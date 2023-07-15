Termíny pro vyhledávání
ADD5906S/10
Čistá a chutná voda
Kombinace vysokého vykonu a naprostého pohodlí. Lepší ochrana před usazováním vodního kamene. Nyní si můžete vychutnat čistou vodu o teplotě, která vám vyhovuje. Od vlažné až po horkou za několik sekund. Pouhým stiskem tlačítka máte k dispozici různá nastavení teploty a množství.Zobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Vodní automat
Vychutnejte si čistou vodu i teplé a studené nápoje. Filtr Philips Micro X-Clean Softing+ snižuje obsah chlóru, těžkých kovů a vznikajících kontaminantů, jako jsou mikroplasty a PFOA*. Nabízí také o 50 % lepší ochranu proti usazování vodního kamene.
Čerstvá horká voda během několika sekund. Nastavte si přesně teplotu, kterou chcete, a dodejte svým teplým nápojům maximální aroma.
Poskytuje chutnou, čistou vodu od vlažné až po horkou. Čaj, káva, sunar. Má milion různých využití.
Vyberte si vhodný objem vody k naplnění šálků, hrnků, lahví nebo dokonce džbánů.
Indikátor životnosti filtru vám připomene, abyste včas vyměnili filtr, a zajistili tak co nejlepší výkon filtrace.
Dávkovač začne fungovat, jakmile připojíte napájení a zařízení zapnete. Není třeba instalace.
Z bezpečnostních důvodů se při dávkování horké vody automaticky aktivuje bezpečnostní pojistka.
Všechny součásti, které přicházející do styku s vodou, jsou vyrobeny z materiálů bez obsahu BPA.
Filtrační výkon
Obecné specifikace
