    Čistá a chutná voda

      Vodní automat

      ADD5906S/10

      Celkové hodnocení
      Recenze

      Čistá a chutná voda

      Kombinace vysokého vykonu a naprostého pohodlí. Lepší ochrana před usazováním vodního kamene. Nyní si můžete vychutnat čistou vodu o teplotě, která vám vyhovuje. Od vlažné až po horkou za několik sekund. Pouhým stiskem tlačítka máte k dispozici různá nastavení teploty a množství.

      Zobrazit všechny výhody

      Vodní automat
      Vodní automat
      Vodní automat

      Čistá a chutná voda

      Od vlažné až po horkou

      • Pracovní deska
      • Filtr Micro X-Clean Softening+
      • Vlažná a horká

      Připravte si tu nejlepší vodu

      Vychutnejte si čistou vodu i teplé a studené nápoje. Filtr Philips Micro X-Clean Softing+ snižuje obsah chlóru, těžkých kovů a vznikajících kontaminantů, jako jsou mikroplasty a PFOA*. Nabízí také o 50 % lepší ochranu proti usazování vodního kamene.

      Čerstvá horká voda podle potřeby během několika sekund

      Čerstvá horká voda během několika sekund. Nastavte si přesně teplotu, kterou chcete, a dodejte svým teplým nápojům maximální aroma.

      3 nastavení teploty pro různé příležitosti

      Poskytuje chutnou, čistou vodu od vlažné až po horkou. Čaj, káva, sunar. Má milion různých využití.

      6 možností nastavení běžného objemu stiskem jediného tlačítka

      Vyberte si vhodný objem vody k naplnění šálků, hrnků, lahví nebo dokonce džbánů.

      Indikátor životnosti filtru připomíná včasnou výměnu filtru

      Indikátor životnosti filtru vám připomene, abyste včas vyměnili filtr, a zajistili tak co nejlepší výkon filtrace.

      Systém plug and play, není nutná instalace

      Dávkovač začne fungovat, jakmile připojíte napájení a zařízení zapnete. Není třeba instalace.

      Bezpečnostní pojistka proti opaření

      Z bezpečnostních důvodů se při dávkování horké vody automaticky aktivuje bezpečnostní pojistka.

      Bez BPA

      Všechny součásti, které přicházející do styku s vodou, jsou vyrobeny z materiálů bez obsahu BPA.

      Technické údaje

      • Filtrační výkon

        Snížení obsahu chlóru
        Ano
        Odstranění pesticidů
        Ano
        Snížení tvrdosti vody
        Ano
        Redukce látek PFOA
        Ano
        Redukce množství těžkých kovů
        Ano
        Redukce mikroplastů
        Ano
        Filtr Micro X-Clean Softening+
        100 l / 1 měsíc

      • Obecné specifikace

        Rozměry výrobku (D x Š x V)
        294*150*295  mm
        Příslušná vstupní voda
        Voda z obecního vodovodu
        Vstupní teplota vody
        5-38  °C
        Sterilizace pomocí UV
        Ne
        Displej
        kontrolka LED
        Systém ohřívání
        Průtokové zahřátí
      • * Testováno nezávislou testovací agentury za laboratorních podmínek. Kontaminanty nebo jiné látky redukované tímto vodním filtrem nemusí být přítomny ve vodě všech uživatelů.
