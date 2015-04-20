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      Televizor LED Professional

      40HFL5010T/12

      Celkové hodnocení / 5
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      S úsporným televizorem Hospitality TV si můžete užívat všechny výhody špičkového připojení a interaktivních informačních stránek hotelu a zároveň snížit náklady na vzdálenou instalaci a správu na minimum.

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      Televizor LED Professional
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      Televizor LED Professional

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      pro nezapomenutelné zážitky hostů

      • MediaSuite, úhl. 102 cm (40“)
      • LED
      • DVB-T2/T/C a IPTV
      Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu

      Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu

      Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

      SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu

      SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu

      Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni o novinkách hotelu.

      Funkce Miracast & DirectShare pro sdílení filmů a hudby v televizoru

      Funkce Miracast & DirectShare pro sdílení filmů a hudby v televizoru

      Naše televizory poskytují hostům možnost užít si obsah bezdrátově na velkém televizoru a bez jakýchkoli potíží. Díky otevřenému systému vycházíme vstříc uživatelům systémů iOS i Android a neustále rozšiřujeme kompatibilitu. Bezpečné sdílení chrání naše hosty. Obrázky, filmy, hudba, to vše můžete sdílet a vychutnávat na našich televizorech přes služby Miracast a DirectShare!

      Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů

      Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů

      Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

      Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem

      Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

      Aplikace Smart TV s mnoha službami pro ubytovací zařízení

      Aplikace Philips Smart TV sestávají z neustále rostoucího výběru aplikací ze služby YouTube až po aplikace sociálních sítí a mnoho dalších. Speciální verze je určená pro ubytovací zařízení a má mnoho dalších výhod, např. jistota, že informace o hostech jsou po použití bezpečně odstraněny a že předcházíte nebezpečí přístupu k ilegálnímu obsahu.

      Funkce AppControl pro přidávání, třídění a odstraňování aplikací bez námahy

      Funkce AppControl nabízí vašim hostům televizní aplikace snů. Můžete přidávat, odstraňovat a třídit aplikace dle libosti. A co je ještě lepší, nyní můžete tato nastavení přenést na jakýkoli jiný televizor bez nutnosti nového nastavování! Dokonce můžete vytvářet různé profily a měnit je za provozu. Chcete apartmánům přiřadit aplikace pro vysokou šířku pásma a ostatním pokojům aplikace pro nízkou šířku pásma? Žádný problém. Funkce AppControl zajistí vám i vašim hostům bezproblémové používání.

      Integrovaný systém IPTV pro optimální upravitelnou interakci

      Šetří peníze a udržuje pořádek. Díky televizoru Smart můžete vystavět hotelový systém na televizorech. Interaktivní kanály, videa na požádání, interaktivní hotelové nabídky, informace a systémy online nabídek, to vše bez potřeby jakéhokoli externího zařízení. Mimo sdílení obsahu přes koaxiální kabel, můžete také využít internet a poskytovat televizní kanály nebo VOD přímo do televizorů. Naše partnerská síť zajistí, aby jste získali portál podle vlastních potřeb.

      Integrované Wi-Fi pro bezdrátové použití technologie Smart TV

      Díky integrovanému rozhraní Wi-Fi přímo ve Philips Smart TV můžete bezdrátově procházet celý svět obsahu.

      Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy

      Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

      Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů

      Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.

      Nízká spotřeba energie

      Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Poměr stran
        16:9
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        40  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        100  cm
        Displej
        LED Full HD
        Rozlišení panelu
        1920 x 1080p
        Jas
        350  cd/m²
        Vylepšení obrazu
        • 200Hz Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Úhel sledování
        176º (H) / 176º (V)

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/C
        Přehrávání videa
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Analogový televizor
        PAL
        Přehrávání IP
        • Multicast
        • Unicast

      • Funkce

        Snadné použití
        • Styl obrazu
        • Styl zvuku
        Digitální služby
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Teletext
        • HbbTV
        Ovládání na televizoru
        Joystick

