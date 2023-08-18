  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

    • Zaručená čistá chuť vody – pokojové, horké i studené Zaručená čistá chuť vody – pokojové, horké i studené Zaručená čistá chuť vody – pokojové, horké i studené

      Philips Automat na vodu

      ADD6912BK/10

      Zaručená čistá chuť vody – pokojové, horké i studené

      Tento automat na vodu je mimořádně vhodný pro mladé lidi a menší domácnosti, které prahnou po snadném, ale vytříbeném životě. Kromě citlivého retro designu vám také poskytne vodu čerstvé chuti garantovanou skvělým chuťovým testem SGS!

      Automat na vodu

      Zaručená čistá chuť vody – pokojové, horké i studené

      • Pracovní deska
      • Filtrace reverzní osmózou
      • Pokojová teplota, horká a studená
      • Nádrž na vodu z vodovodu o objemu 5,3 l
      Čistá chuť vody

      Čistá chuť vody

      Postfiltr s aktivním uhlím (ADD547) je vyroben z přírodní kokosové skořápky, která má hodnotu jódu až 1 200 a póry až do velikosti 1 mikronu. Takto vysoká kvalita zaručuje svěží a čistou chuť. Zkoušeno a uznáno vodními someliéry SGS!

      Čištěná vychlazená voda

      Čištěná vychlazená voda

      Čištěná voda je chlazena ve speciální komoře na studenou vodu díky termoelektrické technologii Peltierova chlazení. Voda je chlazena absorpcí tepla z vody na studené straně Peltierova zařízení a odvodem tohoto tepla na druhou stranu. Může ochladit 1,0 l vyčištěné vody za méně než jednu hodinu (z 25 °C na 8 °C). Osvěžující, čištěnou a vychlazenou vodu snadno načerpáte dotykem obrazovky.

      Čištěná horká voda

      Čištěná horká voda

      Čerstvou horkou vodu lze odebírat během několika sekund v požadované teplotě (pokojová, 45 °C, 55 °C, 85 °C, 95 °C), díky které nejlépe vynikne aroma vašich nápojů.

      Nádoby na čištěnou vodu (2)

      Nádoby na čištěnou vodu (2)

      Díky konstrukci přenosné nádoby na čištěnou vodu máte vždy po ruce dostatek vody, kterou můžete nosit s sebou na vaření a přípravu nápojů. Jednu nádobu s filtrovanou vodou můžete chladit v lednici pro a druhou nádobu mít umístěnou ve vodní stanici.

      Technologie Aquaporin Inside® filtruje vodu lépe než dříve

      Biomimetická membrána pro reverzní osmózu, která využívá sílu přírody, obsahuje proteiny aquaporin, které napodobují vlastní přírodní proces filtrace vody a filtrují vodu rychleji a lépe než kdykoli předtím. Filtrační systém dokáže účinně odstranit 110 druhů škodlivých látek až do velikosti 0,0001 mikronu*, čímž vám a vaší rodině poskytuje čistou vodu s čerstvou chutí.

      5 nastavení teploty pro různé příležitosti

      Poskytuje chutnou, čistou vodu od vlažné až po horkou. Čaj, káva, sunar. Má milion různých využití.

      6 možností nastavení běžného objemu stiskem jediného tlačítka

      Vyberte si vhodný objem vody k naplnění šálků, hrnků, lahví nebo dokonce džbánů.

      Systém plug and play, není nutná instalace

      Dávkovač začne fungovat, jakmile připojíte napájení a zařízení zapnete. Není třeba instalace.

      Indikátor životnosti filtru připomíná včasnou výměnu filtru

      Indikátor životnosti filtru vám připomene, abyste včas vyměnili filtr, a zajistili tak co nejlepší výkon filtrace.

      Filtrační kapacita 2 000 l

      Filtr RO je vhodný pro filtrování 2 000 litrů vody, díky čemuž jsou každoročně ušetřeny tisíce plastových lahví. To je skvělou zprávou jak pro vás, tak i pro životní prostředí.

      Samočisticí režim pro pravidelné čištění vodovodního potrubí

      Po návratu z dovolené stačí aktivovat samočisticí režim a propláchnout potrubí horkou vodou, abyste měli větší jistotu ohledně hygieny systému.

      Technické údaje

      • Filtrační výkon

        Snížení obsahu chlóru
        Ano
        Redukce množství pesticidů
        Ano
        Snížení tvrdosti vody
        Ano
        Redukce množství bakterií
        Ano
        Redukce množství těkavých organických látek
        Ano
        Redukce množství virů
        Ano
        Redukce množství těžkých kovů
        Ano
        Snížení celkového obsahu rozpuštěných látek (TDS)
        Ano
        Vypouštěcí poměr
        75 % (3:1)
        Stupeň filtrace
        5 stupňů

      • Platné podmínky

        Jmenovité napětí
        220 V

      • Specifikace filtru

        Filtrační kapacita
        2 000 l
        Citlivost filtru
        až do 0,0001 mikronu
        Filtr AQP RO 4v1
        ADD541/90
        Filtr AQP RO typu „vše v jednom“
        Až 12 měsíců
        Filtr s aktivním uhlím z kokosových skořápek
        ADD547/90

      • Obecné specifikace

        Příslušná vstupní voda
        Voda filtrovaná pomocí RO
        Rozměry výrobku (D x Š x V)
        426*211*398  mm
        Vstupní teplota vody
        5-38  °C
        Displej
        kontrolka LED
        Nádoba na čištěnou vodu
        Ano
        Kapacita nádoby na čištěnou vodu
        1,2 l
        Nádrž na vodu z vodovodu
        Kapacita 5,3 l
        Země původu
        Vyrobeno v Číně

      • Hlavní parametry

        Jmenovitý výkon
        2200  W
        Přívodní tlak vody
        0–0,06 MPa

      • Země původu

        Automat s filtrací
        Čína

      • * Testováno nezávislou testovací agentury za laboratorních podmínek. Kontaminanty nebo jiné látky redukované tímto vodním filtrem nemusí být přítomny ve vodě všech uživatelů.
