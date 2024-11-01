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    • Jasná viditelnost za jakýchkoli světelných podmínek Jasná viditelnost za jakýchkoli světelných podmínek Jasná viditelnost za jakýchkoli světelných podmínek

      Signage Solutions Displej řady H

      75BDL4003H/02

      Jasná viditelnost za jakýchkoli světelných podmínek

      Buďte vidět dnem i nocí s jasnými displeji Philips H-Line. Úchvatná čistota obrazu a kontrast dělají z těchto displejů skvělé řešení pro zobrazování obsahu ve výlohách a na osvícených lokacích. Od letišť po obchodní domy a na mnohých dalších místech.

      Bohužel tento produkt již není k dispozici

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      Signage Solutions

      Displej řady H

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      Jasná viditelnost za jakýchkoli světelných podmínek

      Jasný displej pro nepřetržité použití

      • 75"
      • 3 000 cd/m²
      • Ultra HD
      CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

      CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

      Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

      Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů

      Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů

      Integrujte přímo do svého displeje Philips Professional plně výkonný počítač nebo modul CRD50 využívající systém Android. Slot OPS obsahuje veškerá připojení, která k provozu řešení na bázi zapojení do slotu potřebujete, včetně zdroje napájení.

      FailOver. Postarejte se, aby displej nebyl nikdy prázdný

      FailOver je revoluční technologie kriticky důležitá pro komerční aplikace, která na obrazovce automaticky přehrává záložní obsah v nepravděpodobném případě, kdy dojde k chybě přehrávače. Jednoduše zvolte primární připojení vstupu a připojení FailOver a jste připraveni k okamžité ochraně obsahu.

      Přidejte výkon zpracování systému Android prostřednictvím volitelného modulu CRD50

      Integrujte do svého displeje Philips Professional System-on-Chip (SoC) Android. Volitelný modul CRD50 je zařízení OPS, které umožňuje výkon zpracování systému Android bez nutnosti použít kabely. Jednoduše jej zasuňte do slotu OPS, který obsahuje veškerá připojení potřebná k provozu modulu (včetně zdroje napájení).

      Navrženo pro extrémní podmínky

      Vylepšené řízení tepla, panely s technologií High TNI Liquid Crystal a vestavěnými tepelnými snímači, které si poradí s vysokými okolními teplotami. Jas displeje až 2 500 cd/m² pro podmínky s intenzivním okolním osvětlením. Polarizátor displeje je kompatibilní s polarizovaným sklem slunečních brýlí pro lepší viditelnost obsahu.

      Pouliční značení s ultra vysokým jasem

      Digitální displeje s vysokým jasem mířící do ulic přitahují pozornost za jakýchkoli světelných podmínek. Vylepšují viditelnost obchodů a lákají zákazníky. Úchvatný jas až 3 000 cd/m² zajistí skvělou viditelnost a čistou kvalitu obrazu, dokonce i za extrémních světelných podmínek okolí.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        189.3  cm
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        74.5  palců
        Poměr stran
        16:9
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160
        Rozteč obrazových bodů
        0,429 x 0,429 mm
        Optimální rozlišení
        3840 × 2160 při 60 Hz
        Jas
        3000  cd/m²
        Barevnost displeje
        1,07 miliardy
        Kontrastní poměr (typický)
        1200:1
        Dynamický kontrastní poměr
        500 000:1
        Reakční doba (typická)
        8  ms
        Úhel sledování (horizontální)
        178  stupeň
        Úhel sledování (vertikální)
        178  stupeň
        Vylepšení obrazu
        • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
        • Progressive scan
        • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
        Technologie panelu
        IPS

      • Možnosti připojení

        Výstup zvuku
        3,5 mm konektor
        Vstup videa
        • DisplayPort (1.)
        • DVI-I (digitální + analogový) 1×
        • HDMI 2.0 (x 3)
        Vstup zvuku
        3,5 mm konektor
        Další připojení
        • OPS
        • USB 2.0 (x 2)
        Výstup videa
        • Display Port 1.2 (x 1)
        • HDMI 2.0 (x 1)
        Externí ovládání
        • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
        • RJ45
        • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)

      • Pohodlí

        Umístění
        • Na šířku (24/7)
        • Na výšku (24/7)
        Funkce spořiče obrazovky
        Posun pixelů, nízký jas
        Ovládání pomocí klávesnice
        • Skrytý
        • Uzamykatelný
        Signál dálkového ovladače
        Uzamykatelný
        Smyčkové propojení signálu
        • DisplayPort
        • RS232
        • Rozhraní HDMI
        • Smyčkové propojení IR
        Snadná instalace
        • Rukojeti pro přenášení
        • Smart insert
        Funkce pro úsporu energie
        Smart Power
        Síťově ovládaný
        • RS232
        • LAN (RJ45)

      • Zvuk

        Vestavěné reproduktory
        2 x 10 W RMS

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
        Spotřeba (typická)
        510  W
        Spotřeba (max.)
        790
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        <0,5 W

      • Podporovaná rozlišení

        Počítačové formáty
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz
        Videoformáty
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz

      • Rozměry

        Šířka přístroje
        1688,2  mm
        Hmotnost výrobku
        54,1  kg
        Výška přístroje
        966,6  mm
        Hloubka přístroje
        111,1  mm
        Šířka přístroje (palce)
        66,46  palců
        Výška přístroje (palce)
        38.06  palců
        Držák na zeď
        600 x 400 mm, M8
        Hloubka přístr. (palce)
        4.37  palců
        Šířka rámečku
        18,8 (plochý rámeček)
        Hmotnost výrobku (lb)
        119,27  lb
        Šířka prostoru Smart insert
        180  mm
        Výška prostoru Smart insert
        300  mm

      • Provozní podmínky

        Nadmořská výška
        0 ~ 3000 m
        Rozsah teplot (provozní)
        0 ~ 40  °C
        Střední doba mezi poruchami (MTBF)
        50 000  hodin
        Relativní vlhkost
        20 ~ 80  %
        Rozsah teplot (skladovací)
        -20 ~ 60  °C
        Varování
        Nepoužívejte na přímém slunci bez dodatečných ochranných opatření.

      • Multimediální aplikace

        USB přehrávání videa
        • AVI
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TTS
        • VOB
        USB přehrávání obrazu
        • BMP
        • JPEG
        • PNG

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Sada pro vymezení krajů
        • Logo Philips (1x)
        • Kabel pro uzavřený cyklus RS232
        • Svorka na kabely (x 3)
        • Kryt spínače AC a šroubek x 1
        • USB kryt a šrouby
        • Napájecí kabel
        • Kabel HDMI
        • Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1)
        • Sada pro otevřený rám
        • Stručný návod (1x)
        • Dálkový ovladač a baterie AAA
        • Kabel RS232

      • Různé

        Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
        • Arabština
        • Čeština
        • Francouzština
        • Němčina
        • Italština
        • Japonština
        • Polština
        • Portugalština
        • Ruština
        • Španělština
        • Zjednodušená čínština
        • Turečtina
        • Tradiční čínština
        Záruka
        Tříletá záruka
        Regulační opatření
        • CE
        • CB
        • EAC
        • UL

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      • V případě instalace přímo vystavené slunečnímu světlu se doporučuje věnovat pozornost uživatelské příručce a letáčku s upozorněním.
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