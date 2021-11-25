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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka do uší se zvukem Hi-Res

TAPN505BK/00

4

| (10) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt

Vždy s vámi. Žádné rušivé vjemy

Neztraťte soustředění díky bezdrátovým sluchátkům do uší s funkcí potlačení šumu, které vám zajistí až 14 hodin přehrávání. Díky lehkému oblouku na krk je snadné mít tato sluchátka stále u sebe. Moderní inteligentní funkce vám zajistí lepší organizaci.

Zobrazit všechny výhody

Bezdrátová sluchátka s vysokým rozlišením, funkcí ANC a obloukem na krk

Vždy s vámi. Žádné rušivé vjemy

  • 13mm reproduktory / uzavřená

  • Do uší

  • Černá

  • Oblouk na krk

Asistent Google. Řiďte svůj život na cestách

Mějte svůj život pod kontrolou, aniž byste museli vytahovat telefon: stačí se zeptat Asistenta Google. Stisknutím tlačítka na oblouku na krk asistenta aktivujete. Můžete jej požádat o otevření kalendáře, čtení oznámení z telefonu, volání nebo odeslání zpráv přátelům, správu seznamů skladeb a mnoho dalšího.

Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk

Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.

Tenký oblouk na krk pro celodenní nošení. Cestovní pouzdro

Tenký oblouk pohodlně sedí za krkem.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

10

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Výhody

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum použití 2021-05-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum použití 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Výhody

bardzo dobra jakość dżwięku

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum použití 2020-05-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum použití 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Výhody

wygląd/ wygoda / jakość

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum použití 2019-03-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Datum použití 2019-03-30

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