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    • Neuvěřitelná funkčnost pro hosty Neuvěřitelná funkčnost pro hosty Neuvěřitelná funkčnost pro hosty

      Televizor LED Professional

      40HFL3010T/12

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Neuvěřitelná funkčnost pro hosty

      Díky tomuto úspornému televizoru LED si můžete užívat výhod speciální řady Hospitality. Umožněte hostům zakoupit prémiový obsah, informujte je přes hotelové informační stránky a použijte nejnovější technologii vzdáleného přístupu pro bezproblémovou instalaci a ovládání

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      Televizor LED Professional
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      Televizor LED Professional

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      Neuvěřitelná funkčnost pro hosty

      S chytrými informačními stránkami hotelu

      • 102cm (40") EasySuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C
      Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů

      Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů

      Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

      Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu

      Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu

      Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

      SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu

      SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu

      Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni o novinkách hotelu.

      Serial Xpress Protocol Easy pro interaktivní systémy

      Serial Xpress Protocol Easy pro interaktivní systémy

      Díky protokolu Serial Xpress Protocol Easy může být televizor připojen k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

      Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem

      Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

      Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice

      Veškeré funkce vyžadované pro profesionální použití v prostředích, která vyžadují víc než obývací pokoj. Od zamčení hlasitosti a nabídky po přísnější testování materiálů, úsporu energie, dálkové ovladače se zámkem chránícím před krádeží a speciální prvky pro nemocnice a věznice, které berou v úvahu úzce zaměřené aplikace.

      Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech

      Tato reproduktorová soustava nabízí připojení dalších sluchátek. Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu.

      Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, optimalizováno pro sektor zdravotní péče

      Kompatibilita se systémem přivolání pomoci dělá z televizoru Philips Healthcare vysoce integrovaný nástroj, který neposkytuje pouze zábavu, ale i pohodlně přístupnou pomoc v případech pohotovosti.

      Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů

      Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.

      Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

      Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

      Zabraňte neautorizovanému použití zámkem pro ovládání joystickem

      Pomocí zámku pro ovládání joystickem může správce zabránit neautorizovanému použití televizoru pomocí joysticku a šetřit tak provozní náklady.

      Nízká spotřeba energie

      Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Poměr stran
        16:9
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        40  palců
        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        100  cm
        Displej
        LED Full HD
        Rozlišení panelu
        1920 x 1080p
        Jas
        280  cd/m²
        Vylepšení obrazu
        • Pixel Plus HD
        • 200Hz Perfect Motion Rate
        Úhel sledování
        176º (H) / 176º (V)

      • Tuner/příjem/vysílání

        Digitální příjem
        DVB-T/T2/C
        Přehrávání videa
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Analogový televizor
        PAL

      • Funkce

        Snadné použití
        • Styl obrazu
        • Styl zvuku
        • Formát obrazu
        Digitální služby
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Teletext
        • HbbTV
        Ovládání na televizoru
        Joystick

      • Funkce pro pohostinství

        Hotelový režim
        • Zámek pro ovládání joystickem
        • Uzamčení nabídky
        • Uzamčení nabídky pro instalaci
        • Omezení hlasitosti
        Režim Věznice
        • režim vysokého zabezpečení
        • Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
        Časovač
        • Časovač
        • Budík
        • Probuzení kanálem
        • Zvuky budíku
        Ovládání po zapnutí
        • Kanál
        • Funkce
        • Formát obrazu
        • Hlasitost
        Ochrana před krádeží
        • Ochrana před krádeží baterie
        • Zámek Kensington
        Ovládání napájení
        • Automatické zapnutí
        • Ekologické/rychlé zapnutí
        Vaše značka
        • SmartInfo
        • Uvítací logo
        • Uvítací zpráva
        • Nastavitelný ovládací panel (HTML)
        Hodiny
        • Hodiny v pohotovostním režimu
        • Podsvícené tlačítko dálkového ovladače
        • Hodiny na obrazovce
        • Volitelné externí hodiny
        SmartInfo
        • Prohlížeč HTML5
        • Interaktivní šablony
        • Prezentace fotografií
        Klonování a aktualizace firmwaru
        • Instant Initial Cloning
        • Přes USB/RF
        CMND&Control
        • Offline editor kanálů
        • Editor offline nastavení
        • Vzdálená správa přes RF
        • CMND&Create
        Ovládání
        • Blokování automatické aktualizace kanálů
        • Sériový protokol Xpress
        Interaktivní správa autorských práv (DRM)
        VSecure
        Generování výnosu
        MyChoice
        Dálkový ovladač
        • Možnost připnutí
        • Detekce slabé baterie
        • Zámek krytu baterie dálkového ovladače
        Videokanály
        Kombinovaný seznam

