)
400 x 200 mm
Odnímatelné audio
2 x 7 W (volitelné) reproduktory
Napájení
Napájení ze sítě
Střídavé napětí 90-264 V, 50/60 Hz
Spotřeba (v režimu zapnuto)
165 W (typická)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
< 5 W
Podporovaná rozlišení
Počítačové formáty
640 x 480, 60, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 50, 60 Hz
Videoformáty
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 60 Hz
Rozměry
Výška přístroje (s podstavcem)
705
mm
Výška přístroje (s podstavcem) (palce)
27.8
palců
Šířka přístroje
1122
mm
Hloubka přístroje (s podstavcem)
406
mm
Výška přístroje
663
mm
Hloubka přístroje
138
mm
Hloubka přístr.(s podstavcem) (palce)
16.0
palců
Šířka přístroje (palce)
44,2
palců
Výška přístroje (palce)
26.1
palců
Hloubka přístr. (palce)
5,4
palců
Střední doba mezi poruchami (MTBF)
50 000 hodin (s výj. CCFL 60 000)
Technické údaje
Rozsah provozní teploty
0 – 40
°C
Rozsah relativní vlhkosti
5 % - 90 %
Tuner/příjem/vysílání
Přehrávání videa
NTSC
PAL
SECAM
Příslušenství
Dodávané příslušenství
HDMI-DVI redukce
Kabel VGA
Dálkový ovladač
Baterie pro dálkový ovladač
Uživatelská příručka na disku CD-ROM
Napájecí kabel
Stručný návod k rychlému použití
Volitelné příslušenství
Stojan na stolek BM05211
Reproduktory BAL4631S1
Držák na strop BM04111 a BM01111
Stabilní držák na zeď BM02111
Přemístitelný držák na zeď BM04111 a BM02212
Různé
Bezel
antracitová metalická
Záruka
Evropa/Severní Amerika: 3 roky
Obsah balení
Jiné položky v balení
HDMI-DVI redukce
Kabel VGA
Dálkový ovladač
Baterie pro dálkový ovladač
Uživatelská příručka na disku CD-ROM
Napájecí kabel
Stručný návod k rychlému použití
Volitelné příslušenství: Stojan na stolek BM05211
Volitelné příslušenství: Reproduktory BAL4631S1
Volitelné příslušenství: Držák na strop BM04111 a BM01111
Volitelné příslušenství: Stabilní držák na zeď BM02111
Volitelné příslušenství: Přemístitelný držák na zeď BM04111 a BM02212