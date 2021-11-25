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Ukončeno
TAPN505BK/00
Vždy s vámi. Žádné rušivé vjemy
Neztraťte soustředění díky bezdrátovým sluchátkům do uší s funkcí potlačení šumu, které vám zajistí až 14 hodin přehrávání. Díky lehkému oblouku na krk je snadné mít tato sluchátka stále u sebe. Moderní inteligentní funkce vám zajistí lepší organizaci.
13mm reproduktory / uzavřená
Do uší
Černá
Oblouk na krk
Mějte svůj život pod kontrolou, aniž byste museli vytahovat telefon: stačí se zeptat Asistenta Google. Stisknutím tlačítka na oblouku na krk asistenta aktivujete. Můžete jej požádat o otevření kalendáře, čtení oznámení z telefonu, volání nebo odeslání zpráv přátelům, správu seznamů skladeb a mnoho dalšího.
Už žádné nepříjemné ozvěny při telefonování. Díky odstranění akustické ozvěny bude vaše spojení vždy čisté a bez rušení.
Tenký oblouk pohodlně sedí za krkem.
4.0
z 5
10
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Výhody
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum použití 2021-05-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum použití 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Výhody
bardzo dobra jakość dżwięku
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum použití 2020-05-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum použití 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Výhody
wygląd/ wygoda / jakość
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum použití 2019-03-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Datum použití 2019-03-30