      • Funkce pro pohostinství

        Hotelový režim
        • Zámek pro ovládání joystickem
        • Uzamčení nabídky
        • Uzamčení nabídky pro instalaci
        • Omezení hlasitosti
        Režim Věznice
        • režim vysokého zabezpečení
        • Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
        Časovač
        • Časovač
        • Budík
        • Probuzení kanálem
        • Zvuky budíku
        Ovládání po zapnutí
        • Kanál
        • Funkce
        • Formát obrazu
        • Hlasitost
        Ochrana před krádeží
        • Ochrana před krádeží baterie
        • Zámek Kensington
        Ovládání napájení
        • Automatické zapnutí
        • Ekologické/rychlé zapnutí
        • WoLAN
        Aplikace
        • AppControl
        • Aplikace založené na cloudové technologii
        Vaše značka
        • SmartInfo
        • Uvítací logo
        • Uvítací zpráva
        • Volitelné pozadí SmartTV
        • Nastavitelný ovládací panel (HTML)
        • Systém IPTV
        Hodiny
        • Hodiny v pohotovostním režimu
        • Podsvícené tlačítko dálkového ovladače
        • Hodiny na obrazovce
        • Volitelné externí hodiny
        SmartInfo
        • Prohlížeč HTML5
        • Interaktivní šablony
        • Prezentace fotografií
        Klonování a aktualizace firmwaru
        • Instant Initial Cloning
        • Přes USB/RF/IP
        CMND&Control
        • Offline editor kanálů
        • Editor offline nastavení
        • Stav televizoru v reálném čase (IP)
        • Vzdálená správa přes IP/RF
        • CMND&Create
        • Správa televizních skupin
        Ovládání
        • Blokování automatické aktualizace kanálů
        • Sériový protokol Xpress
        • JSON API pro ovládání televizoru JAPIT
        Interaktivní správa autorských práv (DRM)
        • VSecure
        • Hladké streamování s technologií Playready
        Generování výnosu
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Dálkový ovladač
        • Možnost připnutí
        • Detekce slabé baterie
        • Zámek krytu baterie dálkového ovladače
        Videokanály
        Kombinovaný seznam

      • Funkce pro nemocnice

        Ovládání
        • Dálkový ovladač pro více přístrojů
        • Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare
        • Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
        Pohodlí
        • Výstup pro sluchátka
        • Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
        Bezpečnost
        • Dvojitá izolace třídy II
        • Obsah látek zpomalujících hoření

      • Multimédia

        Podpora přehrávání videa
        • Formáty: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Kontejnery: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Podporované hudební formáty
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 až v9.2)
        Podporované formáty titulků
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Podporované obrazové formáty
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Podporované rozlišení videa na USB
        až 1920 x 1080p / 60 Hz
        Multimediální připojení
        • USB
        • LAN

      • Audio

        Zvukový výstupní výkon
        20 (2x10)  W
        Výstup pro reproduktor do koupelny
        1,5 W Mono 8 Ohmů
        Reproduktory
        • 2,0
        • Směřující dolů
        Zvukové funkce
        • Automatické vyrovnávání hlasitosti
        • Incredible Surround
        • Dynamické basy
        • Dolby MS10

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        220–240 V stř.; 50–60 Hz
        Okolní teplota
        0 °C až 40 °C
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        < 0,3 W
        Značka energetické třídy
        A+
        Spotřeba dle energetického štítku EU
        37  W
        Funkce úspory energie
        Režim Eco
        Průměrná roční spotřeba
        54  kWh

      • Příslušenství

        Obsahuje
        • Dálkový ovladač 22AV1409A/12
        • Otočný stojan na nábytek
        • 2x baterie AAA
        • Záruční list
        • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
        • Napájecí kabel
        Volitelné
        • Externí hodiny 22AV1120C/00
        • Dálkový ovladač Healthcare 22AV1109H/12
        • Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A

      • Bezdrátové připojení

        Bezdrátové připojení k síti LAN
        802.11 b/g/n
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Konektor z boku

        Slot Common Interface
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Výstup pro sluchátka
        Mini-jack
        USB1
        USB 2.0

      • Konektory vzadu

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Výstup pro reproduktor do koupelny
        Mini-jack
        Komponentní
        YPbPr + cinch L/R
        AV vstup
        Rozhraní CVBS sdílené s YPbPr
        Zvukový vstup DVI
        Mini-jack
        Externí napájení
        • 12 V / 15 W
        • Mini-jack
        Externí ovládání
        RJ-48
        Anténa
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Digitální výstup audio
        Optický
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Vstup VGA
        D-sub 15kolíkový

      • Vylepšené možnosti připojení

        RJ48
        • Infračervený vstup/výstup
        • Rozhraní Serial Xpress
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        • Pohotovostní režim systému
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • systémové ovládání audia
        LAN
        Wake up on LAN
        Rozhraní HDMI
        • ARC (všechny porty)
        • DVI (všechny porty)
        Scart
        Indikátor zapnutí konektoru Scart

      • Design

        Barva
        Černá

      • Rozměry

        Šířka přístroje
        904  mm
        Výška přístroje
        512  mm
        Hloubka přístroje
        64/77  mm
        Hmotnost výrobku
        7,7  kg
        Šířka přístroje (s podstavcem)
        904  mm
        Výška přístroje (s podstavcem)
        574  mm
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        213  mm
        Hmotnost výrobku (+ podstavec)
        9.1  kg
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        • M4
        • 200 x 200 mm

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Dálkový ovladač
      • Záruční list
      • Napájecí kabel
      • Stojan na nábytek
      Badge-D2C

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      • Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
      • Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

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