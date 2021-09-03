  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

      Okamžitá hloubková filtrace reverzní osmózou

      Pětistupňový filtrační systém s nejlepší technologií filtrace reverzní osmózou ve své kategorii filtruje i částice o velikosti pouhých 0,0001 mikronů. Membrána reverzní osmózy s průtokem 3 000 l/den umožňuje okamžitou filtraci 2,1 l/min. Chytrý kohoutek vám připomene, kdy je čas filtr vyměnit .

      Konstrukce bez nádržky s průtokem 3 000 l/den.

      • 5Stupňová filtrace reverzní osmózou
      • Konstrukce bez nádržky s průtokem 3 000 l/den
      • Inteligentní kohoutek
      Pokročilá vícestupňová filtrace pro špičkový výkon

      Pokročilá vícestupňová filtrace pro špičkový výkon

      Pětistupňový filtrační systém odfiltruje různé druhy znečištění a zajistí vynikající a dlouhotrvající výkon. Filtr 4 v 1 snižuje množství velkých částic a pohlcuje chlor, pesticidy a jiné chemikálie. Následně filtr RO odstraní veškeré pevné látky rozpuštěné ve vodě. Na závěr voda znovu prochází uhlíkovou vrstvou filtru 4 v 1, díky čemuž chutná ještě lépe. Systém dokáže odstranit až 99,999 % bakterií, 99,999 % virů, 99,99 % olova, 99 % pesticidů a 99 % chemikálií.*

      Hloubková filtrace reverzní osmózou částic o velikosti až 0,0001 mikronu

      Hloubková filtrace reverzní osmózou částic o velikosti až 0,0001 mikronu

      Hloubková filtrace reverzní osmózou účinně odstraňuje znečišťující látky až do velikosti 0,0001 mikronu, což vám dává absolutní jistotu, že voda, kterou pijete, je kvalitní.

      Mimořádně rychlý průtok 2,1 l/min díky reverzní osmóze (3000 l/den)

      Mimořádně rychlý průtok 2,1 l/min díky reverzní osmóze (3000 l/den)

      Membrána reverzní osmózy (3000 l/den) se vyznačuje mimořádně rychlým průtokem 2,1 l/min, díky čemuž máte k tispozici čistou a chutnou vodu během několika sekund.

      Každá kapka je čerstvě přefiltrovaná a šetří místo

      Každá kapka je čerstvě přefiltrovaná a šetří místo

      Konstrukce bez nádržky zajišťuje, že každá kapka vody je čerstvě přefiltrována na vyžádání, což snižuje riziko sekundárního znečištění. Kompaktní rozměry uvolňují místo v úložném prostoru pod dřezem.

      Na první pohled poznáte, kdy je potřeba filtr vyměnit

      Na první pohled poznáte, kdy je potřeba filtr vyměnit

      Inteligentní kohoutek vás na základě výpočtu aktuální spotřeby vody automaticky upozorní na nutnost výměny filtru. Na první pohled poznáte, kdy je potřeba filtr vyměnit, aniž byste se museli shýbat a provádět kontrolu systému pod dřezem. Včasné výměny filtru pomáhají zajistit stálý výkon filtrace.

      Nízký poměr odtoku vody 2:1

      Nízký poměr odtoku vody 2:1

      Díky výjimečnému poměru vody filtrované reverzní osmózou k vodě odtokové (až 2:1) náš systém šetří vodou až o 500 % více v porovnání s tradičním systémem reverzní osmózy.** Tato vysoká účinnost filtrace přispívá ke snížení účtů za vodu a redukci množství vody, která skončí v kanalizaci.

      Filtry s dlouhou životností pro úsporu nákladů

      Filtry s dlouhou životností pro úsporu nákladů

      Filtry s dlouhou životností šetří vaše výdaje za vodu Filtr RO: s filtrační kapacitou až 18250 l a výdrží až 60 měsíců Filtr PC: s filtrační kapacitou až 15 330 l a výdrží až 24 měsíců

      Ušetří tisíce jednorázových plastových lahví

      Ušetří tisíce jednorázových plastových lahví

      Už nemusíte kupovat balenou vodu na pití nebo vaření. Získejte čistou vodu špičkové kvality přímo u vás doma. Utrácejte méně a ušetřete tisíce jednorázových plastových lahví ročně.

      Detektor netěsností pro větší bezpečí

      Detektor netěsností pro větší bezpečí

      Detektor monitoruje únik vody. Pokud, ačkoli je to nepravděpodobné, k úniku dojde, automaticky vás upozorní a přeruší přívod vody.

      Optimální výkon díky automatickému proplachování membrány

      Optimální výkon díky automatickému proplachování membrány

      Díky chytré funkci automatického proplachování se filtrační výkon membrány reverzní osmózy udržuje bez námahy.

      Technické údaje

      • Filtrační výkon

        Citlivost filtru
        • 0,0001 mikronu
        • RO: 0,0001 mikronu
        Snížení obsahu chlóru
        až 99 %
        Snižování kalnosti
        Ano
        Redukce množství pesticidů
        až 99 %
        Snížení tvrdosti vody
        • Ano
        • až 99 %
        Redukce množství bakterií
        až 99,999 %
        Redukce množství těkavých organických látek
        • až 99 %
        • až 99,999 %
        Redukce množství virů
        až 99,999 %
        Redukce množství těžkých kovů
        až 99 %
        Redukce množství chemikálií
        až 99 %
        Redukce množství usazenin
        Ano

      • Specifikace filtru

        Filtrační kapacita
        • PC 4 v 1: 15 330 l
        • RO: 18 250 l
        Filtrační materiál
        • Inovativní filtr 4v1
        • Membrána reverzní osmózy (3 028,33 l/den)
        Životnost filtru
        • Filtr PC 4 v 1: 12–24 měsíců
        • Filtr RO: 48–60 měsíců

      • Obecné specifikace

        Rozměry výrobku
        448*135*393 mm  mm
        Objem nádržky na vodu
        N
        Vstupní teplota vody
        5-38  °C
        Průtok (l/min)
        2,1 l/min
        Použitelný provozní tlak
        0,1~0,4 MPa
        Poměr odtoku vody
        2:1
        Dva výstupy vody
        N
        Napájení
        110 W

      • Bezpečnostní konfigurace

        Upozornění na nutnost vyměnit filtr
        A
        Detektor netěsností
        N
        Automatické proplachování
        A

      • Independently tested under laboratory conditions.
      • *Testováno v interní laboratoři.
      • ** Za předpokladu 10 l/den. Skutečná životnost filtru závisí na denním používání a kvalitě místní vody z vodovodu.
