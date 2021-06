Technologie Pixel Plus 2 pro lepší detail, sytost a čistotu

S technologií Pixel Plus 2 bude vaše webová kamera vždy vytvářet přirozené obrázky ostré jako břitva s neuvěřitelnými detaily – to vše díky účinnosti procesoru Pixel Plus 2, což je nová technologie zpracování televizního obrazu použitá u PC videa. Zvyšuje počet řádků a pixelů. Výsledkem jsou vždy ty nejlepší možné obrazy.