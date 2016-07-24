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      Televizor Hospitality

      40HFL3011T/12

      Celkové hodnocení / 5
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      Ohromte své hosty

      Ohromte své hosty kvalitou obrazu s rozlišením Full HD a možností zobrazit interaktivní stránky hotelu.

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      Televizor Hospitality

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      s chytřejším televizorem Hospitality

      • 102cm (40") EasySuite
      • Full HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      CMND & Control: Snadná správa vašich televizorů

      CMND & Control: Snadná správa vašich televizorů

      Funkce CMND & Control umožňuje vzdálenou konfiguraci a instalaci na vašich televizorech z jednoho místa, aniž byste museli vstoupit do kteréhokoli z pokojů. Aktualizujte a spravujte všechny obrazovky s minimálním úsilím a bez rušení vašich hostů.

      CMND & Create: Zobrazte informace podle svého přání, kdykoli chcete

      CMND & Create: Zobrazte informace podle svého přání, kdykoli chcete

      Funkce CMND & Create vám umožňuje poskytnout informace podle vašeho přání, kdykoli chcete. Tento modul CMND pro správu obsahu umožňuje snadnou tvorbu a distribuci interaktivních webových stránek pod značkou vašeho hotelu. Přizpůsobte vaše televizory na míru a poskytněte hostům nejnovější informace a poslední novinky ve vašem hotelu, to vše v reálném čase.

      Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů

      Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů

      Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

      Pozdravte své hosty z vlastní uvítací stránky

      Pozdravte své hosty z vlastní uvítací stránky

      Uvítací stránka se zobrazí při každém zapnutí televizoru. Na stránku můžete umístit název hotelu a snadno ji při instalaci přizpůsobit pomocí jednoduchého obrázku na uvítanou ve formátu .png.

      Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice

      Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obývací pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámkem chránícím před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.

      Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, optimalizováno pro sektor zdravotní péče

      Kompatibilita se systémem přivolání pomoci dělá z televizoru Philips Healthcare vysoce integrovaný nástroj, který neposkytuje pouze zábavu, ale i pohodlně přístupnou pomoc v případech pohotovosti.

      Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů

      Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.

      Můžete plánovat co chcete a na kdy chcete

      Díky zabudovanému plánovači si můžete pustit, co chcete a kdy chcete. Naprogramujte si až 7 různých rozvrhů, pomocí kterých zobrazíte jakýkoli typ obsahu, o jaký máte zájem. Záleží na vás, jestli se bude program opakovat každý den, nebo jestli ho nastavíte pro konkrétní dny (například pro víkend).

      SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu

      Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu prostřednictvím SmartUI. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni novinkách hotelu.

      Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy

      Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

      Uzamčení nabídky pro instalaci

      Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovnou instalaci.

      Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech

      Tato reproduktorová soustava nabízí připojení dalších sluchátek. Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Poměr stran
        16:9
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        40  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        102  cm
        Displej
        LED Full HD
        Rozlišení panelu
        1920 x 1080p
        Jas
        280  cd/m²
        Vylepšení obrazu
        • Pixel Plus HD
        • 200Hz Perfect Motion Rate
        Úhel sledování
        176º (H) / 176º (V)

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (až 1080p60)
        Přehrávání videa
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Analogový televizor
        PAL

      • Funkce

        Snadné použití
        • Styl obrazu
        • Styl zvuku
        • Formát obrazu
        • Nezávislé ovládání hlasitosti
        Digitální služby
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Teletext
        Ovládání na televizoru
        Joystick

