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Ukončeno

Klasický hudební mikrosystém

MC147/12

Posedlost zvukem

Nalaďte se na jedinečný zvuk z překvapivě kompaktního provedení. Klasický hudební mikrosystém Philips vylepší váš obytný prostor a současně obohatí váš zážitek z poslechu hudby. Stačí stisknout tlačítko Play a vychutnat si dynamické basové zvuky v celém pokoji.

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Relaxujte u skvělé hudby

Posedlost zvukem

  • Kazeta

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znamená, že váš systém může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

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Technické specifikace

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