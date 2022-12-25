  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

    • Čistá a chutná voda Čistá a chutná voda Čistá a chutná voda

      Dávkovač vody s okamžitým zahřátím

      ADD5910M/10

      Čistá a chutná voda

      Vysoký výkon v kombinaci s ultimátním pohodlím. Nyní si můžete během několika sekund dopřát čistou vodu – v pokojové teplotě nebo horkou. Vyberte si z několika přednastavených množství pouhým stisknutím tlačítka: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml a nepřetržité.

      Dávkovač vody s okamžitým zahřátím
      Dávkovač vody s okamžitým zahřátím

      Čistá a chutná voda

      V pokojové teplotě i horká

      • Průtokové zahřátí
      • Filtrace Micro X-Clean
      • 6 přednastavených teplot

      Čerstvá horká voda podle potřeby během několika sekund

      Inovativní technologie okamžitého zahřátí vody zajistí teplou vodu za pár vteřin, a to přesně ve vámi požadované teplotě. Vychutnejte si tak maximální aroma vašich nápojů.

      6 nastavení teploty pro různé potřeby

      Poskytujeme lahodnou vodu od pokojové teploty až po horkou. Blanšírování, příprava teplých nápojů, sterilizace, vaření. Čaj, káva, špagety, dětské lahve. S tímto výrobkem dokážete cokoli.

      5 nastavení objemu na jediný dotek obrazovky

      150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml a bez omezení. Vždy najdete vhodný objem vody, který naplní váš oblíbený šálek, nebo i džbán či konvici.

      Připravte si tu nejlepší vodu

      Vychutnejte si čistou vodu s čerstvou chutí a také lahodné teplé nápoje. Filtr Philips Micro X-Clean snižuje obsah chlóru, vodního kamene, těžkých kovů nově vznikajících znečišťujících látek, jako jsou mikroplasty a PFOA.*

      Kompaktní velikost a 2,2l nádoba na vodu

      Kompaktní provedení se snadno vejde kamkoli ve vašem domově nebo v kancelář. Využijte méně času na doplňování a dodržujte snáze pitný režim díky velké 2,2l nádobě. Odnímatelná nádoba na vodu zaručuje snadné doplňování a čištění.

      Systém plug and play, není nutná instalace

      Dávkovač začne fungovat, jakmile připojíte napájení a zařízení zapnete. Není třeba instalace.

      Indikátor životnosti filtru připomíná včasnou výměnu filtru

      Indikátor životnosti filtru vám připomene, abyste včas vyměnili filtr, a zajistili tak co nejlepší výkon filtrace.

      Ročně uspořeno více než 2 400 plastových lahví na jedno použití**

      Balená voda si na životním prostředí vybírá značnou daň, a také je nákladná. Nyní ji už nikdy nebudete potřebovat. Vodní stanice je vždy na místě a podle potřeby poskytuje chuťově dobrou, čistou vodu.

      Už žádné převařování nebo uchovávání teploty; menší spotřeba energie

      Voda se ohřívá právě v okamžiku, kdy ji potřebujete, a přesně v objemu, který si zvolíte. Už žádné převařování ani uchovávání teploty. Zařízení vám ušetří 70 % topné energie v porovnání s termoskou***

      Technické údaje

      • Specifikace filtru

        Náhradní filtrační kazeta
        Filtr řady Micro X-Clean
        Filtrační kapacita
        100 l

      • Podmínky vstupu vody

        Teplota vstupní vody
        5-38  °C
        Kvalita vstupní vody
        Voda z obecního vodovodu

      • Obecné specifikace

        Rozměry výrobku
        150 x 262 x 300  mm
        Objem nádržky na vodu
        2,2 l

      • * Znečišťující látky nebo jiné látky, jejichž obsah tento vodní filtr redukuje, nejsou nutně obsaženy ve vodě všech uživatelů.
      • **Ve srovnání s vodou z 500ml lahve. Každý filtr vydrží 1 měsíc/100 litrů.
      • ***Za předpokladu spotřeby 2 l horké vody denně. Pouze zahřívání. Nezahrnuje spotřebu energie potřebné k chlazení.
