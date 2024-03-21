  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

    Horká, studená, neperlivá, perlivá

      Water station Vodní automat

      ADD5962BK/10

      Celkové hodnocení / 5
      Recenze

      Horká, studená, neperlivá, perlivá

      Všechny druhy vody máte nyní pohodlně k dispozici na kuchyňské lince, a to bez nutnosti instalatérské práce!

      Water station
      Water station

      Vodní automat

      Horká, studená, neperlivá, perlivá

      Filtr Micro X-Clean Softening+

      • Pracovní deska
      • Pokojová/horká/chlazená/sycená
      Perlivá voda, kdykoli chcete

      Perlivá voda, kdykoli chcete

      Zaperlete si! Vychutnejte si vychlazenou filtrovanou perlivou vodu, která vás pošimrá na jazyku. Díky této inovativní páce na přípravu sycené vody máte možnost regulovat sycení čerstvě natočené vody. Je kompatibilní s většinou běžných (šroubovacích) bombiček s CO2 s kapacitou 60 l.

      Vychlazená voda (6 °C) dle potřeby

      Vychlazená voda (6 °C) dle potřeby

      Dva ultra tiché ochlazující ventilátory Peltier ochladí více než litr vody o pokojové teplotě (25 °C) na teplotu až 6 °C za méně než jednu hodinu.

      Horká voda za pár vteřin

      Horká voda za pár vteřin

      Filtrovaná horká voda je k dispozici během několika sekund. Možnost nastavení různých teplot: pokojová, 40, 70, 80, 90, 100 °C.

      Měkčí a chutnější voda

      Měkčí a chutnější voda

      Filtry Philips Micro X-Clean Softening+ zlepšují chuť a kvalitu vody tím, že snižují obsah chlóru, těžkých kovů a cizorodých znečišťujících látek, jako jsou mikroplasty a PFOA*. Filtr Softening+ také poskytuje o 50 % vyšší ochranu proti usazování vodního kamene. Vychutnejte si čistou vodu s čerstvou chutí!

      Díky světlu UV-C LED zůstává chladná voda neustále čerstvá

      Díky světlu UV-C LED zůstává chladná voda neustále čerstvá

      Technologie UV-C LED se v nádržce na vodu aktivuje každou hodinu, čímž potlačuje růst bakterií v čerstvě přefiltrované vodě až o 99,9 %**.

      7 nastavení teploty pro různé potřeby

      Poskytujeme lahodnou vodu od chladné a osvěžující až po vařící. Blanšírování, příprava teplých nápojů, sterilizace, vaření. Čaj, káva, špagety, dětské lahve, studené nápoje. S tímto vodním automatem dokážete cokoli.

      6 možností nastavení běžného objemu stiskem jediného tlačítka

      Vyberte si vhodný objem vody k naplnění šálků, hrnků, lahví nebo dokonce džbánů.

      Snadný přístup k vodě pomocí pár doteků

      Snadný přístup k vodě pomocí pár doteků.

      Moderní design se snadno přizpůsobí stylu vašeho domova

      Moderní a elegantní design je ideální pro každého, kdo si libuje ve stylu a jednoduchosti.

      Bezpečnostní pojistka proti opaření

      Při výdeji horké vody se automaticky aktivuje bezpečnostní zámek

      Čisticí režim po návratu z dovolené

      Stačí aktivovat samočisticí režim, který propláchne potrubí horkou vodou, abyste měli větší jistotu ohledně hygieny systému.

      Bez BPA

      Všechny součásti, které přicházející do styku s vodou, jsou vyrobeny z materiálů bez obsahu BPA.

      • * Tested by 3rd party testing agency under laboratory conditions. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.
      • ** Testováno nezávislou testovací agenturou v laboratorních podmínkách.
