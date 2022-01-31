  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Vychutnejte si zdravou vodu Vychutnejte si zdravou vodu Vychutnejte si zdravou vodu

      Náhradní filtr

      AUT861/10

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Vychutnejte si zdravou vodu

      Filtr s membránou na reverzní osmózu efektivně odstraňuje těžké kovy, bakterie, viry, pesticidy, zbytkový chlór, antibiotika a efektivně snižuje tvrdost vody a redukuje vodní kámen.

      Zobrazit všechny výhody

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Náhradní filtry

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Tento výrobek
      Náhradní filtr
      - {discount-value}

      Náhradní filtr

      celkem

      recurring payment

      Vychutnejte si zdravou vodu

      Efektivně odstraňuje těžké kovy, baterie a viry

      • Pro použití s UTS
      • RO
      • Filtr RO

      Odstraňuje těžké kovy, viry, bakterie a antibiotika

      Vícekrokový čisticí systém AquaShield RO efektivně odstraňuje těžké kovy, bakterie, viry, pesticidy, zbytkový chlór, antibiotika a efektivně snižuje tvrdost vody a redukuje vodní kámen.

      Odstraňuje sekundární znečištění

      Integrovaný, odstranitelný filtr zabraňuje kontaminaci vnitřního systému.

      Technické údaje

      • Specifikace filtru

        Citlivost filtru
        0,0001 um
        Specifikace RO
        75 g

      • Podmínky vstupu vody

        Kvalita vstupní vody
        Voda z obecního vodovodu
        Teplota vstupní vody
        5-38  °C
        Tlak vody na vstupu
        0,15–0,4 MPa  barů

      • Obecné specifikace

        Hlavní filtrační média
        Membrána reverzní osmózy
        Doporučená životnost filtru
        24–36 měsíců

      • Země původu

        Náhradní filtrační kazeta
        Čína

      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.