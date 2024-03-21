Termíny pro vyhledávání
ADD5962BK/10
Horká, studená, neperlivá, perlivá
Všechny druhy vody máte nyní pohodlně k dispozici na kuchyňské lince, a to bez nutnosti instalatérské práce!Zobrazit všechny výhody
Zaperlete si! Vychutnejte si vychlazenou filtrovanou perlivou vodu, která vás pošimrá na jazyku. Díky této inovativní páce na přípravu sycené vody máte možnost regulovat sycení čerstvě natočené vody. Je kompatibilní s většinou běžných (šroubovacích) bombiček s CO2 s kapacitou 60 l.
Dva ultra tiché ochlazující ventilátory Peltier ochladí více než litr vody o pokojové teplotě (25 °C) na teplotu až 6 °C za méně než jednu hodinu.
Filtrovaná horká voda je k dispozici během několika sekund. Možnost nastavení různých teplot: pokojová, 40, 70, 80, 90, 100 °C.
Filtry Philips Micro X-Clean Softening+ zlepšují chuť a kvalitu vody tím, že snižují obsah chlóru, těžkých kovů a cizorodých znečišťujících látek, jako jsou mikroplasty a PFOA*. Filtr Softening+ také poskytuje o 50 % vyšší ochranu proti usazování vodního kamene. Vychutnejte si čistou vodu s čerstvou chutí!
Technologie UV-C LED se v nádržce na vodu aktivuje každou hodinu, čímž potlačuje růst bakterií v čerstvě přefiltrované vodě až o 99,9 %**.
Poskytujeme lahodnou vodu od chladné a osvěžující až po vařící. Blanšírování, příprava teplých nápojů, sterilizace, vaření. Čaj, káva, špagety, dětské lahve, studené nápoje. S tímto vodním automatem dokážete cokoli.
Vyberte si vhodný objem vody k naplnění šálků, hrnků, lahví nebo dokonce džbánů.
Snadný přístup k vodě pomocí pár doteků.
Moderní a elegantní design je ideální pro každého, kdo si libuje ve stylu a jednoduchosti.
Při výdeji horké vody se automaticky aktivuje bezpečnostní zámek
Stačí aktivovat samočisticí režim, který propláchne potrubí horkou vodou, abyste měli větší jistotu ohledně hygieny systému.
Všechny součásti, které přicházející do styku s vodou, jsou vyrobeny z materiálů bez obsahu BPA.
