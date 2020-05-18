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Ukončeno
1 lahev
330 ml
Dudlík se středním průtokem
3m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
5.0
z 5
133
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Petra P.
18/05/2020
Česká republika
Doporučuji
Všechny lahvičky od Philips Avent jsou dokonalé. Dcerce vyhovuje savička. Lehké čištění.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF696/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF696/17 Dětská lahev Natural
KatyS
27/02/2019
Česká republika
Spokojenost
Láhev dobře slouží. Kvalitní materiál. Dudlík 3+ vyhovuje, dítě si na něj dobře zvyklo. Střídáme s vícerychlostním dudlíkem. Méně praktické je vložné víčko, uvítala bych samostatné.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF696/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF696/17 Dětská lahev Natural
Puzzlik1
27/02/2019
Česká republika
rozhodně doporučuji
Značce Avent plně důvěřuji, používáme veškeré příslušenství pro miminka už od porodnice. Můžu se spolehnout, že jde o kvalitní výrobky bez obsahu škodlivých látek. Láhev nám dokonce upadla z kočárku na beton a nic se jí nestalo.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF696/17 Dětská lahev Natural
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF696/17 Dětská lahev Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011