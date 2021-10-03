  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

      Systém filtrace vody pod dřezem

      AUT2015/10

      Okamžitá hloubková filtrace reverzní osmózou

      Tento třístupňový filtrační systém s nejlepší technologií filtrace reverzní osmózou ve své třídě filtruje částice až o velikosti 0,0001 mikronů. Membrána reverzní osmózy s průtokem 1 514,14 l/den umožňuje okamžitou filtraci 1,05 l/min. Chytrá kontrolka vám připomene, kdy je čas vyměnit filtr.

      Okamžitá hloubková filtrace reverzní osmózou

      Bez nádržky, s průtokem 1 514,14 l/den.

      • Třístupňová filtrace reverzní osmózou
      • Průtok 1 514,14 l/den* bez nádržky
      • Dvojité filtrační režimy
      • Chytrá kontrolka
      Pokročilá vícestupňová filtrace pro špičkový výkon

      Pokročilá vícestupňová filtrace pro špičkový výkon

      Třístupňový filtrační systém odfiltruje širokou škálu znečišťujících látek pro špičkový a dlouhodobý výkon. Filtr CP redukuje velké částice a pohlcuje chlor, pesticidy a chemikálie. Filtr reverzní osmózy poté odstraní celkové množství pevných látek rozpuštěných ve vodě. Odstraní až 99,999 % bakterií, 99,999 % virů, 99,99 % olova, 99 % pesticidů, 99 % chemikálií a 99 % tvrdosti vody*.

      Hloubková filtrace reverzní osmózou částic o velikosti až 0,0001 mikronu

      Hloubková filtrace reverzní osmózou částic o velikosti až 0,0001 mikronu

      Hloubková filtrace reverzní osmózou účinně odstraňuje znečišťující látky až do velikosti 0,0001 mikronu, což vám dává absolutní jistotu, že voda, kterou pijete, je kvalitní.

      1,05 l/min rychlého průtoku s reverzní osmózou(1 514,14 l/den)

      1,05 l/min rychlého průtoku s reverzní osmózou(1 514,14 l/den)

      Membrána pro reverzní osmózu (1 514,14 l/den) umožňuje rychlý průtok 1,05 l/min, takže si můžete během několika sekund vychutnat vodu čisté chuti.

      Každá kapka je čerstvě přefiltrovaná a šetří místo

      Každá kapka je čerstvě přefiltrovaná a šetří místo

      Konstrukce bez nádržky zajišťuje, že každá kapka vody je čerstvě přefiltrována na vyžádání, což snižuje riziko sekundárního znečištění. Kompaktní rozměry uvolňují místo v úložném prostoru pod dřezem.

      Dvojí výstup vody pro pití a mytí

      Dvojí výstup vody pro pití a mytí

      K dispozici je režim mikrofiltrace a režim filtrace reverzní osmózou. V režimu mikrofiltrace prochází voda pouze přes CP filtr. Nečistoty jsou redukovány, zatímco minerální látky jsou zachovány. Nedochází k vypouštění vody. V režimu čištění reverzní osmózou prochází voda jak CP filtrem, tak filtrem reverzní osmózy. Voda je čištěna pro absolutní čistotu.

      Rychlá instalace a výměna filtru

      Rychlá instalace a výměna filtru

      Minimální počet trubek a přípojek pro prvotní instalaci systému. Snadná a hygienická výměna filtru díky systému QuickTwist bez nutnosti použití dalších nástrojů a čištění.

      Indikátor životnosti filtru připomíná včasnou výměnu filtru

      Indikátor životnosti filtru připomíná včasnou výměnu filtru

      Elektronický indikátor životnosti filtrů připomíná výměnu filtru automaticky na základě výpočtu skutečné filtrace vody. Včasná výměna filtrů pomáhá zajistit stálý filtrační výkon.

      Nízký poměr odtoku vody 1,5:1

      Nízký poměr odtoku vody 1,5:1

      Díky výjimečnému poměru vody filtrované reverzní osmózou k odtokové vodě (až 1,5:1) šetří náš systém vodu až o 350 % v porovnání s tradičním systémem reverzní osmózy.** Tato vysoká účinnost filtrace přispívá ke snížení účtů za vodu a menšímu množství vody odtékající do kanalizace.

      Filtry s dlouhou životností šetří vaše výdaje za vodu

      Filtry s dlouhou životností šetří vaše výdaje za vodu

      Filtry s dlouhou životností šetří vaše výdaje za vodu, Filtr reverzní osmózy: filtrační kapacita až 11 000 l a vydrží až 36 měsíců, Filtr CP: filtrační kapacita až 6 000 l a vydrží až 12 měsíců

      Detektor netěsností pro větší bezpečí

      Detektor netěsností pro větší bezpečí

      Detektor monitoruje únik vody. Pokud, ačkoli je to nepravděpodobné, k úniku dojde, automaticky vás upozorní a přeruší přívod vody.

      Optimální výkon díky automatickému proplachování membrány

      Optimální výkon díky automatickému proplachování membrány

      Díky chytré funkci automatického proplachování se filtrační výkon membrány reverzní osmózy udržuje bez námahy.

      Technické údaje

      • Filtrační výkon

        Citlivost filtru
        0,0001 mikronu
        Snížení obsahu chlóru
        Ano
        Snižování kalnosti
        Ano
        Redukce množství pesticidů
        až 99,9 %
        Snížení tvrdosti vody
        Ano
        Redukce množství bakterií
        až 99,999 %
        Redukce množství těkavých organických látek
        Ano
        Redukce množství virů
        až 99,99 %
        Redukce množství těžkých kovů
        až 99 %
        Redukce množství chemikálií
        až 99 %
        Redukce množství usazenin
        Ano

      • Specifikace filtru

        Filtrační kapacita
        • RO: 11 000 l
        • CP: 6 000 l
        Filtrační materiál
        • Membrána reverzní osmózy (1 514,14 l/den)
        • Blok sedimentu a uhlíku
        Životnost filtru
        • Filtr CP: 6–12 měsíců
        • Filtr RO: 24–36 měsíců

      • Obecné specifikace

        Rozměry výrobku
        134 x 392 x 393  mm
        Objem nádržky na vodu
        N
        Vstupní teplota vody
        5-38  °C
        Průtok (l/min)
        1,05 l/min
        Použitelný provozní tlak
        0,1~0,4 MPa
        Poměr odtoku vody
        1,5:1
        Dva výstupy vody
        A
        Napájení
        65 W

      • Bezpečnostní konfigurace

        Upozornění na nutnost vyměnit filtr
        A
        Detektor netěsností
        A
        Automatické proplachování
        A

      • Testováno společností SGS v laboratorních podmínkách.
      • * Testováno interní laboratoří.
      • ** Za předpokladu 10 l/den. Skutečná životnost filtru závisí na denním používání a kvalitě místní vody z vodovodu.
