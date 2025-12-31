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Ukončeno
CA6705/60
SM6580/00
SM6580/20
SM6585/00
SM6685/00
SM8780/00
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP1221/20
Čisticí přípravek pro okruh mléka
Chrání okruhy mléka před zanesením nečistotami
Pravidelné čištění prodlužuje životnost všech částí napěňovače (např. trubice, Cappuccinatore, Pannarello).
Díky čisticímu přípravku pro okruh mléka můžete efektivně odstranit zbytky mléka, které by mohly ovlivnit chuť mléka.
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