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Ukončeno
1 lahev
120 ml
Dudlík s průtokem pro novorozence
0m+
Skleněná lahev Natural je odolná vůči vysokým teplotám a výkyvům teploty. Lze ji tedy bezpečně skladovat v chladničce, ohřívat a rovněž je vhodná pro sterilizaci.
Borokřemičité sklo prvotřídní kvality pro zajištění nejvyšší kvality a absolutní čistoty.
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
4.8
z 5
20
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
retroxy
18/12/2017
Česká republika
Vynikající po všech stránkách
Doporučuji tuto lahev všem matkám novorozenců, které kojí. Právě ona mi zachránila kojení. Jde o úžasný výrobek s promyšleně tvarovaným dudlíkem, ergonomickým tvarem lahve, která je zároveń velmi lehká,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
PetaMat
18/12/2017
Česká republika
Doporučuji
Vyzkoušela jsem pár konkurenčních lahviček, ale jedině tahle byla svým tvarem savičky přijata. Krásný jednoduchý design, hlavně je skleněná, což pro nás bylo hlavní. Dobře se udržuje. Neporušila nám kojení.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Tereza114
17/12/2017
Česká republika
výborná lahvička
Super produkt pro ty, kdo nemá dostatek mléka, nebo musí odsávat a přitom to nechce vzdát.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011