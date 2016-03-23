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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
100% síla páry, o 25 %* méně energie.
Inovativní funkce napařovací žehličky Philips zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné odstranění záhybů. Zároveň šetří 25 %* energie, neboť redukuje nevyužitou páru. 30 % plastů a hliníku v žehličce pochází z recyklovaných materiálů.
Automatické bezpečnostní vypnutí
Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací žehličky Philips zabraňuje usazování vodního kamene pomocí tablet pro odstraňování vodního kamene a snadno použitelné funkce calc clean. CALC CLEAN.
Měkká rukojeť žehličky Philips zaručuje pohodlnost i při delším žehlení.
Jedinečná napařovací špička Steam tip žehličky Philips kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se speciálními prodlouženými napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné se dostat do nejmenších a nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout nejlepších výsledků žehlení.
Ocenění
4.3
z 5
7
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
EDYTA77
23/03/2016
Polska
POLECAM
UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
AdamPL
15/07/2012
Polska
Prasowanie to teraz przyjemność.
Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Ms3715
21/06/2021
Україна
Виріб рекомендую, всім хто шукає праску
Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3760/02 Парова праска
Datum použití 2020-06-21
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EcoCare GC3760/02 Парова праска
Datum použití 2020-06-21
25% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, ve srovnání s RI3320 při maximálním nastavení