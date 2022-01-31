Vychutnejte si zdravou vodu
Filtr PP snižuje množství velkých částic, Filtr CB dále snižuje množství částic o velikosti do 5 µm a mineralizér vylepšuje chuť vody pomocí prospěšných minerálů. Zobrazit všechny výhody
Vychutnejte si zdravou vodu
Odstraňuje škodlivé látky a zlepšuje chuť
- Pro použití s UTS
- CB + PP + mineralizér
Ekvivalentní výkon 2 filtrů
Filtr sloučenin 2 v 1 se skládá z bavlny PP a stlačeného aktivního uhlíku. Efektivně absorbuje velké částice, rez, zbytkový chlór, barviva, zápach a mikroorganismy.
Odstraňuje sekundární znečištění
Integrovaný, odstranitelný filtr zabraňuje kontaminaci vnitřního systému.
Technické údaje
-
Filtrační výkon
- Snižování rozpustného olova
-
Ano, až 99 %*
- Snížení obsahu chlóru
-
Ano, až 99 %*
- Redukce množství pesticidů
-
Ano
- Redukce množství těkavých organických látek
-
Ano
-
Specifikace filtru
- Filtrační kapacita
-
4 000 l
- Citlivost filtru
-
5 um
-
Podmínky vstupu vody
- Kvalita vstupní vody
-
Voda z obecního vodovodu
- Tlak vody na vstupu
-
0,1–0,4 MPa
barů
- Teplota vstupní vody
-
5-38
°C
-
Obecné specifikace
- Hlavní filtrační média
-
Filtr PP, filtr CB, mineralizační filtr
- Doporučená životnost filtru
-
až 12 měsíců
-
Země původu
- Náhradní filtrační kazeta
-
Čína
- *Založeno na výsledku testu mezinárodní testovací a certifikační agentury SGS v laboratorních podmínkách.
