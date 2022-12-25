Termíny pro vyhledávání
ADD5910M/10
Čistá a chutná voda
Vysoký výkon v kombinaci s ultimátním pohodlím. Nyní si můžete během několika sekund dopřát čistou vodu – v pokojové teplotě nebo horkou. Vyberte si z několika přednastavených množství pouhým stisknutím tlačítka: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml a nepřetržité.Zobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat.
Dávkovač vody s okamžitým zahřátím
Inovativní technologie okamžitého zahřátí vody zajistí teplou vodu za pár vteřin, a to přesně ve vámi požadované teplotě. Vychutnejte si tak maximální aroma vašich nápojů.
Poskytujeme lahodnou vodu od pokojové teploty až po horkou. Blanšírování, příprava teplých nápojů, sterilizace, vaření. Čaj, káva, špagety, dětské lahve. S tímto výrobkem dokážete cokoli.
150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml a bez omezení. Vždy najdete vhodný objem vody, který naplní váš oblíbený šálek, nebo i džbán či konvici.
Vychutnejte si čistou vodu s čerstvou chutí a také lahodné teplé nápoje. Filtr Philips Micro X-Clean snižuje obsah chlóru, vodního kamene, těžkých kovů nově vznikajících znečišťujících látek, jako jsou mikroplasty a PFOA.*
Kompaktní provedení se snadno vejde kamkoli ve vašem domově nebo v kancelář. Využijte méně času na doplňování a dodržujte snáze pitný režim díky velké 2,2l nádobě. Odnímatelná nádoba na vodu zaručuje snadné doplňování a čištění.
Dávkovač začne fungovat, jakmile připojíte napájení a zařízení zapnete. Není třeba instalace.
Indikátor životnosti filtru vám připomene, abyste včas vyměnili filtr, a zajistili tak co nejlepší výkon filtrace.
Balená voda si na životním prostředí vybírá značnou daň, a také je nákladná. Nyní ji už nikdy nebudete potřebovat. Vodní stanice je vždy na místě a podle potřeby poskytuje chuťově dobrou, čistou vodu.
Voda se ohřívá právě v okamžiku, kdy ji potřebujete, a přesně v objemu, který si zvolíte. Už žádné převařování ani uchovávání teploty. Zařízení vám ušetří 70 % topné energie v porovnání s termoskou***
Specifikace filtru
Podmínky vstupu vody
Obecné specifikace
