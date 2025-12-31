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  • Dokonale čistí okruh mléka
  • Dokonale čistí okruh mléka
  • Dokonale čistí okruh mléka
  • Dokonale čistí okruh mléka
  • Dokonale čistí okruh mléka
  • Dokonale čistí okruh mléka
  • Dokonale čistí okruh mléka
  • Dokonale čistí okruh mléka
  • Dokonale čistí okruh mléka
  • Dokonale čistí okruh mléka

Ukončeno

SaecoPříslušenství pro údržbu

CA6705/60

Dokonale čistí okruh mléka
Díky čisticímu přípravku Saeco můžete udržovat okruh mléka espresovače nebo napěňovače čistý. Zajišťuje efektivní odstranění zbytků mléka ze všech částí přístroje. Doporučujeme provést tento cyklus jednou měsíčně.
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Udržuje trubice na mléko hygienické a čisté

Dokonale čistí okruh mléka

  • Čisticí přípravek pro okruh mléka

Chrání okruhy mléka před zanesením nečistotami

Chrání okruhy mléka před zanesením nečistotami

Pravidelné čištění prodlužuje životnost částí napěňovače mléka

Pravidelné čištění prodlužuje životnost všech částí napěňovače (např. trubice, Cappuccinatore, Pannarello).

Vylepšuje chuť vašich kávových specialit

Vylepšuje chuť vašich kávových specialit

Díky čisticímu přípravku pro okruh mléka můžete efektivně odstranit zbytky mléka, které by mohly ovlivnit chuť mléka.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu