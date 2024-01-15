  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

      Philips Instant Filtration Konvice (efektivní kapacita 3 l)

      AWP2980WHS3/10

      Okamžitá filtrace, kdekoli

      Inovativní okamžitý filtr s vysoce porézním uhlíkovým filtrem promění kohoutkovou vodu na skvěle chutnající vodu. Ideální na uchování v lednici nebo k prostřené tabuli.

      Okamžitá filtrace, kdekoli

      Pasuje na většinu dveří lednice. Vychutnejte si vodu studenou a filtrovanou.

      • Efektivní kapacita 3 l
      • Snižuje obsah chlóru, olova a pesticidů
      • Upozornění na životnost filtru

      Lahodná voda za zlomek ceny balené vody

      Voda skvělé chuti za zlomek ceny balené vody a s minimem odpadu

      Velká nádržka na vodu s objemem 3 l

      Nutnost méně častého doplňování – do nádržky se na jedno naplnění vejdou 3 l vody, což je 2x více, než pojme běžná filtrační nádoba.*

      Odklápěcí víko umožňuje doplňovat vodu jednou rukou

      Odklápěcí víko umožňuje doplňovat vodu jednou rukou.

      Přemění vodu z vodovodu na svěží a křišťálově čistou vodu

      Filtruje pomocí inovativních vláken z aktivního uhlíku, která díky své vysoce porézní struktuře lépe pohlcují nečistoty. Díky tomu okamžitý filtr Micro X-Clean filtruje 4x rychleji než běžná filtrační nádoba* a filtrace je přitom stejně kvalitní.

      Prodlužuje životnost kuchyňských přístrojů

      Prodlužuje životnost kuchyňských přístrojů tím, že zabraňuje usazování vodního kamene.

      Okamžitá filtrace jedním dotykem

      Čistá voda okamžitě pomocí jediného stisku tlačítka.

      Lze dobíjet pomocí USB typu C

      Lze dobíjet pomocí USB typu C. Po každém plném nabití má baterie výdrž až 1 měsíc.

      Indikátor životnosti filtru na základě užívání

      Dvojitý systém signalizace k výměně filtru, který je založený na skutečném objemu filtrace a době používání.

      Technické údaje

      • Filtrační výkon

        Redukce mikroplastů
        Ano

      • Platné podmínky

        Jmenovitý výkon
        6 W
        Jmenovité napětí
        5 V

      • Podmínky vstupu vody

        Kvalita vstupní vody
        Voda z obecního vodovodu
        Tlak vody na vstupu
        (atmosferický) 0-1 bar  barů
        Teplota vstupní vody
        2–38 °C  °C

      • Obecné specifikace

        Barva
        Jasně bílá
        Náhradní filtrační kazeta
        AWP225
        Rychlost průtoku vody
        1 l/min*
        Životnost filtru
        1 měsíc
        Rozměry výrobku (D x Š x V)
        233*152*263  mm
        Objem nádržky na vodu
        3
        Množství filtrů
        3 ks v balení
        Kapacita baterie
        1 800 mAh
        Baterie
        Dobíjecí lithiová baterie

      • Země původu

        Filtrační patrona
        Zodpovědně vyrobeno v Číně
        Okamžitý filtr na vodu
        Zodpovědně vyrobeno v Číně

      *V porovnání s nádobou modelu Philips AWP2900
