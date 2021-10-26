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Ukončeno
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
26/10/2021
Україна
Має усі необхідні функції.
Має усі необхідні функції. Зручно тримати в руці, легка для жіночої руки. Не пригорає! Використовуємо вже 10 років! РЕКОМЕНДУЮ! :)
Výhody
Має усі необхідні функції, легка, зручна, надійна.
Nevýhody
немає
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3111/02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt GC3111/02