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    • Obrazovka s vysokým rozlišením pro veřejnou projekci Obrazovka s vysokým rozlišením pro veřejnou projekci Obrazovka s vysokým rozlišením pro veřejnou projekci

      plazmový monitor

      BDH4251V/00

      Celkové hodnocení / 5
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      Obrazovka s vysokým rozlišením pro veřejnou projekci

      Moderní, úsporný plazmový monitor, speciálně navržený pro použití k veřejnému zobrazování informací v interiéru. Špičkový převod prokládaného videa na progresivní, pokročilé zpracování digitálního videa a nejnovější plazmová technologie zajišťují optimální zobrazení pro komunikaci vašich sdělení.

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      Obrazovka s vysokým rozlišením pro veřejnou projekci

      Plazmový monitor 42" (107 cm), rozl. XGA

      • 42"
      • XGA
      Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu

      Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu

      Rozhraní HDMI poskytuje nekomprimované digitální připojení RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací konverze do analogového signálu dosahuje perfektního přenosu obrazu. Nezkreslený signál zajišťuje méně blikání a jasnější obraz. Rozhraní HDMI inteligentně zprostředkuje maximální rozlišení ze zdrojového zařízení. Zařízení HDMI je plně zpětně kompatibilní se zdroji DVI, avšak navíc obsahuje digitální audio a ochranu proti kopírování HDCP.

      Vysoký jas (1500 cd/m²) a kontrast (15000:1)

      Vysoké úrovně jasu a kontrastu jsou mimořádně přínosné ve veřejných prostorech, kde se mění světelné podmínky, které často nelze nijak ovlivnit.

      Odstranění prokládání s adaptací na pohyb pro ostrý obraz

      Tento inteligentní algoritmus odstranění prokládání dokáže rozpoznat typ zdroje videa, např. fotografii (Still Picture), pohyblivý obraz (Motion Picture) nebo film (Film) a automaticky jej optimalizuje v režimu prostorového (Spatial), přechodného (Temporal) nebo filmového (Film) odstranění prokládání. Výsledkem je stálý a ostrý obraz za všech okolností.

      Ovládání monitoru po síti umožňuje vzdálenou správu

      Prostřednictvím systému síťové ovladatelnosti může uživatel vzdáleně ovládat a nastavovat monitory pomocí protokolu RS232.

      Smyčkové propojení VGA pro vytvoření uzavřeného cyklu s jinými monitory

      Pokud má stejný vstupní signál sdílet více než jedna obrazovka, nabízí smyčkové propojení VGA úsporné řešení, které zesiluje vstupní signál VGA a poskytuje ho výstupnímu konektoru VGA, k němuž lze připojit další monitor.

      Skrytá a uzamykatelná ovládací tlačítka

      Tlačítka pro ovládání displeje jsou pro okamžitý přístup umístěna na méně viditelném místě. Senzor dálkového ovládání a tlačítka pro ovládání displeje můžete deaktivovat pomocí rozhraní RS232, abyste zabránili neoprávněnému použití displeje, nachází-li se na veřejném místě.

      Pokročilé funkce proti vypálení na ochranu proti stínovým obrazům

      Byla přidána ochranná funkce nazývaná „posun pixelů“. Je-li aktivován ochranný mechanismus, obraz automaticky posune pozici pixelů, čímž zabrání „stínovým obrazům“. Dále byla přidána obnova po vypálení. Stínové obrazy jsou u některých modelů odstraněny pomocí plného bílého signálu, který se na určitou dobu objeví na celém panelu, nebo u jiných modelů převrácením obrazu, čímž se dosáhne stejného výsledku.

      Dlouhá očekávaná životnost panelu - více než 60 000 hodin

      Pro použití k veřejnému zobrazování informací je často požadována možnost nepřetržitého provozu. Dokonce i po 60 000 hodinách provozu bude úroveň jasu displeje minimálně 50 % z původní hodnoty.

      Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí

      Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        107  cm
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        42  palců
        Poměr stran
        16:9
        Rozlišení panelu
        1024 x 768
        Jas
        1500  cd/m²
        Barevnost displeje
        1,07 miliard barev
        Kontrastní poměr (typický)
        15000:1
        Úhel sledování (horizontální)
        >160  stupeň
        Úhel sledování (vertikální)
        >160  stupeň
        Vylepšení obrazu
        • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
        • Hřebenový filtr 3D
        • Kompenzace pohybu deinteralcingem
        • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
        • Obrázek za obrázkem
        • Funkce obraz v obraze (PIP)
        • Progressive scan
        • Automatická korekce pleťových odstínů
        • Zdokonalení barev
        • Redukce šumu
        Vertikální snímková frekvence
        50 - 85 Hz
        Typ obrazovky
        Plazmový panel XGA

      • Možnosti připojení

        Výstup zvuku
        • Audio L/P x 1
        • Konektor externího reproduktoru
        PC
        • Konektory RS232 D-Sub9
        • Vstupy VGA D-Sub 15HD
        • Výstupy VGA D-Sub 15HD
        AV vstup
        • Komponentní (YPbPr) x 1
        • Audio (L/P) pro YPbPr x 1
        • Kompozitní (CVBS) x 1
        • Audio (L/P) x 1
        • S-video x 1
        • Konektor Scart 2x
        • HDMI x 1
        Výstup AV
        • Kompozitní (CVBS) x 1
        • Audio (L/P) x 1
        Další připojení
        Výstup S/PDIF (koaxiální)
        Audio vstup pro PC
        Audio levý/pravý (RCA 2x)

      • Pohodlí

        Umístění
        • Na výšku
        • Na šířku
        Funkce spořiče obrazovky
        Posun pixelů, převrácení obrazu, nízký jas
        Pohodlí uživatele
        Zobrazení údajů na obrazovce
        Regulační opatření
        • Značka CE
        • RoHS
        Síťově ovládaný
        RS232
        Nastavení formátu obrazovky
        • 4:3
        • Zvětšení titulků
        • Velké rozšíření (Superwide)
        • Širokoúhlá obrazovka
        • Zvětšení 14:9
        • Zvětšení 16:9

      • Zvuk

        Výstupní výkon (RMS)
        2X10 W
        Zvukový systém
        • Mono
        • Stereo

      • Napájení

        Napájení
        Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
        Spotřeba (v režimu zapnuto)
        320 wattů (typická)
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        < 1 W

      • Podporovaná rozlišení

        Počítačové formáty
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Videoformáty
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Rozměry

        Životnost do snížení jasu o 50 %
        60000  hodin
        Hloubka balení
        330  mm
        Výška balení
        790  mm
        Šířka balení
        1260  mm
        Výška přístroje (s podstavcem)
        716  mm
        Výška přístroje (s podstavcem) (palce)
        28.19  palců
        Šířka přístroje
        1039  mm
        Hmotnost výrobku
        30,4  kg
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        280  mm
        Výška přístroje
        628  mm
        Hloubka přístroje
        88  mm
        Hloubka přístr.(s podstavcem) (palce)
        11.02  palců
        Šířka přístroje (palce)
        49,9  palců
        Výška přístroje (palce)
        24.72  palců
        Hloubka přístr. (palce)
        3,46  palců
        Hloubka balení (palce)
        13.0  palců
        Výška balení (palce)
        31.1  palců
        Šířka balení (palce)
        49.6  palců
        Hmotnost výrobku (lb)
        67,02  lb
        Hmotnost včetně balení
        37,85  kg
        Hmotnost včetně balení (libry)
        83,44

      • Technické údaje

        Rozsah provozní teploty
        0-40  °C
        Rozsah relativní vlhkosti
        20 % – 80 %

      • Tuner/příjem/vysílání

        Přehrávání videa
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Stojan na nábytek
        • Kabel VGA
        • Dálkový ovladač
        • Napájecí kabel
        • Baterie pro dálkový ovladač
        • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
        Volitelné příslušenství
        • Reproduktory BAH4251S1
        • Držák na strop BM04111 a BM01111
        • Stabilní držák na zeď BM02111
        • Přemístitelný držák na zeď BM04111 a BM02212

      • Různé

        Bezel
        Antracitová metalická

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Síťová šňůra
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Dálkový ovladač
      • Stojan na nábytek
      • Uživatelský návod na disku CD-ROM
      • Kabel VGA
      Badge-D2C

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