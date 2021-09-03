Termíny pro vyhledávání
AUT7006/10
Okamžitá hloubková filtrace reverzní osmózou
Pětistupňový filtrační systém s nejlepší technologií filtrace reverzní osmózou ve své kategorii filtruje i částice o velikosti pouhých 0,0001 mikronů. Membrána reverzní osmózy s průtokem 3 000 l/den umožňuje okamžitou filtraci 2,1 l/min. Chytrý kohoutek vám připomene, kdy je čas filtr vyměnit .Zobrazit všechny výhody
Čistička vody pod dřezem
Pětistupňový filtrační systém odfiltruje různé druhy znečištění a zajistí vynikající a dlouhotrvající výkon. Filtr 4 v 1 snižuje množství velkých částic a pohlcuje chlor, pesticidy a jiné chemikálie. Následně filtr RO odstraní veškeré pevné látky rozpuštěné ve vodě. Na závěr voda znovu prochází uhlíkovou vrstvou filtru 4 v 1, díky čemuž chutná ještě lépe. Systém dokáže odstranit až 99,999 % bakterií, 99,999 % virů, 99,99 % olova, 99 % pesticidů a 99 % chemikálií.*
Hloubková filtrace reverzní osmózou účinně odstraňuje znečišťující látky až do velikosti 0,0001 mikronu, což vám dává absolutní jistotu, že voda, kterou pijete, je kvalitní.
Membrána reverzní osmózy (3000 l/den) se vyznačuje mimořádně rychlým průtokem 2,1 l/min, díky čemuž máte k tispozici čistou a chutnou vodu během několika sekund.
Konstrukce bez nádržky zajišťuje, že každá kapka vody je čerstvě přefiltrována na vyžádání, což snižuje riziko sekundárního znečištění. Kompaktní rozměry uvolňují místo v úložném prostoru pod dřezem.
Inteligentní kohoutek vás na základě výpočtu aktuální spotřeby vody automaticky upozorní na nutnost výměny filtru. Na první pohled poznáte, kdy je potřeba filtr vyměnit, aniž byste se museli shýbat a provádět kontrolu systému pod dřezem. Včasné výměny filtru pomáhají zajistit stálý výkon filtrace.
Díky výjimečnému poměru vody filtrované reverzní osmózou k vodě odtokové (až 2:1) náš systém šetří vodou až o 500 % více v porovnání s tradičním systémem reverzní osmózy.** Tato vysoká účinnost filtrace přispívá ke snížení účtů za vodu a redukci množství vody, která skončí v kanalizaci.
Filtry s dlouhou životností šetří vaše výdaje za vodu Filtr RO: s filtrační kapacitou až 18250 l a výdrží až 60 měsíců Filtr PC: s filtrační kapacitou až 15 330 l a výdrží až 24 měsíců
Už nemusíte kupovat balenou vodu na pití nebo vaření. Získejte čistou vodu špičkové kvality přímo u vás doma. Utrácejte méně a ušetřete tisíce jednorázových plastových lahví ročně.
Detektor monitoruje únik vody. Pokud, ačkoli je to nepravděpodobné, k úniku dojde, automaticky vás upozorní a přeruší přívod vody.
Díky chytré funkci automatického proplachování se filtrační výkon membrány reverzní osmózy udržuje bez námahy.
Filtrační výkon
Specifikace filtru
Obecné specifikace
Bezpečnostní konfigurace
