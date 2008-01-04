  • Rychlá doprava zdarma na vše

  • 3 roky záruky na všechny produkty

  • Vrácení zboží do 30 dní

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Inovativní veřejná projekce pro domácí aplikace Inovativní veřejná projekce pro domácí aplikace Inovativní veřejná projekce pro domácí aplikace

      LCD monitor

      BDL4231CS/00

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Inovativní veřejná projekce pro domácí aplikace

      Kontrolujte své výdaje pomocí síťově ovladatelného 107cm (42") LCD monitoru. Ať již je používán v síti nebo samostatně pro veřejnou projekci, nabízí tento model množství funkcí pro nejnáročnější požadavky při použití ve firmě nebo na veřejnosti.

      Zobrazit všechny výhody

      Bohužel tento produkt již není k dispozici

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Neznámé

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Tento výrobek
      LCD monitor
      - {discount-value}

      LCD monitor

      celkem

      recurring payment

      Inovativní veřejná projekce pro domácí aplikace

      se slotem na karty SmartCard

      • 107 cm (42")
      • multimédia
      • HD Ready
      Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu

      Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu

      Rozhraní HDMI poskytuje nekomprimované digitální připojení RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací konverze do analogového signálu dosahuje perfektního přenosu obrazu. Nezkreslený signál zajišťuje méně blikání a jasnější obraz. Rozhraní HDMI inteligentně zprostředkuje maximální rozlišení ze zdrojového zařízení. Zařízení HDMI je plně zpětně kompatibilní se zdroji DVI, avšak navíc obsahuje digitální audio a ochranu proti kopírování HDCP.

      SmartPower pro úsporu energie

      SmartPower pro úsporu energie

      Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

      Široký formát WXGA, rozlišení 1366 x 768 pro ostřejší obraz

      LCD panel se širokým formátem rozlišení XGA umožňuje zobrazit 1366 x 768 pixelů; zobrazení monitorů WXGA nemusí být prokládané, což zajišťuje lepší obraz a přesné barvy.

      Nastavte odlišné spouštěcí předvolby pomocí SmartControl

      V síťovém zapojení je někdy třeba mít možnost ovládat počáteční stav všech monitorů při opětovném zapnutí napájení ze sítě nebo obnově po přerušení napájení. Smart Control umožňuje pomocí příkazů rozhraní RS232 pružně měnit 4 různá počáteční nastavení: stav napájení, vstupní zdroj, úroveň hlasitosti a formát obrazu. U všech čtyř nastavení si můžete zvolit, zda si displej má pamatovat poslední stav nebo zda budou při obnovení napájení nastavena na pevně danou hodnotu.

      Skrytá a uzamykatelná ovládací tlačítka

      Tlačítka pro ovládání displeje jsou pro okamžitý přístup umístěna na méně viditelném místě. Senzor dálkového ovládání a tlačítka pro ovládání displeje můžete deaktivovat pomocí rozhraní RS232, abyste zabránili neoprávněnému použití displeje, nachází-li se na veřejném místě.

      Integrovaný slot SmartCard Xpress zajišťující rozšiřitelnost

      SmartCard Xpress je rozšiřující slot, dodávající monitoru další funkčnost. Karty vyvinuté ve společnosti Philips a/nebo u jiných výrobců mají zajištěno plynulé připojení k monitoru prostřednictvím slotu, což vylučuje potřebu pořizovat externí zařízení.

      Vzdálená správa a konfigurace prostřednictvím protokolu RS232

      Vzdálená správa umožňuje uživateli ovládat a upravovat displeje vzdáleně, prostřednictvím protokolu RS232. Pomocí příkazů CEC můžete kdykoli zcela kontrolovat všechny displeje ve své síti typu Signage.

      Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování

      Nabízí možnost kopírovat všechna nastavení nabídky z jednoho monitoru do dalších. Funkce zajišťuje jednotné nastavení a významně zkracuje dobu potřebnou pro instalaci. Plně bezdrátový provoz.

      Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí

      Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        107  cm
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        42  palců
        Poměr stran
        16:9
        typ LCD panelu
        • 1366 x 768 pixelů
        • Antireflexní polarizátor
        Optimální rozlišení
        1360 x 768 při 60 Hz
        Jas
        500  cd/m²
        Barevnost displeje
        16,7 milionů barev
        Dynamický kontrast obrazovky
        3 000:1
        Reakční doba (typická)
        5  ms
        Úhel sledování (horizontální)
        178  stupeň
        Úhel sledování (vertikální)
        178  stupeň
        Vylepšení obrazu
        • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
        • Hřebenový filtr 3D
        • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
        • Progressive scan
        • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
        Vertikální snímková frekvence
        56 - 75 Hz
        Typ obrazovky
        Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA

      • Možnosti připojení

        PC
        • 3,5mm vstup audio do PC x 1
        • Konektory RS232 D-Sub9
        • Vstupy VGA D-Sub 15HD
        AV vstup
        • HDMI x2
        • Komponentní (YPbPr) 2x
        • Audio (L/P) pro YPbPr 2x
        • Kompozitní (CVBS) x 1
        • Audio (L/P) x 1
        • S-video x 1
        Další připojení
        Výstup S/PDIF (koaxiální)
        Vylepšené možnosti připojení
        • Rozšiřovací patice SmartCard
        • Konektor externího reproduktoru

      • Pohodlí

        Funkce obraz v obraze (PIP)
        Výstup CVBS s funkcí PIP na hlavním VGA
        Regulační opatření
        • Značka CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Síťově ovládaný
        RS232
        Držák (standard VESA)
        400 x 200 mm
        Nastavení formátu obrazovky
        • 4:3
        • Širokoúhlá obrazovka
        • Zvětšení titulků
        • Velké rozšíření (Superwide)
        • Zvětšení 14:9
        • Zvětšení 16:9

      • Zvuk

        Vestavěné reproduktory
        2
        Výstupní výkon (RMS)
        2 x 10 W
        Vylepšení zvuku
        Funkce Smart Sound
        Zvukový systém
        • Stereo
        • Mono

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        Střídavé napětí 90-264 V, 50/60 Hz
        Spotřeba (v režimu zapnuto)
        186 W (typická)
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        < 3,5 W

      • Podporovaná rozlišení

        Počítačové formáty
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Videoformáty
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i 60Hz

      • Rozměry

        Hloubka balení
        34.1  mm
        Výška balení
        74.8  mm
        Šířka balení
        117  mm
        Výška přístroje (s podstavcem)
        663  mm
        Výška přístroje (s podstavcem) (palce)
        26.1  palců
        Šířka přístroje
        1022  mm
        Hmotnost výrobku
        21,0  kg
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        250  mm
        Výška přístroje
        615  mm
        Hloubka přístroje
        129  mm
        Hloubka přístr.(s podstavcem) (palce)
        9.8  palců
        Šířka přístroje (palce)
        40,2  palců
        Výška přístroje (palce)
        24.2  palců
        Hloubka přístr. (palce)
        5,1  palců
        Hloubka balení (palce)
        13.4  palců
        Výška balení (palce)
        29.4  palců
        Šířka balení (palce)
        46.1  palců
        Hmotnost výrobku (lb)
        46,30  lb
        Hmotnost včetně balení
        21,8  kg
        Hmotnost včetně balení (libry)
        48,06
        Střední doba mezi poruchami (MTBF)
        100 000 (s výjimkou CCFL – 50 000) hodin

      • Technické údaje

        Rozsah provozní teploty
        0–40  °C
        Rozsah relativní vlhkosti
        5 % - 90 %

      • Tuner/příjem/vysílání

        Přehrávání videa
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Stojan na nábytek
        • Napájecí kabel
        • Kabel VGA
        • Dálkový ovladač
        • Baterie pro dálkový ovladač
        • Stručný návod k rychlému použití
        • HDMI-DVI redukce
        • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
        Volitelné příslušenství
        SmartLoader 22AV1135

      • Různé

        Bezel
        stříbrná
        Záruka
        Evropa/Severní Amerika: 3 roky, Pacifická Asie, Střední východ, Afrika: 1 rok

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Stojan na nábytek
      • Napájecí kabel
      • Kabel VGA
      • Dálkový ovladač
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Stručný návod k rychlému použití
      • HDMI-DVI redukce
      • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
      • Volitelné příslušenství: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.