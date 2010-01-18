Kontrolujte své výdaje pomocí síťově ovladatelného 81cm (32") LCD monitoru. Ať již je používán v síti nebo samostatně pro veřejnou projekci, nabízí tento model množství funkcí pro nejnáročnější požadavky při použití ve firmě nebo na veřejnosti.
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Celkově nejlepší displej public signage
pro vnitřní použití
81 cm (32")
multimédia
HD Ready
Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu
Rozhraní HDMI poskytuje nekomprimované digitální připojení RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací konverze do analogového signálu dosahuje perfektního přenosu obrazu. Nezkreslený signál zajišťuje méně blikání a jasnější obraz. Rozhraní HDMI inteligentně zprostředkuje maximální rozlišení ze zdrojového zařízení. Zařízení HDMI je plně zpětně kompatibilní se zdroji DVI, avšak navíc obsahuje digitální audio a ochranu proti kopírování HDCP.
SmartPower pro úsporu energie
Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.
Navrženo pro nepřetržitý provoz
Protože obchod nikdy nespí, naše displeje signage jsou navrženy pro nepřetržitý provoz. Obsahují jen ty nejlepší součásti, aby zajistili lepší kvalitu. Na tuto řadu modelů se můžete neustále spolehnout.
Široký formát WXGA, rozlišení 1366 x 768 pro ostřejší obraz
LCD panel se širokým formátem rozlišení XGA umožňuje zobrazit 1366 x 768 pixelů; zobrazení monitorů WXGA nemusí být prokládané, což zajišťuje lepší obraz a přesné barvy.
Zdokonalená funkce zoom podporuje použití čtvercových rastrů
Interní funkce zvětšení umožňuje snadnou implementaci v rastru videostěny, bez nutnosti investic do nákladných externích zařízení. Možnost vytvoření videostěny skládající se z 25 displejů s rozdělením až 5 displejů vodorovně a svisle.
Funkce pokročilé ochrany proti přetrvání obrazu
Statické obrazy ponechané na obrazovce po delší dobu mohou zanechat na displejích LCD „stínové obrazy“ neboli přetrvání obrazu. Toto přetrvání obrazu na displejích LCD není sice trvalé, je však vhodné mu předcházet, zejména na místech, kde je obsah zobrazován nepřetržitě.
Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí
Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.
Vzdálená správa a konfigurace prostřednictvím protokolu RS232
Vzdálená správa umožňuje uživateli ovládat a upravovat displeje vzdáleně, prostřednictvím protokolu RS232. Pomocí příkazů CEC můžete kdykoli zcela kontrolovat všechny displeje ve své síti typu Signage.
Provoz v režimu zobrazení na výšku
Tuto obrazovku lze také bezpečně a spolehlivě umístit do svislé polohy.
Smyčkové propojení VGA
Propojte až 150 displejů a vytvořte obrovskou videostěnu prostřednictvím uzavřeného cyklu VGA, který zajistí vylepšený obraz. Nepotřebujete žádný další hardware a stejně jednoduše se instalují, jako jednoduše zaujmou vaše publikum.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
81
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
32
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
1366 x 768p
Rozteč obrazových bodů
0,511 x 0,511
Optimální rozlišení
1360 x 768 při 60 Hz
Jas
450
cd/m²
Barevnost displeje
16,7 milionů barev
Kontrastní poměr (typický)
3 000:1
Reakční doba (typická)
8
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Hřebenový filtr 3D
Kompenzace pohybu deinteralcingem
Progressive scan
3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)