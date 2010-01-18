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    • Celkově nejlepší displej public signage Celkově nejlepší displej public signage Celkově nejlepší displej public signage

      LCD monitor

      BDL3215E/00

      Celkové hodnocení / 5
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      Celkově nejlepší displej public signage

      Kontrolujte své výdaje pomocí síťově ovladatelného 81cm (32") LCD monitoru. Ať již je používán v síti nebo samostatně pro veřejnou projekci, nabízí tento model množství funkcí pro nejnáročnější požadavky při použití ve firmě nebo na veřejnosti.

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      LCD monitor
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      LCD monitor

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      Celkově nejlepší displej public signage

      pro vnitřní použití

      • 81 cm (32")
      • multimédia
      • HD Ready
      Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu

      Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu

      Rozhraní HDMI poskytuje nekomprimované digitální připojení RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací konverze do analogového signálu dosahuje perfektního přenosu obrazu. Nezkreslený signál zajišťuje méně blikání a jasnější obraz. Rozhraní HDMI inteligentně zprostředkuje maximální rozlišení ze zdrojového zařízení. Zařízení HDMI je plně zpětně kompatibilní se zdroji DVI, avšak navíc obsahuje digitální audio a ochranu proti kopírování HDCP.

      SmartPower pro úsporu energie

      SmartPower pro úsporu energie

      Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

      Navrženo pro nepřetržitý provoz

      Navrženo pro nepřetržitý provoz

      Protože obchod nikdy nespí, naše displeje signage jsou navrženy pro nepřetržitý provoz. Obsahují jen ty nejlepší součásti, aby zajistili lepší kvalitu. Na tuto řadu modelů se můžete neustále spolehnout.

      Široký formát WXGA, rozlišení 1366 x 768 pro ostřejší obraz

      LCD panel se širokým formátem rozlišení XGA umožňuje zobrazit 1366 x 768 pixelů; zobrazení monitorů WXGA nemusí být prokládané, což zajišťuje lepší obraz a přesné barvy.

      Zdokonalená funkce zoom podporuje použití čtvercových rastrů

      Interní funkce zvětšení umožňuje snadnou implementaci v rastru videostěny, bez nutnosti investic do nákladných externích zařízení. Možnost vytvoření videostěny skládající se z 25 displejů s rozdělením až 5 displejů vodorovně a svisle.

      Funkce pokročilé ochrany proti přetrvání obrazu

      Statické obrazy ponechané na obrazovce po delší dobu mohou zanechat na displejích LCD „stínové obrazy“ neboli přetrvání obrazu. Toto přetrvání obrazu na displejích LCD není sice trvalé, je však vhodné mu předcházet, zejména na místech, kde je obsah zobrazován nepřetržitě.

      Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí

      Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.

      Vzdálená správa a konfigurace prostřednictvím protokolu RS232

      Vzdálená správa umožňuje uživateli ovládat a upravovat displeje vzdáleně, prostřednictvím protokolu RS232. Pomocí příkazů CEC můžete kdykoli zcela kontrolovat všechny displeje ve své síti typu Signage.

      Provoz v režimu zobrazení na výšku

      Tuto obrazovku lze také bezpečně a spolehlivě umístit do svislé polohy.

      Smyčkové propojení VGA

      Propojte až 150 displejů a vytvořte obrovskou videostěnu prostřednictvím uzavřeného cyklu VGA, který zajistí vylepšený obraz. Nepotřebujete žádný další hardware a stejně jednoduše se instalují, jako jednoduše zaujmou vaše publikum.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        81  cm
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        32  palců
        Poměr stran
        16:9
        Rozlišení panelu
        1366 x 768p
        Rozteč obrazových bodů
        0,511 x 0,511
        Optimální rozlišení
        1360 x 768 při 60 Hz
        Jas
        450  cd/m²
        Barevnost displeje
        16,7 milionů barev
        Kontrastní poměr (typický)
        3 000:1
        Reakční doba (typická)
        8  ms
        Úhel sledování (horizontální)
        178  stupeň
        Úhel sledování (vertikální)
        178  stupeň
        Vylepšení obrazu
        • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
        • Hřebenový filtr 3D
        • Kompenzace pohybu deinteralcingem
        • Progressive scan
        • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
        • Zdokonalená funkce Dynamic contrast

      • Možnosti připojení

        PC
        • Vstupy VGA D-Sub 15HD
        • Výstupy VGA D-Sub 15HD
        • DVI-D x 1
        • Konektory RS232 D-Sub9
        • Výstup RS232 D-sub9
        • 3,5mm vstup audio do PC x 1
        AV vstup
        • HDMI x 1
        • Komponentní (BNC) x1
        • Kompozitní (RCA) x1
        • Kompozitní (BNC) x 1
        • S-video x 1
        • Audio (L/R) x2
        Výstup AV
        • Kompozitní (BNC) x 1
        • Audio (L/P) x 1

      • Pohodlí

        Umístění
        • Na výšku
        • Na šířku
        Funkce obraz v obraze (PIP)
        • PBP
        • funkce PIP
        • POP
        Čtvercový rastr
        5 x 5
        Funkce spořiče obrazovky
        Posun pixelů, nízký jas
        Ovládání pomocí klávesnice
        • Skrytý
        • Uzamykatelný
        Signál dálkového ovladače
        Uzamykatelný
        Smyčkové propojení signálu
        • RS232
        • VGA
        Snadná instalace
        Rukojeti pro přenášení
        Funkce pro úsporu energie
        Smart Power
        Výkon obrazu
        Pokročilé ovládání barev
        Síťově ovládaný
        RS232

      • Zvuk

        Vestavěné reproduktory
        2 x 7 W (8 ohmů)

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        Střídavé napětí 90-264 V, 50/60 Hz
        Spotřeba (v režimu zapnuto)
        Typ. 67 W
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        <1 W

      • Podporovaná rozlišení

        Počítačové formáty
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Videoformáty
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Rozměry

        Tloušťka rámečku
        4,6 cm / 1,81"
        Výška přístroje (s podstavcem)
        531  mm
        Výška přístroje (s podstavcem) (palce)
        20.9  palců
        Šířka přístroje
        792  mm
        Hmotnost výrobku
        11,95  kg
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        205  mm
        Výška přístroje
        487  mm
        Hloubka přístroje
        115  mm
        Hloubka přístr.(s podstavcem) (palce)
        8.1  palců
        Šířka přístroje (palce)
        31,2  palců
        Výška přístroje (palce)
        19.2  palců
        Držák na zeď
        200 x 200 mm, 400 x 200 mm
        Hloubka přístr. (palce)
        4,5  palců
        Hmotnost výrobku (lb)
        26,35  lb

      • Provozní podmínky

        Rozsah teplot (provozní)
        0–40  °C
        Střední doba mezi poruchami (MTBF)
        50 000  hodin
        Relativní vlhkost
        5–90  %

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Dálkový ovladač
        • Baterie pro dálkový ovladač
        • Napájecí kabel
        • Kabel VGA
        • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Stojan na nábytek
        Volitelné příslušenství
        • Stabilní držák na zeď
        • Stabilní držák na zeď
        • Držák na strop

      • Různé

        Bezel
        antracitová metalická
        Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
        • Čeština
        • Francouzština
        • Němčina
        • Italština
        • Polština
        • Turečtina
        • Ruština
        • Zjednodušená čínština
        Záruka
        Evropa/Severní Amerika: 3 roky
        Regulační opatření
        • CE
        • FCC, třída B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Dálkový ovladač
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Napájecí kabel
      • Kabel VGA
      • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Stojan na nábytek
      • Volitelné příslušenství: Stabilní držák na zeď
      • Volitelné příslušenství: Stabilní držák na zeď
      • Volitelné příslušenství: Držák na strop
      Badge-D2C

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