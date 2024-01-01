Termíny pro vyhledávání
AWP3705P1/10
Perlivá voda s nezkaženou chutí
Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.Zobrazit všechny výhody
Digitální zobrazení životnosti filtru vás upozorní na čas výměny
Filtrovaná voda z kohoutku je vhodná pro pití a vaření, zatímco režimy nefiltrované vody z kohoutku a ze sprchy jsou vhodné pro mytí nádobí a další čištění.
Bez námahy nahraďte prošlý filtr novým pomocí jednoduchého pootočení.
Po instalaci správného adaptéru filtr jednoduše nasaďte na vodovodní baterii, spusťte ho a máte hotovo!
Díky vysoce kvalitnímu přírodnímu aktivnímu uhlíku snižuje tento filtr X-Guard obsah chlóru a látek zhoršujících chuť až o 99 %, a poskytuje tak vodu s lahodnou chutí.
Voda skvělé chuti za zlomek ceny balené vody a s minimem odpadu.
