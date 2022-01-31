  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

      Náhradní filtr

      AUT883/10

      Celkové hodnocení
      Vychutnejte si zdravou vodu

      Filtr PP snižuje množství velkých částic, Filtr CB dále snižuje množství částic o velikosti do 5 µm a mineralizér vylepšuje chuť vody pomocí prospěšných minerálů.

      Odstraňuje škodlivé látky a zlepšuje chuť

      • Pro použití s UTS
      • CB + PP + mineralizér

      Ekvivalentní výkon 2 filtrů

      Filtr sloučenin 2 v 1 se skládá z bavlny PP a stlačeného aktivního uhlíku. Efektivně absorbuje velké částice, rez, zbytkový chlór, barviva, zápach a mikroorganismy.

      Odstraňuje sekundární znečištění

      Integrovaný, odstranitelný filtr zabraňuje kontaminaci vnitřního systému.

      Technické údaje

      • Filtrační výkon

        Snižování rozpustného olova
        Ano, až 99 %*
        Snížení obsahu chlóru
        Ano, až 99 %*
        Redukce množství pesticidů
        Ano
        Redukce množství těkavých organických látek
        Ano

      • Specifikace filtru

        Filtrační kapacita
        4 000 l
        Citlivost filtru
        5 um

      • Podmínky vstupu vody

        Kvalita vstupní vody
        Voda z obecního vodovodu
        Tlak vody na vstupu
        0,1–0,4 MPa  barů
        Teplota vstupní vody
        5-38  °C

      • Obecné specifikace

        Hlavní filtrační média
        Filtr PP, filtr CB, mineralizační filtr
        Doporučená životnost filtru
        až 12 měsíců

      • Země původu

        Náhradní filtrační kazeta
        Čína

      • *Založeno na výsledku testu mezinárodní testovací a certifikační agentury SGS v laboratorních podmínkách.