      • Funkce pro nemocnice

        Ovládání
        • Dálkový ovladač pro více přístrojů
        • Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare
        • Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
        Pohodlí
        • Výstup pro sluchátka
        • Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
        Bezpečnost
        • Dvojitá izolace třídy II
        • Obsah látek zpomalujících hoření

      • Multimédia

        Podpora přehrávání videa
        • Formáty: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Kontejnery: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Podporované hudební formáty
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 až v9.2)
        Podporované formáty titulků
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Podporované obrazové formáty
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Podporované rozlišení videa na USB
        až 1920 x 1080p / 60 Hz
        Multimediální připojení
        USB

      • Audio

        Zvukový výstupní výkon
        20 (2x10)  W
        Výstup pro reproduktor do koupelny
        1,5 W Mono 8 Ohmů
        Reproduktory
        • 2,0
        • Směřující dolů
        Zvukové funkce
        • Automatické vyrovnávání hlasitosti
        • Incredible Surround
        • Dynamické basy
        • Dolby MS10

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        220–240 V stř.; 50–60 Hz
        Okolní teplota
        0 °C až 40 °C
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        < 0,3 W
        Značka energetické třídy
        A++
        Spotřeba dle energetického štítku EU
        30  W
        Funkce úspory energie
        Režim Eco
        Průměrná roční spotřeba
        44  kWh

      • Příslušenství

        Obsahuje
        • Dálkový ovladač 22AV1409A/12
        • Stojan na nábytek
        • 2x baterie AAA
        • Záruční list
        • Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
        • Napájecí kabel
        Volitelné
        • Externí hodiny 22AV1120C/00
        • Dálkový ovladač Healthcare 22AV1109H/12
        • Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9573A

      • Konektor z boku

        Slot Common Interface
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Výstup pro sluchátka
        Mini-jack
        USB1
        USB 2.0

      • Konektory vzadu

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Výstup pro reproduktor do koupelny
        Mini-jack
        Komponentní
        YPbPr + cinch L/R
        AV vstup
        Rozhraní CVBS sdílené s YPbPr
        Zvukový vstup DVI
        Mini-jack
        Externí ovládání
        RJ-48
        Anténa
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Digitální výstup audio
        Optický
        Vstup VGA
        D-sub 15kolíkový

      • Vylepšené možnosti připojení

        RJ48
        • Infračervený vstup/výstup
        • Rozhraní Serial Xpress
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
        • Pohotovostní režim systému
        • Průchod signálu dálkového ovladače
        • systémové ovládání audia
        Rozhraní HDMI
        • ARC (všechny porty)
        • DVI (všechny porty)
        Scart
        Indikátor zapnutí konektoru Scart

      • Design

        Barva
        Černá

      • Rozměry

        Šířka přístroje
        904  mm
        Výška přístroje
        512  mm
        Hloubka přístroje
        64/77  mm
        Hmotnost výrobku
        7,6  kg
        Šířka přístroje (s podstavcem)
        904  mm
        Výška přístroje (s podstavcem)
        577  mm
        Hloubka přístroje (s podstavcem)
        222  mm
        Hmotnost výrobku (+ podstavec)
        9.5  kg
        Kompatibilní s montáží na stěnu
        • M4
        • 200 x 200 mm

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Dálkový ovladač
      • Záruční list
      • Napájecí kabel
      • Stojan na nábytek
      Badge-D2C

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      • Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
      • Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
      • Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

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