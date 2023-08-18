Termíny pro vyhledávání
ADD6912BK/10
Zaručená čistá chuť vody – pokojové, horké i studené
Tento automat na vodu je mimořádně vhodný pro mladé lidi a menší domácnosti, které prahnou po snadném, ale vytříbeném životě. Kromě citlivého retro designu vám také poskytne vodu čerstvé chuti garantovanou skvělým chuťovým testem SGS!Zobrazit všechny výhody
Postfiltr s aktivním uhlím (ADD547) je vyroben z přírodní kokosové skořápky, která má hodnotu jódu až 1 200 a póry až do velikosti 1 mikronu. Takto vysoká kvalita zaručuje svěží a čistou chuť. Zkoušeno a uznáno vodními someliéry SGS!
Čištěná voda je chlazena ve speciální komoře na studenou vodu díky termoelektrické technologii Peltierova chlazení. Voda je chlazena absorpcí tepla z vody na studené straně Peltierova zařízení a odvodem tohoto tepla na druhou stranu. Může ochladit 1,0 l vyčištěné vody za méně než jednu hodinu (z 25 °C na 8 °C). Osvěžující, čištěnou a vychlazenou vodu snadno načerpáte dotykem obrazovky.
Čerstvou horkou vodu lze odebírat během několika sekund v požadované teplotě (pokojová, 45 °C, 55 °C, 85 °C, 95 °C), díky které nejlépe vynikne aroma vašich nápojů.
Díky konstrukci přenosné nádoby na čištěnou vodu máte vždy po ruce dostatek vody, kterou můžete nosit s sebou na vaření a přípravu nápojů. Jednu nádobu s filtrovanou vodou můžete chladit v lednici pro a druhou nádobu mít umístěnou ve vodní stanici.
Biomimetická membrána pro reverzní osmózu, která využívá sílu přírody, obsahuje proteiny aquaporin, které napodobují vlastní přírodní proces filtrace vody a filtrují vodu rychleji a lépe než kdykoli předtím. Filtrační systém dokáže účinně odstranit 110 druhů škodlivých látek až do velikosti 0,0001 mikronu*, čímž vám a vaší rodině poskytuje čistou vodu s čerstvou chutí.
Poskytuje chutnou, čistou vodu od vlažné až po horkou. Čaj, káva, sunar. Má milion různých využití.
Vyberte si vhodný objem vody k naplnění šálků, hrnků, lahví nebo dokonce džbánů.
Dávkovač začne fungovat, jakmile připojíte napájení a zařízení zapnete. Není třeba instalace.
Indikátor životnosti filtru vám připomene, abyste včas vyměnili filtr, a zajistili tak co nejlepší výkon filtrace.
Filtr RO je vhodný pro filtrování 2 000 litrů vody, díky čemuž jsou každoročně ušetřeny tisíce plastových lahví. To je skvělou zprávou jak pro vás, tak i pro životní prostředí.
Po návratu z dovolené stačí aktivovat samočisticí režim a propláchnout potrubí horkou vodou, abyste měli větší jistotu ohledně hygieny systému.
