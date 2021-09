Jednoduše vložte iPhone/iPod do doku a můžete ho plně využívat a nabíjet

Zpříjemněte si jízdu se zábavním systémem do auta od společnosti Philips. Jediné, co musíte udělat, je vložit svůj iPhone nebo iPod do doku a proměnit je v součást audiosystému vašeho auta. Problematická připojení a nevzhledné kabely jsou minulostí. Jednoduše vložte své zařízení Apple do kolébky a můžete je nabíjet i přehrávat a také telefonovat handsfree. Můžete dokonce využívat další funkce dostupné ve vašem zařízení – například navigační systémy a služby určování polohy. Usnadněte si cestu se společností Philips.