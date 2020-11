Výkonné cílené světlo: 120 lumenů

Vadí vám nízká kvalita cílených světel? Nemějte obavy. Vylepšená bodová svítilna Penlight Premium Gen2 nabízí výkonné cílené světlo se světelným tokem 120 lumenů, díky němuž uvidíte i to, co ostatním zůstává skryto. Vzhledem k mimořádně štíhlé konstrukci je možné světlo Philips Penlight Gen2 zasunout i do velmi malých prostor a silný zdroj LED vše osvětlí.