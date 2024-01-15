Termíny pro vyhledávání
AWP2980WHS3/10
Okamžitá filtrace, kdekoli
Inovativní okamžitý filtr s vysoce porézním uhlíkovým filtrem promění kohoutkovou vodu na skvěle chutnající vodu. Ideální na uchování v lednici nebo k prostřené tabuli.Zobrazit všechny výhody
Konvice (efektivní kapacita 3 l)
Voda skvělé chuti za zlomek ceny balené vody a s minimem odpadu
Nutnost méně častého doplňování – do nádržky se na jedno naplnění vejdou 3 l vody, což je 2x více, než pojme běžná filtrační nádoba.*
Odklápěcí víko umožňuje doplňovat vodu jednou rukou.
Filtruje pomocí inovativních vláken z aktivního uhlíku, která díky své vysoce porézní struktuře lépe pohlcují nečistoty. Díky tomu okamžitý filtr Micro X-Clean filtruje 4x rychleji než běžná filtrační nádoba* a filtrace je přitom stejně kvalitní.
Prodlužuje životnost kuchyňských přístrojů tím, že zabraňuje usazování vodního kamene.
Čistá voda okamžitě pomocí jediného stisku tlačítka.
Lze dobíjet pomocí USB typu C. Po každém plném nabití má baterie výdrž až 1 měsíc.
Dvojitý systém signalizace k výměně filtru, který je založený na skutečném objemu filtrace a době používání.
