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BDH4251V/00
Obrazovka s vysokým rozlišením pro veřejnou projekci
Moderní, úsporný plazmový monitor, speciálně navržený pro použití k veřejnému zobrazování informací v interiéru. Špičkový převod prokládaného videa na progresivní, pokročilé zpracování digitálního videa a nejnovější plazmová technologie zajišťují optimální zobrazení pro komunikaci vašich sdělení.Zobrazit všechny výhody
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Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
plazmový monitor
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Rozhraní HDMI poskytuje nekomprimované digitální připojení RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací konverze do analogového signálu dosahuje perfektního přenosu obrazu. Nezkreslený signál zajišťuje méně blikání a jasnější obraz. Rozhraní HDMI inteligentně zprostředkuje maximální rozlišení ze zdrojového zařízení. Zařízení HDMI je plně zpětně kompatibilní se zdroji DVI, avšak navíc obsahuje digitální audio a ochranu proti kopírování HDCP.
Vysoké úrovně jasu a kontrastu jsou mimořádně přínosné ve veřejných prostorech, kde se mění světelné podmínky, které často nelze nijak ovlivnit.
Tento inteligentní algoritmus odstranění prokládání dokáže rozpoznat typ zdroje videa, např. fotografii (Still Picture), pohyblivý obraz (Motion Picture) nebo film (Film) a automaticky jej optimalizuje v režimu prostorového (Spatial), přechodného (Temporal) nebo filmového (Film) odstranění prokládání. Výsledkem je stálý a ostrý obraz za všech okolností.
Prostřednictvím systému síťové ovladatelnosti může uživatel vzdáleně ovládat a nastavovat monitory pomocí protokolu RS232.
Pokud má stejný vstupní signál sdílet více než jedna obrazovka, nabízí smyčkové propojení VGA úsporné řešení, které zesiluje vstupní signál VGA a poskytuje ho výstupnímu konektoru VGA, k němuž lze připojit další monitor.
Tlačítka pro ovládání displeje jsou pro okamžitý přístup umístěna na méně viditelném místě. Senzor dálkového ovládání a tlačítka pro ovládání displeje můžete deaktivovat pomocí rozhraní RS232, abyste zabránili neoprávněnému použití displeje, nachází-li se na veřejném místě.
Byla přidána ochranná funkce nazývaná „posun pixelů“. Je-li aktivován ochranný mechanismus, obraz automaticky posune pozici pixelů, čímž zabrání „stínovým obrazům“. Dále byla přidána obnova po vypálení. Stínové obrazy jsou u některých modelů odstraněny pomocí plného bílého signálu, který se na určitou dobu objeví na celém panelu, nebo u jiných modelů převrácením obrazu, čímž se dosáhne stejného výsledku.
Pro použití k veřejnému zobrazování informací je často požadována možnost nepřetržitého provozu. Dokonce i po 60 000 hodinách provozu bude úroveň jasu displeje minimálně 50 % z původní hodnoty.
Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.
Obraz/displej
Možnosti připojení
Pohodlí
Zvuk
Napájení
Podporovaná rozlišení
Rozměry
Technické údaje
Tuner/příjem/vysílání
Příslušenství
Různé
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