      • Funkce pro pohostinství

        Hotelový režim
        • Zámek pro ovládání joystickem
        • Uzamčení nabídky
        • Uzamčení nabídky pro instalaci
        • Omezení hlasitosti
        Režim Věznice
        • režim vysokého zabezpečení
        • Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
        Časovač
        • Plánovač (7x)
        • Časovač
        • Budík
        • Probuzení kanálem
        • Zvuky budíku
        Ovládání po zapnutí
        • Kanál
        • Funkce
        • Styl obrazu
        • Formát obrazu
        • Styl zvuku
        • Hlasitost
        • Jazyk nabídky
        Ochrana před krádeží
        • Ochrana před krádeží baterie
        • Zámek Kensington
        Ovládání napájení
        Ekologické/rychlé zapnutí
        Vaše značka
        • SmartInfo
        • Uvítací logo
        Hodiny
        • Hodiny v pohotovostním režimu
        • Podsvícené tlačítko dálkového ovladače
        • Hodiny na obrazovce
        • Volitelné externí hodiny
        SmartInfo
        • Prohlížeč HTML5
        • Interaktivní šablony
        • Prezentace fotografií
        Klonování a aktualizace firmwaru
        • Instant Initial Cloning
        • Přes USB/RF
        CMND&Control
        • Offline editor kanálů
        • Editor offline nastavení
        • Vzdálená správa přes RF
        • CMND&Create
        Ovládání
        • Blokování automatické aktualizace kanálů
        • Sériový protokol Xpress
        • JSON API pro ovládání televizoru JAPIT
        Interaktivní správa autorských práv (DRM)
        VSecure
        Generování výnosu
        MyChoice
        Dálkový ovladač
        • Možnost připnutí
        • Detekce slabé baterie
        • Zámek krytu baterie dálkového ovladače
        Videokanály
        • Kombinovaný seznam
        • Tematické seznamy
        • Offline editor kanálů

      • Funkce pro nemocnice

        Ovládání
        • Dálkový ovladač pro více přístrojů
        • Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare
        • Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
        Pohodlí
        • Výstup pro sluchátka
        • Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
        Bezpečnost
        • Dvojitá izolace třídy II
        • Obsah látek zpomalujících hoření

      • Multimédia

        Podpora přehrávání videa
        • Formáty: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Kontejnery: AVI, MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        Podporované hudební formáty
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 až v9.2)
        Podporované formáty titulků
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Podporované obrazové formáty
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Podporované rozlišení videa na USB
        až 1920 x 1080p / 60 Hz
        Multimediální připojení
        USB

      • Audio

        Zvukový výstupní výkon
        16 (2 x 8)  W
        Výstup pro reproduktor do koupelny
        1,5 W Mono 8 Ohmů
        Reproduktory
        • 2,0
        • Směřující dolů
        Zvukové funkce
        • Automatické vyrovnávání hlasitosti
        • Incredible Surround
        • Dolby MS10

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        220–240 V stř.; 50–60 Hz
        Okolní teplota
        0 °C až 40 °C
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        < 0,3 W
        Značka energetické třídy
        A+
        Spotřeba dle energetického štítku EU
        46  W
        Funkce úspory energie
        • Režim Eco
        • Automatický vypínač
        Průměrná roční spotřeba
        68  kWh

      • Příslušenství

        Obsahuje
        • Stojan na nábytek
        • 2x baterie AAA
        • Záruční list
        • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
        • Napájecí kabel
        • Dálkový ovladač 22AV1503A/12
        Volitelné
        • Externí hodiny 22AV1120C/00
        • Dálkový ovladač Healthcare 22AV1109H/12
        • Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A/12

      • Konektor z boku

        USB2
        USB 3.0
        Slot Common Interface
        CI+ 1.3
        HDMI3
        HDMI 2.0 s HDCP 2.2
        Výstup pro sluchátka
        Mini-jack

      • Konektory vzadu

        Výstup pro reproduktor do koupelny
        Mini-jack
        Komponentní
        YPbPr + cinch L/R
        AV vstup
        Rozhraní CVBS sdílené s YPbPr
        Zvukový vstup DVI
        Mini-jack
        Externí ovládání
        RJ-48
        Anténa
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 2.0 s HDCP 2.2
        • ARC
        Digitální výstup audio
        Optický
        HDMI2
        HDMI 2.0 s HDCP 2.2
        USB1
        USB 2.0

      • Vylepšené možnosti připojení

        RJ48
        • Infračervený vstup/výstup
        • Rozhraní Serial Xpress
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        • Pohotovostní režim systému
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • systémové ovládání audia
        Rozhraní HDMI
        DVI (všechny porty)

      • Design

        Barva
        Černá

      • Rozměry

        Šířka přístroje
        918  mm
        Výška přístroje
        532  mm
        Hloubka přístroje
        64/77  mm
        Hmotnost výrobku
        7,6  kg
        Šířka přístroje (s podstavcem)
        918  mm
        Výška přístroje (s podstavcem)
        597  mm
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        222  mm
        Hmotnost výrobku (+ podstavec)
        9.5  kg
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        • M4
        • 200 x 200 mm

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Dálkový ovladač
      • Záruční list
      • Napájecí kabel
      • Stojan na nábytek
      Badge-D2C

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      • Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
      • Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

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