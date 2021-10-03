Termíny pro vyhledávání
AUT2015/10
Okamžitá hloubková filtrace reverzní osmózou
Tento třístupňový filtrační systém s nejlepší technologií filtrace reverzní osmózou ve své třídě filtruje částice až o velikosti 0,0001 mikronů. Membrána reverzní osmózy s průtokem 1 514,14 l/den umožňuje okamžitou filtraci 1,05 l/min. Chytrá kontrolka vám připomene, kdy je čas vyměnit filtr.Zobrazit všechny výhody
Třístupňový filtrační systém odfiltruje širokou škálu znečišťujících látek pro špičkový a dlouhodobý výkon. Filtr CP redukuje velké částice a pohlcuje chlor, pesticidy a chemikálie. Filtr reverzní osmózy poté odstraní celkové množství pevných látek rozpuštěných ve vodě. Odstraní až 99,999 % bakterií, 99,999 % virů, 99,99 % olova, 99 % pesticidů, 99 % chemikálií a 99 % tvrdosti vody*.
Hloubková filtrace reverzní osmózou účinně odstraňuje znečišťující látky až do velikosti 0,0001 mikronu, což vám dává absolutní jistotu, že voda, kterou pijete, je kvalitní.
Membrána pro reverzní osmózu (1 514,14 l/den) umožňuje rychlý průtok 1,05 l/min, takže si můžete během několika sekund vychutnat vodu čisté chuti.
Konstrukce bez nádržky zajišťuje, že každá kapka vody je čerstvě přefiltrována na vyžádání, což snižuje riziko sekundárního znečištění. Kompaktní rozměry uvolňují místo v úložném prostoru pod dřezem.
K dispozici je režim mikrofiltrace a režim filtrace reverzní osmózou. V režimu mikrofiltrace prochází voda pouze přes CP filtr. Nečistoty jsou redukovány, zatímco minerální látky jsou zachovány. Nedochází k vypouštění vody. V režimu čištění reverzní osmózou prochází voda jak CP filtrem, tak filtrem reverzní osmózy. Voda je čištěna pro absolutní čistotu.
Minimální počet trubek a přípojek pro prvotní instalaci systému. Snadná a hygienická výměna filtru díky systému QuickTwist bez nutnosti použití dalších nástrojů a čištění.
Elektronický indikátor životnosti filtrů připomíná výměnu filtru automaticky na základě výpočtu skutečné filtrace vody. Včasná výměna filtrů pomáhá zajistit stálý filtrační výkon.
Díky výjimečnému poměru vody filtrované reverzní osmózou k odtokové vodě (až 1,5:1) šetří náš systém vodu až o 350 % v porovnání s tradičním systémem reverzní osmózy.** Tato vysoká účinnost filtrace přispívá ke snížení účtů za vodu a menšímu množství vody odtékající do kanalizace.
Filtry s dlouhou životností šetří vaše výdaje za vodu, Filtr reverzní osmózy: filtrační kapacita až 11 000 l a vydrží až 36 měsíců, Filtr CP: filtrační kapacita až 6 000 l a vydrží až 12 měsíců
Detektor monitoruje únik vody. Pokud, ačkoli je to nepravděpodobné, k úniku dojde, automaticky vás upozorní a přeruší přívod vody.
Díky chytré funkci automatického proplachování se filtrační výkon membrány reverzní osmózy udržuje bez námahy.
