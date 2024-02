Bluetooth® nebo kopírování hudby z nahrávek LP, CD, FM na zařízení USB

Díky této inteligentní funkci můžete snadno poslouchat veškerou hudbu ze svého Hi-Fi systému přímo na přenosném přehrávači MP3. Jednoduše poslouchejte hudbu přes Bluetooth® nebo ripujte z LP, CD, FM a line-in ze přímo do zařízení USB. Uložte své oblíbené desky LP a převeďte jejich obsah do formátu MP3 bez použití počítače. Můžete také přednastavit časovač pro nahrávání oblíbeného pořadu v rádiu a systém automaticky pořad nahraje do vašeho zařízení USB.