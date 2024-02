Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.