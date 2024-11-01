Jasná viditelnost za jakýchkoli světelných podmínek
Buďte vidět dnem i nocí s jasnými displeji Philips H-Line. Úchvatná čistota obrazu a kontrast dělají z těchto displejů skvělé řešení pro zobrazování obsahu ve výlohách a na osvícených lokacích. Od letišť po obchodní domy a na mnohých dalších místech.
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Signage Solutions
Displej řady H
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Jasná viditelnost za jakýchkoli světelných podmínek
Jasný displej pro nepřetržité použití
75"
3 000 cd/m²
Ultra HD
CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.
Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů
Integrujte přímo do svého displeje Philips Professional plně výkonný počítač nebo modul CRD50 využívající systém Android. Slot OPS obsahuje veškerá připojení, která k provozu řešení na bázi zapojení do slotu potřebujete, včetně zdroje napájení.
FailOver. Postarejte se, aby displej nebyl nikdy prázdný
FailOver je revoluční technologie kriticky důležitá pro komerční aplikace, která na obrazovce automaticky přehrává záložní obsah v nepravděpodobném případě, kdy dojde k chybě přehrávače. Jednoduše zvolte primární připojení vstupu a připojení FailOver a jste připraveni k okamžité ochraně obsahu.
Přidejte výkon zpracování systému Android prostřednictvím volitelného modulu CRD50
Integrujte do svého displeje Philips Professional System-on-Chip (SoC) Android. Volitelný modul CRD50 je zařízení OPS, které umožňuje výkon zpracování systému Android bez nutnosti použít kabely. Jednoduše jej zasuňte do slotu OPS, který obsahuje veškerá připojení potřebná k provozu modulu (včetně zdroje napájení).
Navrženo pro extrémní podmínky
Vylepšené řízení tepla, panely s technologií High TNI Liquid Crystal a vestavěnými tepelnými snímači, které si poradí s vysokými okolními teplotami. Jas displeje až 2 500 cd/m² pro podmínky s intenzivním okolním osvětlením. Polarizátor displeje je kompatibilní s polarizovaným sklem slunečních brýlí pro lepší viditelnost obsahu.
Pouliční značení s ultra vysokým jasem
Digitální displeje s vysokým jasem mířící do ulic přitahují pozornost za jakýchkoli světelných podmínek. Vylepšují viditelnost obchodů a lákají zákazníky. Úchvatný jas až 3 000 cd/m² zajistí skvělou viditelnost a čistou kvalitu obrazu, dokonce i za extrémních světelných podmínek okolí.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
189.3
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
74.5
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
3840 x 2160
Rozteč obrazových bodů
0,429 x 0,429 mm
Optimální rozlišení
3840 × 2160 při 60 Hz
Jas
3000
cd/m²
Barevnost displeje
1,07 miliardy
Kontrastní poměr (typický)
1200:1
Dynamický kontrastní poměr
500 000:1
Reakční doba (typická)
8
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Progressive scan
Zdokonalená funkce Dynamic contrast
Technologie panelu
IPS
Možnosti připojení
Výstup zvuku
3,5 mm konektor
Vstup videa
DisplayPort (1.)
DVI-I (digitální + analogový) 1×
HDMI 2.0 (x 3)
Vstup zvuku
3,5 mm konektor
Další připojení
OPS
USB 2.0 (x 2)
Výstup videa
Display Port 1.2 (x 1)
HDMI 2.0 (x 1)
Externí ovládání
3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
RJ45
2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
Pohodlí
Umístění
Na šířku (24/7)
Na výšku (24/7)
Funkce spořiče obrazovky
Posun pixelů, nízký jas
Ovládání pomocí klávesnice
Skrytý
Uzamykatelný
Signál dálkového ovladače
Uzamykatelný
Smyčkové propojení signálu
DisplayPort
RS232
Rozhraní HDMI
Smyčkové propojení IR
Snadná instalace
Rukojeti pro přenášení
Smart insert
Funkce pro úsporu energie
Smart Power
Síťově ovládaný
RS232
LAN (RJ45)
Zvuk
Vestavěné reproduktory
2 x 10 W RMS
Napájení
Napájení ze sítě
100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Spotřeba (typická)
510
W
Spotřeba (max.)
790
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Podporovaná rozlišení
Počítačové formáty
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
3840 x 2160, 60 Hz
Videoformáty
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 25, 50 Hz
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
3840 x 2160, 60 Hz
Rozměry
Šířka přístroje
1688,2
mm
Hmotnost výrobku
54,1
kg
Výška přístroje
966,6
mm
Hloubka přístroje
111,1
mm
Šířka přístroje (palce)
66,46
palců
Výška přístroje (palce)
38.06
palců
Držák na zeď
600 x 400 mm, M8
Hloubka přístr. (palce)
4.37
palců
Šířka rámečku
18,8 (plochý rámeček)
Hmotnost výrobku (lb)
119,27
lb
Šířka prostoru Smart insert
180
mm
Výška prostoru Smart insert
300
mm
Provozní podmínky
Nadmořská výška
0 ~ 3000 m
Rozsah teplot (provozní)
0 ~ 40
°C
Střední doba mezi poruchami (MTBF)
50 000
hodin
Relativní vlhkost
20 ~ 80
%
Rozsah teplot (skladovací)
-20 ~ 60
°C
Varování
Nepoužívejte na přímém slunci bez dodatečných ochranných opatření.