VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Snadná kombinace s kojením
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením

Ukončeno

Philips AventDětská lahev Natural

SCF693/17

4.9
| (210) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Naše nová lahev zaručuje přirozenější krmení pro vaše dítě i pro vás. Dudlík má inovativní design okvětních lístků a podporuje přirozené přisátí podobné jako u přisátí k prsu. Ulehčuje tak vašemu dítěti kombinaci krmení z prsu a lahve.
Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Přirozené přisátí

Snadná kombinace s kojením

  • 1 lahev

  • 260 ml

  • Dudlík pro pomalý průtok

  • 1m+

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

210

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

22/11/2019

Česká republika

Česká republika

funguje jak má

lahvičky lze použít spolu s kojením, miminko musí sát, proud mléka je srovnatelný

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF693/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF693/17 Dětská lahev Natural

27/10/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitni lahvicka pro prvni krmeni z lahve

Tato lahvicka, z řady Natural, nas provazela prakticky od narozeni. Na zacatku mensi, pak tato vetsi. Lahvicka je lehka. Savicka ma idealni tvar, vhodna tedy i pri kojeni. Ma idealni prutok. Lahvicka se dobre drzi detem v rukach. Ocenuji velky vyber savicek na tyto lahve. Pouzivaly jsme do cca pul roku, pak jsme presly na obycejny tvar dudliku. Obcas udelam ale do teto lahvicky caj a mala bez problemu vypije.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF620/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF620/17 Dětská lahev Natural

28/05/2018

Česká republika

Česká republika

Avent Dětská lahev Natural se dobře používá i myje.

Avent Dětská lahev Natural se dobře používá i myje.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF693/17 Dětská lahev Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF693/17 Dětská lahev Natural

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011