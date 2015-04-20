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55HFL5010T/12
Zapojte a ovládejte
S úsporným televizorem Hospitality TV si můžete užívat všechny výhody špičkového připojení a interaktivních informačních stránek hotelu a zároveň snížit náklady na vzdálenou instalaci a správu na minimum.Zobrazit všechny výhody
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Televizor LED Professional
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Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.
Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni o novinkách hotelu.
Naše televizory poskytují hostům možnost užít si obsah bezdrátově na velkém televizoru a bez jakýchkoli potíží. Díky otevřenému systému vycházíme vstříc uživatelům systémů iOS i Android a neustále rozšiřujeme kompatibilitu. Bezpečné sdílení chrání naše hosty. Obrázky, filmy, hudba, to vše můžete sdílet a vychutnávat na našich televizorech přes služby Miracast a DirectShare!
Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
Aplikace Philips Smart TV sestávají z neustále rostoucího výběru aplikací ze služby YouTube až po aplikace sociálních sítí a mnoho dalších. Speciální verze je určená pro ubytovací zařízení a má mnoho dalších výhod, např. jistota, že informace o hostech jsou po použití bezpečně odstraněny a že předcházíte nebezpečí přístupu k ilegálnímu obsahu.
Funkce AppControl nabízí vašim hostům televizní aplikace snů. Můžete přidávat, odstraňovat a třídit aplikace dle libosti. A co je ještě lepší, nyní můžete tato nastavení přenést na jakýkoli jiný televizor bez nutnosti nového nastavování! Dokonce můžete vytvářet různé profily a měnit je za provozu. Chcete apartmánům přiřadit aplikace pro vysokou šířku pásma a ostatním pokojům aplikace pro nízkou šířku pásma? Žádný problém. Funkce AppControl zajistí vám i vašim hostům bezproblémové používání.
Šetří peníze a udržuje pořádek. Díky televizoru Smart můžete vystavět hotelový systém na televizorech. Interaktivní kanály, videa na požádání, interaktivní hotelové nabídky, informace a systémy online nabídek, to vše bez potřeby jakéhokoli externího zařízení. Mimo sdílení obsahu přes koaxiální kabel, můžete také využít internet a poskytovat televizní kanály nebo VOD přímo do televizorů. Naše partnerská síť zajistí, aby jste získali portál podle vlastních potřeb.
Díky integrovanému rozhraní Wi-Fi přímo ve Philips Smart TV můžete bezdrátově procházet celý svět obsahu.
Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.
Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.
Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.
Obraz/displej
Tuner/příjem/vysílání
Funkce
Funkce pro pohostinství
Funkce pro nemocnice
Multimédia
Audio
Napájení
Příslušenství
Bezdrátové připojení
Konektor z boku
Konektory vzadu
Vylepšené možnosti připojení
Design
Rozměry
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