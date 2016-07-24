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40HFL3011T/12
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Ohromte své hosty kvalitou obrazu s rozlišením Full HD a možností zobrazit interaktivní stránky hotelu.Zobrazit všechny výhody
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Televizor Hospitality
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Funkce CMND & Control umožňuje vzdálenou konfiguraci a instalaci na vašich televizorech z jednoho místa, aniž byste museli vstoupit do kteréhokoli z pokojů. Aktualizujte a spravujte všechny obrazovky s minimálním úsilím a bez rušení vašich hostů.
Funkce CMND & Create vám umožňuje poskytnout informace podle vašeho přání, kdykoli chcete. Tento modul CMND pro správu obsahu umožňuje snadnou tvorbu a distribuci interaktivních webových stránek pod značkou vašeho hotelu. Přizpůsobte vaše televizory na míru a poskytněte hostům nejnovější informace a poslední novinky ve vašem hotelu, to vše v reálném čase.
Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.
Uvítací stránka se zobrazí při každém zapnutí televizoru. Na stránku můžete umístit název hotelu a snadno ji při instalaci přizpůsobit pomocí jednoduchého obrázku na uvítanou ve formátu .png.
Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obývací pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámkem chránícím před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.
Kompatibilita se systémem přivolání pomoci dělá z televizoru Philips Healthcare vysoce integrovaný nástroj, který neposkytuje pouze zábavu, ale i pohodlně přístupnou pomoc v případech pohotovosti.
Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.
Díky zabudovanému plánovači si můžete pustit, co chcete a kdy chcete. Naprogramujte si až 7 různých rozvrhů, pomocí kterých zobrazíte jakýkoli typ obsahu, o jaký máte zájem. Záleží na vás, jestli se bude program opakovat každý den, nebo jestli ho nastavíte pro konkrétní dny (například pro víkend).
Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu prostřednictvím SmartUI. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni novinkách hotelu.
Televizor lze pomocí ovládacího rozhraní Serial Xpress Protocol (SXP) propojit s externími dekodéry a set-top boxy všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.
Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovnou instalaci.
Tato reproduktorová soustava nabízí připojení dalších sluchátek. Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu.
Obraz/displej
Tuner/příjem/vysílání
Funkce
Funkce pro pohostinství
Funkce pro nemocnice
Multimédia
Audio
Napájení
Příslušenství
Konektor z boku
Konektory vzadu
Vylepšené možnosti připojení
Design
Rozměry
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