Kvalitní reproduktory přinášejí přirozený zvuk s hlubokými basy

I přes velmi kompaktní akustický objem je zvuk basů solidní a překvapivě hluboký, takže si lze vychutnat všechny typy hudby. Postará se o to kombinace vysoce výkonného širokopásmového basového reproduktoru a jednoho velkého pasivního reproduktoru s velkou plochou na každý kanál: to vše ve velice pevné skříni, kde nedochází k žádným ztrátám energie basů. Velká pohyblivá hmota pasivního reproduktoru umožňuje vyladění systému na velmi nízkou frekvenci 80 Hz a současně brání vzniku vzduchové turbulence, která by se jinak u tohoto designu objevila. Nechte na sebe působit rytmus hudby a nenechte si ujít jediný takt.