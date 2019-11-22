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Ukončeno
1 lahev
260 ml
Dudlík pro pomalý průtok
1m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
4.9
z 5
210
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
EliškaB
22/11/2019
Česká republika
funguje jak má
lahvičky lze použít spolu s kojením, miminko musí sát, proud mléka je srovnatelný
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF693/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF693/17 Dětská lahev Natural
Nelie
27/10/2018
Česká republika
Kvalitni lahvicka pro prvni krmeni z lahve
Tato lahvicka, z řady Natural, nas provazela prakticky od narozeni. Na zacatku mensi, pak tato vetsi. Lahvicka je lehka. Savicka ma idealni tvar, vhodna tedy i pri kojeni. Ma idealni prutok. Lahvicka se dobre drzi detem v rukach. Ocenuji velky vyber savicek na tyto lahve. Pouzivaly jsme do cca pul roku, pak jsme presly na obycejny tvar dudliku. Obcas udelam ale do teto lahvicky caj a mala bez problemu vypije.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF620/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF620/17 Dětská lahev Natural
Brozova
28/05/2018
Česká republika
Avent Dětská lahev Natural se dobře používá i myje.
Avent Dětská lahev Natural se dobře používá i myje.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF693/17 Dětská lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF693/17 Dětská lahev Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
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