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40HFL3010T/12
Neuvěřitelná funkčnost pro hosty
Díky tomuto úspornému televizoru LED si můžete užívat výhod speciální řady Hospitality. Umožněte hostům zakoupit prémiový obsah, informujte je přes hotelové informační stránky a použijte nejnovější technologii vzdáleného přístupu pro bezproblémovou instalaci a ovládáníZobrazit všechny výhody
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Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Televizor LED Professional
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Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.
Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.
Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni o novinkách hotelu.
Díky protokolu Serial Xpress Protocol Easy může být televizor připojen k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obývací pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámkem chránícím před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.
Tato reproduktorová soustava nabízí připojení dalších sluchátek. Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu.
Kompatibilita se systémem přivolání pomoci dělá z televizoru Philips Healthcare vysoce integrovaný nástroj, který neposkytuje pouze zábavu, ale i pohodlně přístupnou pomoc v případech pohotovosti.
Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.
Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.
Pomocí zámku pro ovládání joystickem může správce zabránit neautorizovanému použití televizoru pomocí joysticku a šetřit tak provozní náklady.
Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.
Obraz/displej
Tuner/příjem/vysílání
Funkce
Funkce pro pohostinství
Funkce pro nemocnice
Multimédia
Audio
Napájení
Příslušenství
Konektor z boku
Konektory vzadu
Vylepšené možnosti připojení
Design
Rozměry
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